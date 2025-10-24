Suscribirse

Concierto

Esta noche, Chabuco trae el quinteto argentino con el que presentó en Buenos Aires ‘Chabuco Tango en vivo’

Imperdible concierto en el Teatro Colsubsidio, hoy, viernes 24 de octubre. Les contamos.

Redacción Arcadia
24 de octubre de 2025, 2:42 p. m.
Chabuco compartirá con el público una noche única, cargada de emoción, música en vivo y fusiones inesperadas.
El reconocido cantautor colombiano, cuya voz se reconoce a leguas, regresa a la capital para presentar Chabuco Tango En Vivo, su aclamado homenaje a la música argentina, grabado desde Buenos Aires, esta vez con los músicos que le dieron vida a su álbum que fue presentado en el emblemático Torcuato Tasso de Buenos Aires.

Después de recorrer escenarios en Argentina, España y Colombia con su exitoso Chabuco World Music Tour, el cantautor colombiano Chabuco anuncia un espectáculo muy especial en su país natal: hoy, 24 de octubre, se presentará en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, a partir de las 7:30 de la noche, donde compartirá con el público una noche única, cargada de emoción, música en vivo y fusiones inesperadas.

Este concierto será una celebración del lanzamiento de su más reciente álbum, Chabuco Tango En Vivo, un proyecto grabado en directo desde el mítico Torquato Tasso de Buenos Aires, un espacio considerado el templo del tango contemporáneo.

Vena porteña y vallenata

En este trabajo, Chabuco entrelaza magistralmente los sonidos del tango y el rock argentino con sus raíces vallenatas, en una propuesta innovadora protagonizada por el bandoneón.