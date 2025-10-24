El reconocido cantautor colombiano, cuya voz se reconoce a leguas, regresa a la capital para presentar Chabuco Tango En Vivo, su aclamado homenaje a la música argentina, grabado desde Buenos Aires, esta vez con los músicos que le dieron vida a su álbum que fue presentado en el emblemático Torcuato Tasso de Buenos Aires.

Después de recorrer escenarios en Argentina, España y Colombia con su exitoso Chabuco World Music Tour, el cantautor colombiano Chabuco anuncia un espectáculo muy especial en su país natal: hoy, 24 de octubre, se presentará en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, a partir de las 7:30 de la noche, donde compartirá con el público una noche única, cargada de emoción, música en vivo y fusiones inesperadas.

Este concierto será una celebración del lanzamiento de su más reciente álbum, Chabuco Tango En Vivo, un proyecto grabado en directo desde el mítico Torquato Tasso de Buenos Aires, un espacio considerado el templo del tango contemporáneo.

Vena porteña y vallenata

En este trabajo, Chabuco entrelaza magistralmente los sonidos del tango y el rock argentino con sus raíces vallenatas, en una propuesta innovadora protagonizada por el bandoneón.

En este trabajo, Chabuco entrelaza magistralmente los sonidos del tango y el rock argentino con sus raíces vallenatas, en una propuesta innovadora protagonizada por el bandoneón.

Durante el show en Bogotá, el público podrá disfrutar de interpretaciones en vivo de temas como “El Arcoíris”, “Nada”, “Como Dos Extraños”, “Pétalo de Sal” y la emotiva “Contigo Aprendí”. Lo acompañará un quinteto tradicional argentino de gran nivel compuesto por Cristian Gustafsson en el bandoneón, Joel Tortul al piano y a cargo de los arreglos, Cecilia Gonzalez en el cello, Diego Ferreyra en el contrabajo y Martin Tessa en la guitarra.

“Este álbum ha sido inspirado en la música argentina que tanto me gusta. Creo que el tango y el vallenato comparten una profundidad emocional muy similar. Cantarlo por primera vez en Colombia es, sin duda, cerrar un ciclo con la gente que me ha visto crecer”, Chabuco.

Este proyecto reafirma su versatilidad como artista y su constante búsqueda de nuevas sonoridades, llevando su música a un nivel más profundo y conectando con un público cada vez más amplio.

Con más de dos décadas de trayectoria, colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz, Juanes, Diego El Cigala y Fonseca, y tres nominaciones a los Latin Grammy, Chabuco se posiciona como uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel internacional.

José Darío Martínez, conocido como Chabuco, nació en Valledupar y ha sido una figura clave en la evolución del vallenato contemporáneo. | Foto: cortesía Chabuco

Él es el cantante

José Darío Martínez nació en Valledupar y ha sido una figura clave en la evolución del vallenato contemporáneo. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con grandes nombres como Alejandro Sanz, Juanes, Diego El Cigala, Vicente García, Fonseca y Antonio Carmona, entre muchos otros.

Su trabajo ha sido reconocido con tres nominaciones a los Latin Grammy, destacándose como uno de los artistas colombianos más influyentes en la proyección internacional de la música.