Chabuco lanza su álbum ‘A tres pianos’, trabajo que reúne a grandes pianistas de la industria musical

Seis temas, tres compadres y una de las voces más bellas de la música latinoamericana. Eso es A tres pianos, el más reciente álbum de Chabuco. Desde que inició su recorrido musical, este hijo de Valledupar se propuso poner a conversar la música tradicional de su tierra, el vallenato, con la bossa nova, la samba, el flamenco, el jazz, el bolero y el rock, un legado del que hoy se siente orgulloso.

Ahora llega a todas las plataformas musicales con este trabajo discográfico en el que reunió a los tres más grandes pianistas de la industria musical de la actualidad: Iván Melón Lewis, Cucurucho Valdés y Álex Pastrana.

“Yo lo que hago es música que me sale del corazón. Siempre he dicho que prefiero equivocarme con mi idea que con la idea de otro. La música es diversa y todo lo que mueva masas merece respeto, pero yo no hago música para estar compitiendo con otros artistas ni por estar pensando en los números. Por eso, no hago música urbana”, dijo en diálogo con SEMANA.

Vuelve a la pantalla

Zharick León regresa a la televisión colombiana. - Foto: cortesía Caracol Televisión

Zharick León regresa a la televisión colombiana por todo lo alto tras una larga ausencia. La reconocida actriz formará parte del elenco de la nueva telenovela del canal Caracol, Romina poderosa, que se estrenará el próximo miércoles 31 de mayo. Ahí interpreta a Virginia, la madre adoptiva de Laura, hermana gemela de la protagonista.

En diálogo con SEMANA, Zharick confesó que este ha sido uno de sus papeles más desafiantes por la naturaleza del personaje. “Nada me preparó para la dificultad de interpretar a Virginia”, expresó. León ha estado ausente durante un tiempo de la pantalla chica y explicó que se debe a su trabajo en algunos proyectos personales; además, ha grabado ya algunas producciones que verán la luz más adelante. Sin embargo, se siente emocionada por regresar oficialmente con Virginia, pues, a pesar de no poder revelar mucho sobre lo que se viene en la producción, dice que es un personaje nuevo y único para ella.

Cepeda y sus amigos

Andrés Cepeda. - Foto: universal music

El bogotano Andrés Cepeda lanzó esta semana su más reciente trabajo discográfico, Décimo cuarto. Con esta apuesta cierra un capítulo de colaboraciones con diferentes artistas de la escena del pop latinoamericano. Junto con ellos grabó éxitos como Magia (Sebastián Yatra), Te voy a amar (Cali y el Dandee), Tu despertador (Reik) e Infinito (Jesse & Joy), entre otros. Se trata de un álbum en el que Cepeda desempeña diferentes roles como compositor, productor y músico.

Esta producción empezó a darse a conocer desde el año pasado con el lanzamiento del sencillo grabado junto con Ximena Sariñana, Lo que se va. A esta canción la sucedió Si todo se acaba, con Joss Favela, seguida por Lo que había olvidado y No sé querer, como solista; recientemente, Duele, tema que presentó al lado de Gusi, y Le viene bien, interpretada con la artista colombiana Greeicy Rendón.

¡Esa no soy yo!

Rosalía. - Foto: afp

Rosalía se convirtió en la más reciente víctima de la manipulación fotográfica a través de la inteligencia artificial. Hace unos días, comenzó a circular en redes una foto falsa en la que aparece enseñando los senos, editada y publicada por el cantante sevillano Juan Manuel Cortés Reyes, conocido como JC Reyes. Sobre la imagen, la artista catalana fue tajante: “Es un tipo de violencia”.

No hay nada real en esa imagen publicada en la noche del lunes. El reguetonero, colaborador de músicos como Quevedo, compartió en sus historias de Instagram –en la que suma 255.000 seguidores– una foto explícita de la intérprete en toples, mientras sus pezones se camuflan con unos emoticones de corazones, tratando de evitar la censura de esta red social. Más allá de la publicación, JC Reyes daba a entender que los dos habían mantenido algún tipo de relación y que había sido la propia Rosalía quien le había pasado esa fotografía tan íntima. El artista la compartió con el mensaje: “Lo mejor que verás hoy”. La imagen ha sido rechazada por artistas de todo el mundo.

El nuevo trabajo de John Álex

John Álex Toro. - Foto: instagram Jhonatoro

El reconocido actor pereirano John Álex Toro, quien ha sido visto en producciones como La primera vez, Nuevo rico, nuevo pobre y, recientemente, en la película El último hombre sobre la Tierra, junto con Laura Acuña, decidió convertirse en emprendedor.

Hace pocos días, abrió las puertas de Casa Plástica, un lugar que reúne varias expresiones artísticas, interactividad, tecnología y, claro, entretenimiento, en el barrio San Felipe, considerado el nuevo distrito cultural bogotano.

Pero John Álex no está solo. Este espacio fue posible en amorosa complicidad con Lali Giraldo Toro, su esposa. Los dos se imaginaron un lugar donde pudieran desarrollar no solo teatro, sino un rincón de encuentro con el medioambiente, el buen café, los libros… el encuentro físico tras los largos años de la pandemia.

“Nunca me quiso”

Tina Turner. - Foto: reuters

El pasado miércoles, el mundo de la música se estremeció con la muerte de Tina Turner, la llamada Reina del Rock ’n’ Roll, a sus 83 años, en Suiza, país del que adquirió su nacionalidad tras renunciar a la estadounidense.

Y pese a que fue una de las grandes voces de la música, en sus memorias, La felicidad nace de ti, la artista confesó que su vida no fue fácil, pues estuvo marcada por una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica y múltiples enfermedades.

Una de las más tristes revelaciones de esa autobiografía tiene que ver con la relación con su madre. “Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas relegado a la maternidad de mujeres ‘de color’ (…). Mi madre, Zelma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña”, confesó Tina. Y narró, además, cómo su progenitora la abandonó para irse a Tennessee, por lo que la artista acabó viviendo con su abuela. Este duro golpe se sumó al sufrimiento de la pérdida cuando su prima Margaret, su mayor confidente dentro de la familia, falleció en un accidente de auto.