Andrés Cepeda: un acorde, una voz y sinfonías que conectan el corazón por los niños de Colombia

El pasado miércoles 17 de mayo, el gran maestro de la música romántica y uno de los más queridos cantautores colombianos, Andrés Cepeda, se presentó en el Teatro Colón, con su más reciente repertorio de ‘La ruta Púrpura’; el cual le hace homenaje a las canciones más significativas de su vida. Un recorrido que inicia en su infancia, pasa por su juventud y llega a su madurez.

Lo que muchos no saben es que este compilado de canciones, esta vez, tenían un significado diferente, que va más allá de una letra bonita y que, sin duda, es muy especial y personal para su autor.

Andrés, durante toda su carrera, se ha caracterizado por su generosidad y tener un corazón bondadoso y esta vez no iba a ser la excepción. Se trató de un concierto benéfico titulado: “Sinfonías que conectan corazones” el cual Cepeda se suma al propósito misional de la Fundación Cardioinfantil y su programa “Regale una Vida”: atender niños de escasos recursos con problemas del corazón, recaudando, a través de este evento, fondos para darle a los niños de escasos recursos una segunda oportunidad de vida con un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Desde brigadas que realizan por todo el país, hasta el traslado a ‘LaCardio’ de los niños que requieren una intervención quirúrgica para que sus corazones sigan latiendo con más fuerza.

Andrés Cepeda, contó a SEMANA que, conoce hace mucho tiempo la labor de la fundación y sabe lo duro que trabajan para que la misma siga funcionando. “He estado vinculado con ellos en diferentes campañas, y he participado en otro de los sinfónicos que la Fundación hace, y en esta ocasión, quise traer mi espectáculo, que es la ruta que estoy haciendo en este momento que se llama: ‘La ruta Púrpura’, la cual es ideal para presentarla aquí en el teatro y para agradecer a toda la gente que nos está aportando y contagiar a más personas para que lo sigan haciendo”.

Entre 5 y 9 de cada 1000 niños nacidos vivos en Colombia sufre de una cardiopatía congénita estructural, - Foto: Digital Vision y Thomas Barwick/ Getty Images

“Con sinfonías que conectan corazones, tratamos de conectar la sensibilidad y el corazón de la gente que puede hacer esas donaciones para los corazones que necesitan cirugía o tratamiento. Y eso hace más significativo el propósito de la Fundación, que es identificar y diagnosticar niños en los rincones más recónditos de Colombia, y si es necesario traerlos hasta Bogotá y operarlos sin costo alguno. Y eso solamente es posible mediante la donación que de la gente nos apoya”, agrega Cepeda.

“Además, sé que la música es un vehículo que envía mensajes y hace convocatorias como las de este concierto, está el teatro lleno de gente, dónde la mayoría de personas están haciendo aportes grandes e importantes por los niños. Realmente, la música se convierte en un medio para enviar este mensaje”, concluye Cepeda.

Según estudios realizados por la Fundación Cardioinfantil, entre 5 y 9 de cada 1000 niños nacidos vivos en Colombia sufre de una cardiopatía congénita estructural, siendo la segunda causa de muerte en niños menores de un año. Por lo general, estas enfermedades no se detectan a tiempo y afectan el corazón de los niños y adolescentes

“Parece un concierto normal, pero no lo es, es un concierto que salva vidas, porque cuando la música se conecta con la vida, nos sincronizamos con la esperanza” afirma Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil. Año tras año, la Fundación Cardioinfantil.

Los fondos recaudados en esta cuarta versión del concierto Sinfonías que conectan Corazones le permitirá a la Fundación Cardioinfantil seguir cumpliendo a cabalidad la misión de su programa social Regale una Vida.

A la fecha se han favorecido más de 50.000 niños a través de este programa, labor que no podría ser posible sin el apoyo de personas naturales y empresas de buen corazón que se han sumado a la misión de la Institución.

Sinfonías que conectan corazones: La ruta Púrpura

El Teatro Colón se vistió de gala como siempre lo suele hacer, pero esta vez, recibió a los románticos de la capital para cantar en una sola voz, Día tras día, Tengo ganas, Besos usados, Las 40, Por el resto de mi vida, entre otras canciones emblemáticas de Andrés Cepeda y para que en una sola voz, como un soneto de la antigua literatura convertido en canción, resonaran las paredes del icónico recinto por la salud y vida de miles de niños en Colombia.

La velada comenzó con un coctel de bienvenida, al cual asistió un grupo exclusivo de invitados especiales, como celebridades y empresarios; junto a algunos medios de comunicación, periodistas especializados, personajes socialité y la revista SEMANA estuvieron en el evento en el Teatro Colón.

Después, las personas se ubicaron en su silla correspondiente del teatro, el cual abrió su telón, mientras los músicos preparaban los instrumentos para que todo saliera a la perfección. Minutos después, apareció la inigualable ‘Dorita’ la perrita de Cepeda, que lo acompaña a la mayoría de presentaciones, y quien quiso salir al escenario para chequear que todo estuviera bien. Luego, se fue.

A continuación, empezó el tan esperado espectáculo, en un solo acorde con fondo de luces en tonos fucsia, rojo y azul, dio inicio la presentación a cargo de Cepeda.

El cantante empezó con la canción Día tras día con el acompañamiento del piano y el contrabajo, dando la bienvenida a todos los asistentes: “Estamos haciendo historia en los corazones de los colombianos, Muchas gracias por estar aquí, por su aporte, por su compañía, por su apoyo, y bienvenidos a este espectáculo, que es para ustedes y se llama: La Ruta Púrpura”,

Una de las canciones que emocionó al público fue No es casual, la cual le hizo recordar a todos que la vida, de hecho, no es casual, que de pronto, el destino pone a la gente en los lugares y con las personas en el momento justo. Incluso, el artista, antes de empezar la canción, hizo referencia al tema, lo cual dejó adivinar de inmediato cuál sería la canción que iba a interpretar. Durante su canto, presentó a cada uno de sus músicos, quienes interpretaron ‘solos’ acordes imposibles de olvidar. El saxofón, la trompeta, el contrabajo, el piano también tuvieron su momento.

Aunque el recinto esperaba con ansias las clásicas canciones de Cepeda, el artista hizo varias pausas contanto la mayoría de las historias que hay detrás de cada canción, - Foto: Instagram

Aunque el recinto esperaba con ansias las clásicas canciones de Cepeda, el artista hizo varias pausas contando la mayoría de las historias que hay detrás de cada canción, como la ruptura que lo llevó a escribir, Mejor que a ti me va, o las letras con las que creció, e incluso las que escuchaban sus padres.

“Estas canciones son la música con la que yo crecí, es la música que escuchaban mis viejos en mi casa, no entendía por qué estás canciones eran tan importantes para ellos, pero tenía que crecer, tenía que vivir y tenía que extrañarlos, para que yo entendiera la dimensión tan grande de esa herencia, que se convierte finalmente en la banda sonora de mi niñez y de su recuerdo, por eso tienen un valor especial para mí”.

Lanzó un álbum hace un año y medio, que se llama: Me estás haciendo falta, (que eran las canciones que oía su padre). Por eso, el cantante, quiso darle ese homenaje a su papá cantando precisamente la canción: Me estás haciendo falta. Con un ritmo suave, romántico y cercano al público, como un momento íntimo entre el artista, su padre, los espectadores, los acordes del bajo, el piano y su complicidad con los músicos. Los aplausos, por supuesto, no se hicieron esperar.

Por si fuera poco, minutos después, el salón se inundó de un aire aún más romántico. Con las luces apagadas, Cepeda, le pidió al público encender sus linternas del celular para cantarle a las mujeres: Tengo ganas. Una canción que resonó en un solo coro e inundó de recuerdos a todo el teatro.

Para cerrar con broche de oro, interpretó Embrujo que bailó y cantó junto a sus músicos. Canción que se ha destacado por ser una de las más dedicadas entre sus fans hasta el día de hoy. Así como Piel Canela, finalizando una de las veladas más carismáticas y con más sentido social del artista.

Un concierto donde las melodías se entrelazaron, por un recorrido de su vida, entre aquellas canciones de antaño de sus viejos, los boleros que alguna vez le escribió a esa persona que le rompió el corazón, hasta sus más recientes canciones, que, como su letra de Cómo te atreves, lo dice: “como te atreves a volverme a hacer temblar con un te quiero, a robarle la tristeza a mi bolero”, en referencia al amor de su vida: Elisa.