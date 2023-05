¿Eligieron por fin al nuevo James Bond? Las casas inglesas de apuestas lanzan la alerta

El posible elegido no es de color ni mujer, como se ha especulado por años.

Los ingleses son tan aficionados a las apuestas, que se juegan el dinero por acertar que pasará con los temas más trascendentales y más frívolos, en un negocio que se volvió un renglón importante de la economía del país, hace muchos años. Y no solo eso: las apuestas ponen noticias en las primeras planas de los periódicos o pueden impactar a la opinión de maneras insospechadas.

Si en la prensa el tema de quién será el actor que reemplace a Daniel Craig va y viene todo el tiempo, en las prósperas casas de apuestas es un ítem jugoso y la prueba de ello ahora vuelve a hacerse patente.

De acuerdo con el Mail Online, entre el 11 y 12 de mayo han subido vertiginosamente las apuestas por un actor que, se asegura, está a punto de convertirse en el nuevo agente 007.

La cosa va muy adelantada, asegura el periódico, pues el artista cautivó justo a la persona que tiene que ganarse cualquiera que aspire al rol: Barbara Broccoli, nadie menos que la dueña, junto con su hermano Michael Wilson, de la mitad de la multimillonaria franquicia James Bond, a través de la firma Eon Productions, que heredaron de su padre, Albert R. Broccoli. Amazon tiene el otro 50 % de los derechos.

La película más reciente de James Bond, ‘Sin tiempo para morir’, presentada en 2021 después de ser pospuesta varias veces a causa de la pandemia, fue la última protagonizada por Daniel Craig. - Foto: Especiales para El País

El actor en cuestión es Aaron Taylor-Johnson, quien, anotó el Mail, últimamente se ve más fornido que de costumbre, lo que muchos ven como una señal de que se está preparando para asumir uno de los roles más codiciados y taquilleros de la industria cinematográfica.

Una fuente con información privilegiada le dijo a otro tabloide, The Sun, que Taylor “fue a una prueba en pantalla para ser el próximo Bond en septiembre pasado y los productores y Barbara lo adoraron. Ahora está por encima de los que puntean en la competencia”.

Según el Mail, en las apuestas, Johnson ha dejado atrás a otros eternos candidatos a Bond, como James Norton, Henry Cavill, Tom Hardy y Richard Madden.

Henry Cavill es otro fuerte aspirante, pero su edad, 40 años, juega en su contra. Aquí, con Millie Bobby Brown en el lanzamiento de la segunda parte de la película de Netflix, Enola Holmes. - Foto: Getty Images / Taylor Hill / Colaborador

John Hill, de la agencia Coral, una de las más grandes del mercado, le confirmó al Mail: “Se ha presentado una oleada de apoyo a Aaron Taylor-Johnson en las últimas 24 horas en nuestras apuestas sobre James Bond. Es claro que los apostadores han tomado una decisión sobre quién creen que debería reemplazar a Daniel Craig”.

El año pasado, la prensa del espectáculo dio por cierta la versión de que él dio una audición secreta ante Broccoli y sus productores y que todo había salido muy bien. En diciembre, a la historia se le agregó que había rodado la famosa escena del cañón de la pistola, típica del inicio de todas las cintas de la franquicia.

De acuerdo con el informante del Sun, el actor impresionó a los productores y que su desempeño lo puso un paso más cerca de ganar el papel. “Ellos quedaron realmente impresionados con su combinación única de intensidad actoral e impresionante catálogo de películas de acción”, afirmó.

Richard Madden es otro fuerte candidato, al menos según las apuyestas en Londres. Actuó con Gemma Chan en 'Eternals', de Marvel Studios, en 2021. - Foto: Photo: Sophie Mutevelian

A propósito, ¿quién es Aaron Taylor-Johnson? Especialmente conocido por interpretar a Pietro Maximoff en Avengers: Era de Ultron, este inglés de 32 años comenzó a actuar desde los 6. En 2009 fue muy aplaudido por su papel de John Lennon en Nowhere Boy, que le valió el premio Empire al mejor debutante, aunque el papel que lo catapultó a la fama fue su doble interpretación como Dave Lizewski/Kick Ass, en ‘Kick Ass’.

También actuó en cintas aplaudidas como Albert Nobbs y Anna Karenina. Pero es en el cine de acción y de superhéroes del universo Marvel el que le ha dado su mayor fama en los tiempos más recientes. De hecho, se espera para este año el estreno de Kraven the Hunter, un nuevo derivado de la saga del Hombre araña.

De todos, modos, le indicó la fuente a The Sun, aún no se ha tomado ninguna decisión y no se sabe cuál será el siguiente paso.