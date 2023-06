Famoso actor de Hollywood afirma que racismo frenó su posibilidad de ser el nuevo James Bond

Desde que Daniel Craig anunció que dejaba el rol como James Bond, el actor Idris Elba fue incluido en la baraja de posibles candidatos para reemplazarlo.

Incluso, en octubre pasado, una encuesta realizada por Showcase Cinemas, lo dio como el más votado para tomar el papel, por encima de colegas como Tom Hardy, Tom Hiddleston, James Norton y Henry Cavill.

Regé-Jean Page, protagonista de la serie Bridgerton, es otro de los candidatos de raza negra que han sonado para el papel. - Foto: AP

Ahora, el artista británico afirma que un racismo “asqueroso”, según sus propias palabras, lo sacó del juego en la carrera por entrar a formar parte de la franquicia más antigua de la industria del cine.

Elba es conocido por la serie Luther y por interpretar a Nelson Mandela en Mandela: Long Walk to Freedom.

Hace poco surgieron fuertes especulaciones de que Aaron Taylor-Johnson ha cumplido con éxito el proceso para ser el nuevo 007. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

Así mismo, es uno de los 20 actores más rentables de la pantalla grande, pues sus películas han recogido 9.800 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones provienen del mercado de Estados Unidos y Canadá.

El actor hizo sus explosivas declaraciones durante su participación en el podcast SmartLess, cuyos anfitriones son los también actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

“La verdad es que me elogiaron mucho por esto durante mucho tiempo”, refiriéndose al runrún de que sería el próximo intérprete del popular agente secreto de ficción. “James Bond es uno de esos roles codiciados”, agregó Elba durante el programa.

Que el público quisiera verlo en ese papel, que han tenido Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan, entre otros, es como haber llegado a la cima, reflexionó Elba.

“Es una de esas cosas en las que todo el mundo tiene voto”, remató.

Sin embargo, prosiguió, la posibilidad de que un actor de raza negra encarnara a un personaje que siempre ha sido blanco no les gustaba a muchos, de acuerdo con sus opiniones.

“Esencialmente, fue muy honroso, que en cada esquina del planeta, excepto algunos rincones de los que no hablaremos, estuvieran realmente felices con la idea de que yo fuera considerado (para el papel)”, señaló Elba.

“Aquellos que no estaban contentos con la idea volvieron la cuestión repugnante, porque se volvió un asunto de raza. Se convirtió en una tontería y yo me quedé con la peor parte”, explicó.

Ya en septiembre pasado él había dicho que el papel de James Bond no era el gran objetivo de su carrera, durante una entrevista que concedió a otro podcast, The Shop, en el cual también participó la actriz Drew Barrymore.

Daniel Craig anunció que deja el papel tras el rodaje de 'Sin tiempo para morir', la última entre de la saga James Bond. - Foto: Nicola Dove © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

En ese momento expresó: “Es algo que dejaría satisfecho a todo el país. No voy a mentir, en cada lugar del mundo a donde voy, y estoy hablando de diferentes culturas, la gente siempre me dice ‘Bond’, y siento que es algo que está más allá de mí (…) No es una cuestión de decir, debería hacerlo, lo hago, lo haré. Es lo que dicta la voluntad de la nación”.

Al respecto, The Telegraph recordó que, en 2015, el escritor Anthony Horowitz escandalizó al afirmar que Idris Elba era muy de barrio, callejero, como para interpretar a Bond. Horowitz luego se disculpó por haber dicho eso.

Elba es hijo de padre sierraleonés y madre ghanesa, quienes emigraron a Inglaterra luego de casarse en Sierra Leona.

Se crio en el barrio londinense de Hackney e hizo estudios de teatro con una beca de 1.500 libras esterlina que le dio el Prince Trust, la fundación benéfica que creó el actual rey Carlos III cuando era príncipe de Gales.