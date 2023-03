Andrés Cepeda y Santiago Cruz se dejaron ver juntos y con guitarra en mano, ¿qué secreto esconden?

En las últimas horas, el jurado de La Descarga, Santiago Cruz, compartió en su cuenta de Instagram un corto clip en donde está con el cantante bogotano, Andrés Cepeda, jurado de las diversas versiones de La Voz.

Lo curioso del hecho es que Santiago tenía la guitarra en la mano, juntos interpretaron ante la cámara algunos versos de una canción que grabaron juntos, pero no habían hecho el videclip. Sin embargo, la publicación se hizo para anunciar el video nuevo del sencillo que llegó este 9 de marzo para deleitar a todos aquellos románticos.

Cruz, el cantante, compositor y escritor, estrena el videoclip de su éxito musical El gran teatro, tema que interpreta junto a Andrés Cepeda y que se desprende su más reciente producción discográfica titulada Nueve.

Santiago Cruz y Andrés Cepeda, grabación album de estudio “Nueve”, 2023 - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

El gran teatro es, es una canción de desamor con sonidos bohemios y de bandoneón, inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con la sonoridad actual. Es una fusión de bolero y milonga que habla de los puntos suspensivos que quedan cuando el cierre en una relación de pareja no se hace como corresponde.

“No te preocupes, corazón, tu secreto sigue a salvo… Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpito en cada poro de tu piel… No te preocupes, corazón, y que siga el gran teatro… Nadie tiene que enterarse, corazón, que tú no me has olvidado…”, son algunos de los versos de la canción que promete quedarse en la mente de sus fanáticos.

Y son precisamente las emociones que se generan alrededor de una relación inconclusa, las que inspiran este tema que deja ver el lado más bohemio de Santiago Cruz y Andrés Cepeda; para el videoclip, los intérpretes quisieron mantener esa misma línea nostálgica y de recuerdo, haciendo alusión a expresiones y obras artísticas que han impactado a la humanidad, para finalmente explorar uno de los más misteriosos y bipolares sentimientos: el amor.

Santiago Cruz, cantante, compositor y escritor colombiano - Foto: David Micolta /Paola España Comunicaciones

Con la producción de Kinofónica y bajo la dirección de Santiago Díaz Vence, el audiovisual de El gran teatro, se desarrolla en un espacio neoclásico y único como el Palacio San Francisco en el centro de Bogotá, un lugar en donde, al estilo de los grandes performance teatrales, Santiago y Andrés hacen su magistral y sentida interpretación; la arquitectura, la pintura, el baile, las artes escénicas y la metáfora, se convierten en protagonistas de las imágenes que ahora acompañan este poema de desamor hecho canción.

Andrés Cepeda interpretará Dos oruguitas en el show en vivo inspirado en la película Encanto, que presentará Disney en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. - Foto: cortesía de la mánager de Andrés Cepeda

“Tener a Andrés Cepeda como invitado es como si la canción finalmente llegara al color de voz que debía cantarla. Andrés tiene un lado muy bohemio, muy ‘cantinero’ en el mejor sentido de la palabra, que le venía maravillosamente bien a la canción, así que fui muy feliz de que aceptara la invitación de hacer parte de El Gran Teatro”, expresó con gran alegría y emoción Santiago Cruz.

Nueve es el más reciente trabajo discográfico de Santiago Cruz en el que la protagonista principal es la gestión de los recuerdos, lo que se hace con la memoria. El álbum evoca la nostalgia vista desde diferentes ángulos de la vida y el amor; el ser humano es una fábrica permanente de recuerdos, y de la gestión emocional que se haga de ellos, depende si se convierten en tierra fértil para mirar hacia adelante, o, por el contrario, se vuelven trampas de arena movediza que no dejan avanzar.

El título hace referencia a los diferentes significados que tiene el nueve (9). Según varias fuentes, es el número máximo, el que contiene a todos los demás y no hay otro número por encima de él. Es la sabiduría y la perfección. Significa también un cierre de ciclo para empezar uno nuevo. En la fe Bahā'í (originaria de Irán y con muchos adeptos en India) el 9 es la plenitud, la culminación; y los pitagóricos lo llamaron “el océano y el horizonte”.

Nueve fue grabado en 2 sesiones en el estudio El Desierto, a las afueras de Ciudad De México, bajo la producción de Juan Pablo Vega. Es un disco que le da protagonismo al sonido de banda, por sobre programaciones; una sonoridad más viva, de músicos tocando cada uno su instrumento, característica relevante en tiempos de samplers y bancos de sonidos.