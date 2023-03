Maluma exalta la belleza en las diferencias de la mujer: así lucen sus modelos

Este jueves 9 de marzo, el reconocido cantante de música urbana Maluma lanzó su nuevo sencillo y video, La Reina, con un mensaje lleno de amor para todas aquellas damas, sin importar nada. El sencillo sale al mercado un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El ídolo global de la música latina, en contundentes versos canta una empoderadora canción dedicada a la mujer, transmitiendo a través de su letra y melodía, un inspirador mensaje de igualdad, para apreciar la verdadera belleza que todas las mujeres portan de manera natural, sin importar edad, sexualidad, cultura o condición física. Apreciar su verdadero valor, lo que engloba la esencia femenina y, por lo tanto, honrar la magnificencia del ser mujer y coronarlas siempre por todo lo alto.

Maluma en la grabación del video La Reina con las 15 protagonistas. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

Maluma durante la grabación del emotivo video de La Reina, expresó: “Esta bonita canción la escribí en un campamento musical y me llegó como caída del cielo, porque hace tiempo quería hacer un homenaje a la mujer. Para mí, lo más importante de esta canción era que el protagonista no fuera yo, sino que realmente fueran ellas y todas las mujeres en el mundo entero que se van a sentir identificadas”.

La emblemática canción fue escrita por Maluma, Kevin Cruz Moreno, Edgar Barrera, Lenin Yorney Palacios y Luís Miguel Gómez Castaño. El video musical fue filmado en Medellín, Colombia; bajo la dirección de Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Juan Felipe Zuleta y César ‘Tes’ Pimienta; y producido por su casa productora Royalty Films.

En el videoclip participaron diferentes mujeres con características físicas que las hacen diferentes como vitiligo, una a quien tuvieron que realizarle la mastectomía en ambas mamas, una chica que tiene lengua bífida, una que es de talla baja y a quien le falta uno de sus brazos.

Ana María Ramírez en el lanzamiento del video de Maluma, La Reina. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

Así como también hay una chica que es indígena y aparece con algunas líneas en el rostro, propias de una comunidad; otra joven con síndrome de Down; sumado a una joven gordita que luce con orgullo sus curvas, además, es quien en medio del video se quita una peluca de larga cabellera, dejando al aire libre su calva y sonriendo, a la par que Maluma va cantando “¿cuál fue el pendejo que te acomplejó?”.

La Reina, nuevo sencillo y video de Maluma. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

De igual manera, hay una mujer que fue quemada con ácido, por lo cual la mitad de su cuerpo tiene grandes cicatrices. Su nombre es Silvia Julio, quien contó su historia de vida a France 24. En 2014 sufrió el ataque con ácido y aún desconoce quién le hizo eso ni el por qué. De acuerdo con Asti (por sus siglas en inglés) cada año en el mundo se registran al menos 1.500 casos de ataques con este tipo de sustancias.

Modelo video Maluma mujer quemada con ácido - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Sus modelos manifestaron cuán difícil había sido vivir diversas situaciones, pero también mencionaron que habían salido adelante y que, por lo tanto, demostraban su fortaleza.

“Mis cicatrices no son las más lindas físicamente pero las amo me hacen pensar que he sido demasiado fuerte”, expresó Yaneth Rodríguez, la mujer que por diferentes razones no tiene busto. Mientras que Marcela Vargas, una mujer joven cuyo cabello encanó rápidamente, expresó que quería “llevar el mensaje que somos lindas y podemos brillar”.

La joven de talla baja, Diana Rodríguez, afirmó que tuvo que luchar mucho para abrirse “en el campo laboral porque fue un tema difícil, porque te ponen 1000 peros y yo perseveraba, o sea decía ‘acá me dicen no. No importa, acá me van a decir que sí'”.

Mientras que la joven que pertenece a una comunidad indígena, Maritza Siagna, aseguró que “todos somos bellos interiormente sin importar la belleza física, sino la belleza interior”.