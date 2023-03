El emotivo mensaje para las mujeres con el que Maluma anunció el estreno de su nueva canción

El artista paisa, que lleva por nombre de pila Juan Luis Londoño Arias, pero es más conocido como Maluma, ha logrado consolidarse como uno de los cantantes de reguetón más populares gracias a su talento y a su belleza.

A través de sus redes sociales suele ser muy activo y compartir varias de las cosas que le pasan en su vida cotidiana y de aspectos relacionados con su carrera artística. Hace unas semanas el colombiano dio de qué hablar por publicar varias fotos subidas de tono, pues estaba en una piscina y allí aprovechó para lucir su tonificado abdomen.

Maluma sigue derrochando sensualidad en las redes sociales. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Otras de las cosas por las que el cantante fue tendencia se debió a la posible colaboración que tendría con el puertorriqueño Anuel AA, uno de los cantantes más cotizados de la isla, quien en las últimas semanas ha sido blanco de críticas y comentarios y todo gracias a la nueva canción de su exnovia, la cantante Karol G, quien a su vez unió fuerzas con la legendaria Shakira para estrenar TQG, sencillo que sirvió de alfombra roja para el nuevo álbum de la paisa: Mañana será bonito.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas. - Foto: Universal Music

Maluma y Anuel compartieron una fotografía que generó topo tipo de comentarios sobre la posibilidad de que hagan una canción respondiendo al sencillo de las colombianas. Cabe resaltar que es muy inteligente de parte del paisa que anuncie al boricua como su dupla en este momento tan revoltoso.

“¡Siempre flow Maluma, Siempre real G!”, fue la frase que puso en su publicación y de inmediato empezó a cautivar ‘likes’, llegando a más de dos millones de ‘me gusta’ y donde también aparecen miles de mensajes escritos por sus fanáticos como:

“Que se agarren Karol G y Shakira 😅”. “Estos van a responder en una canción, eso de ‘Real G’ es raro. ¿Anuel le pide perdón a Karol G en una canción de Maluma? La novela 😂😂😂”. “Por eso Karol G nunca va a grabar contigo”. “Ayyy no, con Anuel no, por favor”; “No te rebajes, Juancho 🤦🏽‍♂️”. “Maluma y Anuel están en el flop... Se juntaron a ver si hacen bulla y reviven 😂”. “Nunca flow Maluma, siempre real G, que está pasando Anuel 😬”. “NUNK FLOW MALUMA SIEMPRE REAL G, como dijo ñengo en Sufro: ‘de sus palabras son esclavos’”.

Pues bien, después de todo este revuelo y aprovechando el Día de la Mujer, Maluma quiso compartir con sus millones de seguidores la historia de Silvia Julio, una sobreviviente de ataque con agente químico, quien fue la inspiración para su nuevo trabajo musical.

A través de sus redes sociales contó que su canción se llamará La reina y que busca empoderar a las mujeres con un mensaje de apoyo y fuerza.

“FELIZ DÍA DE LA MUJER 🌹... Ella es Silvia Julio, madre de familia y una sobreviviente de un ataque con agente químico, que a pesar de tener una historia desgarradora nunca ha parado de soñar, perseverar y hoy nos demuestra que es una mujer fuerte, valiente, ¡y que su historia merece ser escuchada como la historia de toda mujer! Mañana 10 a. m. ET “LA REINA”. ¡Disponible en todas las plataformas digitales! #Donjuan #LaReina 👑”, escribió Maluma en su post.

El paisa confirmó que este es un regalo para todas las mujeres y que se convertirá en un himno. “¡Este es mi regalo para ustedes! ¡Mañana sale el himno de la mujer!”.

Maluma no se quedó atrás en un día especial. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Entre los comentarios que recibió su publicación estaban mensajes que decían: “Gracias por ese tipo de publicaciones porque nos sirven de ejemplo a todas las demás mujeres y qué mejor día para hacer público este tipo de historias, y me sorprende aún más que haya en esta época hombres sensibles, me sorprende porque muestra que respeta a las mujeres y eso para mí no tiene precio, nada más me queda decir que es un príncipe criado por una reina 👑 Feliz Día de la Mujer a todas las reinas de su hogar y del mundo entero, saludos cordiales ❤️❤️❤️❤️❤️”.