Santiago Cruz lanzó ‘Quince de Caminos’, álbum en vivo en conmemoración de icónico disco que salió hace 15 años

El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, presenta ‘Quince de Caminos’, su esperado álbum en vivo con el que celebra los 15 años de ‘Cruce de Caminos’, la obra que marcó un antes y un después en su vida y en su carrera musical.

Este disco llega acompañado por el estreno del focus track ‘Un Intento Permanente’, una de las dos canciones inéditas creadas especialmente para esta conmemoración.

Santiago Cruz estrena nuevo álbum resignificado. | Foto: Andrés Alvarado.

Grabado en un evento íntimo con un público selecto, ‘Quince de Caminos’ revive las 11 canciones originales de ‘Cruce de Caminos’ en versiones renovadas, sumando además dos temas nuevos y un bonus track muy especial: una versión a piano y voz del éxito ‘Un Amor De Verdad’.

Este proyecto fue producido por Nacho Mañó, integrante de la legendaria banda Presuntos Implicados y productor del álbum original de 2009, estableciendo un puente entre pasado y presente en la historia musical de Santiago Cruz.

El espíritu del álbum es el de la comunión en vivo: “Lo quise hacer en vivo porque creo que es ahí, en la comunión que surge al compartir con otros músicos en el escenario, y enfrentándose al público, en donde está la quintaesencia de la música. Ese es un momento de mucha verdad”, asegura Santiago.

El focus track del álbum, ‘Un Intento Permanente’, se presenta como una de las piezas más disruptivas en el catálogo del artista. Con una base de fuerte personalidad funk y un estilo narrativo cercano al rap, la canción es un retrato honesto y directo del propio Santiago.

Inspirada en la pregunta existencial “¿Quién eres?”, Cruz responde con una afirmación que resume su filosofía de vida: “Soy un intento permanente”.

“Todos los días lo intento, a nivel personal y profesional. Algunas veces ese intento se convierte en un éxito, otras veces no, pero hay que seguir intentando”, afirma el cantautor.

La inspiración musical del sencillo encuentra ecos en los éxitos ‘Serenata Rap’ de Jovanotti y ‘Gente’ de Presuntos Implicados.

‘Quince de Caminos’ cuenta con colaboraciones que enriquecen la propuesta, reuniendo a una nueva generación de artistas colombianos como banda del proyecto, entre ellos, Diamante Eléctrico (Juan Galeano y Daniel Álvarez), Duplat, Sotomonte, Lucio Feuillet, y Juan Pablo Vega, quien además participa en la interpretación de ¿Qué Más Da? (Versión 2025), así como las actuaciones especiales de Junior Zamora y Monsieur Periné.

De esta manera, Santiago Cruz no solo revisita un álbum clave de su historia, sino que lo resignifica en diálogo con las voces y sonidos más representativos del panorama musical actual.

Santiago Cruz y su nuevo lanzamiento | Foto: Andrés Alvarado

“Este álbum es una celebración cargada de agradecimiento, nostalgia e ilusión. Es abrazarme a varios de los músicos más importantes y/o interesantes de la escena pop/rock mainstream y alternativa de Colombia, para darle un nuevo aire a un disco que cambió mi vida y contribuyó a construir la escena pop colombiana”, dijo.