Suscribirse

Cultura

Santiago Cruz lanzó ‘Quince de Caminos’, álbum en vivo en conmemoración de icónico disco que salió hace 15 años

El cantante ibaguereño tuvo varias colaboraciones en este lanzamiento.

Redacción Cultura
28 de agosto de 2025, 7:21 p. m.
Santiago Cruz lanzó 'Quince de caminos', álbum conmemorativo por los 15 años de 'Cruce de caminos'
Santiago Cruz lanzó 'Quince de Caminos', álbum conmemorativo por los 15 años de 'Cruce de caminos' | Foto: Andrés Alvarado

El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, presenta ‘Quince de Caminos’, su esperado álbum en vivo con el que celebra los 15 años de ‘Cruce de Caminos’, la obra que marcó un antes y un después en su vida y en su carrera musical.

Este disco llega acompañado por el estreno del focus track ‘Un Intento Permanente’, una de las dos canciones inéditas creadas especialmente para esta conmemoración.

Santiago Cruz estrena nuevo álbum resignificado.
Santiago Cruz estrena nuevo álbum resignificado. | Foto: Andrés Alvarado.

Grabado en un evento íntimo con un público selecto, ‘Quince de Caminos’ revive las 11 canciones originales de ‘Cruce de Caminos’ en versiones renovadas, sumando además dos temas nuevos y un bonus track muy especial: una versión a piano y voz del éxito ‘Un Amor De Verdad’.

Este proyecto fue producido por Nacho Mañó, integrante de la legendaria banda Presuntos Implicados y productor del álbum original de 2009, estableciendo un puente entre pasado y presente en la historia musical de Santiago Cruz.

Contexto: Santiago Cruz pospuso su tour por Estados Unidos debido a problemas de salud: “Me estoy recuperando, no tan rápido”

El espíritu del álbum es el de la comunión en vivo: “Lo quise hacer en vivo porque creo que es ahí, en la comunión que surge al compartir con otros músicos en el escenario, y enfrentándose al público, en donde está la quintaesencia de la música. Ese es un momento de mucha verdad”, asegura Santiago.

El focus track del álbum, ‘Un Intento Permanente’, se presenta como una de las piezas más disruptivas en el catálogo del artista. Con una base de fuerte personalidad funk y un estilo narrativo cercano al rap, la canción es un retrato honesto y directo del propio Santiago.

Un Intento Permanente - Santiago Cruz

Inspirada en la pregunta existencial “¿Quién eres?”, Cruz responde con una afirmación que resume su filosofía de vida: “Soy un intento permanente”.

“Todos los días lo intento, a nivel personal y profesional. Algunas veces ese intento se convierte en un éxito, otras veces no, pero hay que seguir intentando”, afirma el cantautor.

La inspiración musical del sencillo encuentra ecos en los éxitos ‘Serenata Rap’ de Jovanotti y ‘Gente’ de Presuntos Implicados.

Contexto: Santiago Cruz plasmó en emotiva canción, anécdota en la que aerolínea destrozó una de sus guitarras: “Todos tenemos cicatrices”

Quince de Caminos’ cuenta con colaboraciones que enriquecen la propuesta, reuniendo a una nueva generación de artistas colombianos como banda del proyecto, entre ellos, Diamante Eléctrico (Juan Galeano y Daniel Álvarez), Duplat, Sotomonte, Lucio Feuillet, y Juan Pablo Vega, quien además participa en la interpretación de ¿Qué Más Da? (Versión 2025), así como las actuaciones especiales de Junior Zamora y Monsieur Periné.

De esta manera, Santiago Cruz no solo revisita un álbum clave de su historia, sino que lo resignifica en diálogo con las voces y sonidos más representativos del panorama musical actual.

Santiago Cruz y su nuevo lanzamiento
Santiago Cruz y su nuevo lanzamiento | Foto: Andrés Alvarado

“Este álbum es una celebración cargada de agradecimiento, nostalgia e ilusión. Es abrazarme a varios de los músicos más importantes y/o interesantes de la escena pop/rock mainstream y alternativa de Colombia, para darle un nuevo aire a un disco que cambió mi vida y contribuyó a construir la escena pop colombiana”, dijo.

Y concluyó: “Es celebrar la energía que surge cuando se reúnen varios músicos a compartir su talento y energía en el escenario, cada uno en su instrumento, juntos y en vivo, y se unen a un público alrededor de un catálogo autoral robusto. Es una celebración de la escena musical colombiana, más allá de lo urbano”. Santiago Cruz

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video: así fue el trágico accidente aéreo que dejó un muerto en Polonia

2. Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar ‘El Mono Bandido’: la Policía entregó detalles

3. Pulla del Consejo de Estado al Gobierno por el secuestro de 34 militares en Guaviare: “Debilitamiento institucional”

4. Las denuncias sobre el nuevo gerente de Corabastos que hizo la delegada de la Alcaldía de Bogotá y que le costaron su puesto en la junta directiva

5. Así estará el tiempo en Miami y Florida para el fin de semana del 29 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santiago Cruz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.