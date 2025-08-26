Santiago Cruz pospuso su tour por Estados Unidos debido a problemas de salud: “Me estoy recuperando, no tan rápido”

El reconocido cantautor ibaguereño Santiago Cruz tiene en vilo a todos sus seguidores luego de confirmar que su gira por Estados Unidos tenía que ser aplazada debido a temas relacionados con su salud.

De acuerdo con lo revelado por el artista, en sus redes sociales, “tiene el alma rota” por vivir esta situación en medio de su tour Quince caminos, nombre del álbum que será lanzado en su totalidad el 28 de agosto.

El cantante explicó en un segundo comunicado que “para mí, cada concierto es la final del Mundial, y me preparo para eso, y lo enfrento así. No poder hacer un concierto, por temas de salud, me destroza emocionalmente, sumando al destrozo físico”, confesó.

El tour por Estados Unidos busca celebrar el aniversario número 15 de su emblemático álbum Cruce de caminos, y estaba previsto para que pasara por importantes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Dallas, Austin, Houston, Chicago, St. Louis, Orlando, Miami, Philadelphia, Washington D. C., Boston, Atlanta y Huntington.

El artista expresó: “Me estoy recuperando, pero no tan rápido como quisiera”. También describió la difícil decisión de suspender su concierto en Dallas con “el corazón herido”, lamentando profundamente no poder cumplir con sus fans en esa ciudad.

Cruz aseguró que está bajo tratamiento médico y que, una vez mejore completamente, retomará la gira para continuar celebrando la música y los quince años de su álbum que marcó un hito en su carrera.

Entre las emotivas palabras, el artista aseguró que “vivo una vida saludable, después del show me voy al hotel, porque sé que tengo que guardar todo de mí para el escenario”. También afirmó que “no quiere quitarle la luz a la salida del álbum”.

Esta suspensión afectó la agenda de conciertos, que incluía presentaciones en otras ciudades relevantes, tales como Orlando y Miami, para luego pasar a países como Argentina, Chile y España.

El artista tiene previsto cerrar su tour con dos conciertos especiales en Colombia, uno en Bogotá y otro en Medellín con el objetivo de reencontrarse con su público colombiano tras la gira internacional. Sobre las presentaciones en las ciudades colombianas, aún no se confirma ninguna modificación.