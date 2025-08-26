Suscribirse

Gente

Santiago Cruz pospuso su tour por Estados Unidos debido a problemas de salud: “Me estoy recuperando, no tan rápido”

Cruz tiene previsto cerrar su tour con un concierto especial en Medellín el 13 de diciembre de 2025.

Redacción Gente
26 de agosto de 2025, 7:38 p. m.
Santiago Cruz
Santiago Cruz | Foto: Andrés Alvarado

El reconocido cantautor ibaguereño Santiago Cruz tiene en vilo a todos sus seguidores luego de confirmar que su gira por Estados Unidos tenía que ser aplazada debido a temas relacionados con su salud.

De acuerdo con lo revelado por el artista, en sus redes sociales, “tiene el alma rota” por vivir esta situación en medio de su tour Quince caminos, nombre del álbum que será lanzado en su totalidad el 28 de agosto.

Contexto: Santiago Cruz plasmó en emotiva canción, anécdota en la que aerolínea destrozó una de sus guitarras: “Todos tenemos cicatrices”

El cantante explicó en un segundo comunicado que “para mí, cada concierto es la final del Mundial, y me preparo para eso, y lo enfrento así. No poder hacer un concierto, por temas de salud, me destroza emocionalmente, sumando al destrozo físico”, confesó.

El tour por Estados Unidos busca celebrar el aniversario número 15 de su emblemático álbum Cruce de caminos, y estaba previsto para que pasara por importantes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Dallas, Austin, Houston, Chicago, St. Louis, Orlando, Miami, Philadelphia, Washington D. C., Boston, Atlanta y Huntington.

El artista expresó: “Me estoy recuperando, pero no tan rápido como quisiera”. También describió la difícil decisión de suspender su concierto en Dallas con “el corazón herido”, lamentando profundamente no poder cumplir con sus fans en esa ciudad.

Contexto: “Sé que vivo con un desadaptado adentro”. El cantautor Santiago Cruz habla de sus inicios en la música y sus adicciones

Cruz aseguró que está bajo tratamiento médico y que, una vez mejore completamente, retomará la gira para continuar celebrando la música y los quince años de su álbum que marcó un hito en su carrera.

Entre las emotivas palabras, el artista aseguró que “vivo una vida saludable, después del show me voy al hotel, porque sé que tengo que guardar todo de mí para el escenario”. También afirmó que “no quiere quitarle la luz a la salida del álbum”.

Contexto: Santiago Cruz habló, entre lágrimas, sobre su proceso de rehabilitación del consumo de drogas: “cumplo 18 años limpio”

Esta suspensión afectó la agenda de conciertos, que incluía presentaciones en otras ciudades relevantes, tales como Orlando y Miami, para luego pasar a países como Argentina, Chile y España.

El artista tiene previsto cerrar su tour con dos conciertos especiales en Colombia, uno en Bogotá y otro en Medellín con el objetivo de reencontrarse con su público colombiano tras la gira internacional. Sobre las presentaciones en las ciudades colombianas, aún no se confirma ninguna modificación.

El tour Quince de caminos se caracteriza por un repertorio que combina las canciones clásicas de la ya icónica producción Cruce de Caminos con nuevas composiciones y colaboraciones especiales. Con más de 20 años de trayectoria, nueve álbumes de estudio y seis nominaciones a los Latin Grammy, Santiago Cruz consolidó una carrera reconocida a nivel internacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. China lanzó una vaca al fondo del mar y lo que apareció dejó a los científicos impactados

2. Marco Rubio arrojó impactantes declaraciones sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

3. Hijo de Kaleth Morales le hizo un homenaje a su padre después de 20 años de su muerte y lanzó nuevo álbum

4. Otra garrotera en el Pacto Histórico. Director de UNGRD, Carlos Carrillo, y el congresista Alejandro Ocampo se sacan los trapos al sol: “Haragán”

5. Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santiago Cruzgiragira de conciertos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.