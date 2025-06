“Yo descubrí a Junior a través de La caza de Nariño de Alcolirykoz , fue la primera vez que yo lo vi. Después me interesé por su trabajo, pero el clic lo terminó de hacer cuando compartimos un Movistar Arena hace unos meses. Ahí vi a al artista comprometido que ya me imaginaba por su trabajo", dijo.

Y añadió: “Entonces, a partir de ahí, a mí me quedó la tarea pendiente de juntarme con él en algún momento a hacer algo interesante y apareció la oportunidad en este Quince de caminos, la celebración de los 15 años de Cruce de caminos con la versión de 6:00 a.m. que cuando lo armamos yo dije: ‘Es la oportunidad de invitarlo a esta cancha para que traiga toda la vuelta que él tiene, todo ese flow, todo ese viaje tan especial que tiene para cantar. Por suerte, al encontrarme personalmente con la persona, me correspondió con la idea del artista".