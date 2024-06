Santiago Cruz denuncia que aerolínea dañó uno de sus instrumentos y fue víctima de malos tratos: “Esta vez me tocó a mí”

“Y esta vez me tocó a mí, o mejor dicho, le tocó a mi equipo. Ayer, en el vuelo de Los Ángeles a Miami, le quitaron a mi equipo mi guitarra y la mandaron por bodega, a pesar de que al no tener ‘hard case’ o ‘estuche duro’ no lo pueden hacer, y acá en las fotos está el resultado”, señaló en un mensaje que acompañó con tres imágenes de cómo había quedado la guitarra.