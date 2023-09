“Un Amor de Verdad”: Santiago Cruz habla sobre nuevo sencillo y lo que será su gira por Estados Unidos con ‘Después de la tormenta’

SEMANA: Hace una semana salió tu nuevo sencillo “Un amor de verdad”. Cuéntanos un poco de esta canción

Santiago Cruz: Es una balada poderosa, emocionante, emocional, emotiva y la verdad que es una canción que estéticamente me tiene muy contento.

SEMANA: En el video oficial de la canción aparecen varias parejas, ¿cuál es el concepto del sencillo? ¿Qué querías dar a entender?

S.C.: La semilla que sembré en el director fue que quería distintas parejas de distintas edades y distintas orientaciones sexuales que nos compartieran gestos de amor. Sí, como una parte más íntima del amor. Hugo Rubiano, que es el director del video, tuvo la idea de que fueran parejas reales, no que fuera un casting de a ver qué modelo queda bien, con qué modelo, que actor, con qué actor, sino que fueran parejas reales que se quisieran sumar a contarnos un poco de su historia.

Y eso le dio una intimidad y una veracidad al video que creo que hubiese sido distinto o muy difícil de conseguir de otra manera. Queríamos ahí en el video, mostrar lo poderoso que son los pequeños gestos para el amor. El amor se construye a partir de gestos. Hay gestos grandes, gestos grandilocuentes de amor, pero esos son esporádicos. La construcción diaria es con pequeños gestos y eso fue lo que quisimos en el video.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la acogida de la canción? En YouTube ya tiene más de 400.000 visualizaciones...

S.C.: Yo estoy muy contento con el abrazo, la gente que sigue lo que hago le está dando amor a la canción y con la sorpresa de gente que no sigue lo que hago y que también está abrazando la canción por lo que dice, por la manera en que dice, lo que dice. Uno siempre quiere cuando saca una canción, un disco nuevo o lo que sea, conectar con la gente. Esa es la ilusión. Y creo que esta canción está conectando, apenas llevamos una semana y pico, y ya tuvimos el primer concierto con la canción en vivo y la gente la cantaba y eso, pues, fue muy emocionante.

Santiago Cruz, cantante colombiano. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: A partir de octubre, inicia tu gira en Estados Unidos, ¿cuáles son tus expectativas en ‘Después de la tormenta tour’?

S.C.: Las expectativas es que la gente vaya, que cante con nosotros las canciones dentro de esos nueve conciertos en la costa este de Estados Unidos, pues todos son importantes, todos son maravillosos y todos nos tienen muy ilusionados, porque además vamos a ir por primera vez a seis de esas nuevas ciudades. Pero hay uno que es que realmente es de los más importantes de mi carrera, que va a ser el Carnegie Hall de Nueva York el 4 de noviembre. Así que tenemos mucha ilusión de esa gira por Estados Unidos.

SEMANA: ¿Cómo describirías tu evolución artística a lo largo de tu carrera musical? ¿En qué formas has crecido como artista desde tus primeros días en la industria?

S.C.: Yo desde el principio, he querido, pues he tenido o intentado tener máximo respeto por el oficio de hacer canciones, por el que se dice, el cómo se dice. Y ese respeto no ha hecho sino crecer a lo largo de mi carrera, entendiendo que la forma de las canciones ha ido evolucionando, que ha ido cambiando. Es normal. Cada época tiene una manera distinta de hacer canciones, pero yo siempre he tenido una idea de lo que es una canción, una idea de lo que es la música y la he querido defender a lo largo de mi carrera. ¿Ya son 20 años de esa defensa, no?

SEMANA: Tus letras, como bien mencionas, tienden a ser muy emotivas, muy personales, que dejan un mensaje, ¿qué te inspira a ti a escribir estas letras?

S.C.: La vida es lo suficientemente inspiradora si uno está lo suficientemente atento. Creo que el trabajo nuestro, de los que estamos en cualquier disciplina que tenga que ver con creatividad. El truco del oficio es estar atento, estar atento. Los mensajes están ahí, todo el tiempo alrededor tuyo, en tu vida diaria, en el universo está todo ahí. Si tú logras prestarle atención a los mensajes, te los vas a poder transmitir, sino, el mensaje va a salir por otro lado, no, pero la vida cotidiana es suficientemente rica y e inspiradora.

Santiago Cruz cantante colombiano | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cuál es el proceso para componer una canción? ¿Tú llevas una guía o unas pautas?

S.C.: Las canciones son cada una un universo distinto. Hay canciones que nacen de una idea, de una línea melódica. Hay canciones que nacen de una idea de progresión, de acordes, hay canciones que nacen de un ritmo particular. Hay canciones que nacen de una premisa, sí, un “amor de verdad”, por ejemplo, era una idea de hablar de eso, de lo que yo creo que debe ser una relación sentimental, de lo que yo creo que debe ser el amor, que sea un amor fluido, que es un amor constructivo, que es un amor que inspire, no que duela, no que lastime, no que las personas se sientan menospreciadas, que muchas veces nos vemos envueltos en relaciones de ese tipo que nos minimizan de alguna manera. Entonces era una idea que tenía ahí macerando en la cabeza hasta que finalmente vio la luz. Pero eso nació de esa idea de hablar de ese tema.

SEMANA: En tu carrera has colaborado con muchísimos artistas, ¿cuál consideras la más especial o significativa para ti?

S.C.: Todas han sido muy especiales. Si te dijera una o dos sería menospreciar la generosidad de muchísimos colegas que han sumado su voz a alguna idea mía o que me han invitado a sumar mi voz a una idea suya. De todas las colaboraciones he aprendido. Con algunas me he sentido más cómodo que con otras, con alguna ha habido más química que con otras, pero es apenas natural. Pero de todas he aprendido un montón y todas las agradezco profundamente, porque, además, siempre mi idea de colaboración ha sido como punto de partida de una comunión musical y emocional con ese artista o con esa artista.

SEMANA: Ya que tu música ha llegado a una escala internacional, ¿cómo sientes que conectas con las personas de diferentes culturas o que no están aquí en Colombia?

S.C.: A mí me encanta cuando uno va a otros países y ve banderas de otros lugares, me encanta esa propiedad que tiene la música de viajar a kilómetros donde quien la canta no ha llegado. Eso es magia. Es una de las propiedades maravillosas de la música. Y ojalá eso siga creciendo. Esa es la ilusión que uno tiene, no que el público se vaya expandiendo de alguna manera. Y para eso seguimos haciendo canciones, para ir cuidando nuestro terruño y que se vaya creciendo esa parcela.

Santiago Cruz, cantante colombiano. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Tú te encasillas en un género musical o te ves como un artista íntegro?

S.C.: Evidentemente, soy otro tipo de artista. Me voy por otro lado, estéticamente, la música que se puede marcar, hay una tendencia a decir que lo que yo hago es pop, pero al final todo lo que conecta en el mundo es pop, porque viene de popular y todo lo que sea popular termina siendo pop, cierto. Pero al final las etiquetas son muy odiosas.

Yo dentro de lo que hago, he coqueteado con el rock, la bachata, el bolero, cumbia. Yo creo que uno al final tiene un estilo que es un tronco de tu árbol y ese tronco se van desprendiendo ramitas que tú vas incorporando en una exploración musical que tú quieres hacer. Pero en mi caso siempre esa exploración ha sido hacia cosas que me gustan a mí, no lo que necesariamente está sonando o está de moda. Entonces seguiré haciendo esa exploración bajo esos parámetros.

SEMANA: Y, ¿cómo crees que te percibe el país a ti como artista?

S.C.: Esa pregunta se la tendrías que preguntar a alguien. No, no te la sabría responder yo.

SEMANA: La industria de la música urbana ha crecido y se ha posicionado en el país. ¿En algún momento te ves colaborando o realizando tema de reggaetón?