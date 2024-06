Estas son las cuatro esposas que ha tenido Víctor Mallarino; un matrimonio le duró seis meses

¿Quiénes han sido las esposas de Víctor Mallarino?

Después de tener un fugaz matrimonio con la actriz bogotana, Víctor Mallarino tuvo otros dos matrimonios, con Mariana Cortés y María José Gómez. Estas dos mujeres no hacen parte de la farándula, por lo que de dichas relaciones no se tiene mucha información.

¿Quién es la pareja actual de Víctor Mallarino?

“Pasando por razones de dificultad con Colombia en algunos aspectos. En consecuencia, uno como ciudadano, termina no pudiendo disfrutar de lo público. Y a mí me encanta, por ejemplo, si quiero jugar tenis, no estar obligado a ser miembro de un club, que es costosísimo, a tener un carro para poder desplazarme. Yo aquí agarro mi raqueta, me subo en un bus 20 minutos y juego en las mejores canchas de España”, dijo.