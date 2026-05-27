Así será el “nuevo” fortín de los militares: el cuartel que marcará un antes y un después en importante país

Tras la invasión rusa a Ucrania, varios países europeos aceleraron planes para reforzar sus fuerzas armadas ante una posible escalada regional. A esto se suma la incertidumbre dentro de la OTAN por las reiteradas críticas y presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

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Uno de los casos es España, que puso en marcha un ambicioso proceso de modernización militar. Entre sus principales proyectos se encuentra la construcción del nuevo acuartelamiento de Monte La Reina, ubicado en Zamora, una iniciativa que busca transformar el concepto tradicional de base militar en el país.

La nueva instalación contará con una inversión cercana a los 130 millones de euros y será levantada sobre un terreno de 1.235 hectáreas. El complejo tendrá capacidad para albergar a unos 1.400 militares del Ejército de Tierra junto a sus familias.

El proyecto también contempla la recuperación de instalaciones militares cerradas desde 1997 y se convirtió en una de las prioridades del Ministerio de Defensa español.

La nueva base contará con hangares logísticos, edificios de alojamiento y sistemas de energía solar para reducir el consumo de combustibles fósiles. Foto: Getty Images

La ministra de Defensa, Margarita Robles, definió la iniciativa como “una herramienta dinamizadora y vertebradora del territorio”, destacando que el complejo busca convertirse en un centro de innovación militar y desarrollo económico.

Uno de los ejes principales del proyecto es la construcción de varios edificios logísticos y de alojamiento, cuya inversión ronda los 9,7 millones de euros. El diseño estuvo a cargo del capitán ingeniero Eugenio Simón Chica e incluirá estructuras de tres pisos destinadas tanto al personal permanente como temporal.

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A esto se suman obras de urbanización y un sistema de seguridad perimetral con más de 3.000 metros de vallado reforzado, equipado con postes de acero, bases de hormigón y alambres de espino, pensado para soportar posibles ataques y garantizar altos niveles de protección.

La base también dispondrá de diez hangares logísticos para vehículos de zapadores y artillería, con espacios preparados para albergar desde blindados ligeros hasta camiones pesados.

Las obras en Zamora forman parte de la estrategia española para reforzar su capacidad militar en medio del nuevo escenario de tensión en Europa. Foto: Getty Images

Además, cada instalación contará con paneles solares para fomentar el autoconsumo energético y reducir la dependencia de combustibles fósiles. El proyecto incluye igualmente un nuevo edificio de mando y una subestación eléctrica.

El diseño arquitectónico combinará acero, hormigón prefabricado y revestimientos en tonos gris grafito, con el objetivo de disminuir el impacto visual y ambiental.

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Monte La Reina se integrará a la red española de polos de innovación militar junto con la base logística de Córdoba y el Cetédex de Jaén, fortaleciendo la posición de España en materia de infraestructura de defensa avanzada en Europa.

Se prevé que el complejo entre en funcionamiento en 2027, marcando el regreso de presencia militar permanente a Toro y el inicio de una nueva etapa para el Ejército de Tierra, con una base moderna, autosuficiente y enfocada en tecnología de última generación.