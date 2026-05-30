“Ilusiona con carreta”: César Augusto Londoño lanza dura crítica al Gobierno Petro

El mandato de Gustavo Petro acabará el 7 de agosto y este domingo se harán las elecciones presidenciales, donde los colombianos acudirán a las urnas para elegir a su sucesor.

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Según las encuestas, los resultados obligarían a una segunda vuelta que se haría el 21 de junio, porque ninguno de los candidatos alcanzaría el 51 % requerido para ser el vencedor este domingo.

Sin duda, toda la atención está puesta sobre lo que pueda ocurrir en las urnas y los resultados que tengan Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, aunque la candidata del Centro Democrático se ha venido desplomando en los sondeos.

Por esa razón, el periodista César Augusto Londoño, quien acostumbra a fijar sus posturas en diferentes videos que publica en sus redes sociales, habló con Sin Filtro en SEMANA, y uno de los temas fue el del futuro del país.

Londoño no dudó en mostrarse preocupado por todo lo que está pasando y la polarización que ha generado el Gobierno Petro.

“Lo veo muy mal (al país), ha sido el país peor gobernado en toda mi existencia. Yo tengo 68 años y nunca vi un gobierno peor en todas las dimensiones", dijo.

“Un gobierno tan populista que ilusiona con carreta a la gente de bajos recursos, que no tiene la posibilidad de acceder a la información ni a la ilusión, los ilusionan con tres cositas y eso me parece muy grave", agregó el periodista.

César Augusto no duda en advertir que una continuidad del progresismo en la Casa de Nariño podría generar graves problemas para Colombia.

“El país está en un momento dramático, si continuamos esa línea de gobierno el país está abocado a una destrucción inminente y por eso debe haber conciencia para elegir en las urnas”.

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Sin embargo, reconoce que gobiernos anteriores también tuvieron problemas, pero que el de Petro ha tenido todos los problemas juntos.

“Eso no quiere decir que no hayamos tenido gobiernos malos, seguramente ha habido unos malos donde se robaron plata, pero lo que se han robado en los últimos años no tiene razón de ser. Es una vergüenza y es lamentable que estemos en un momento donde el Gobierno maneja tan mal el país".

Sobre el deporte, Londoño dijo que el Gobierno Petro prácticamente acabó el apoyo económico y que eso es muy grave porque los deportistas no tienen cómo prepararse.

César Augusto Londoño ( Periodista , locutor radial, comentarista deportivo ). Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“El presupuesto en el gobierno anterior era de 1.3 billones de pesos, con este Gobierno no llega a 400 mil millones. Y el mejor vehículo de educación es el deporte, el deporte debería ser una política de Estado, pero este Gobierno la acabó porque necesita plata para reelegirse".

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Cuenta que con su experiencia puede afirmar que “para tener un mejor país, necesitamos fortalecer el deporte y eso no está pasando”.

Incluso, reveló que el Comité Olímpico Colombiano no tiene dinero para preparar a los atletas y que eso preocupa aún más el panorama.

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