“Papi te veré exitoso en esta gestión”, a horas de la elección de contralor, le recuerdan a Carlos Mario Zuluaga su cercanía con abogado del petrismo

SEMANA reveló los detalles de unas conversaciones entre Carlos Mario Zuluaga, el exvicecontralor y ahora aspirante a la Contraloría, con el abogado Miguel Ángel del Río, muy cercano al petrismo, al parecer para gestionar 20 camionetas en poder de la Sociedad de Activos Especiales - SAE.

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Los chats advierten no solo un presunto tráfico de influencias, sino una confianza particular entre Zuluaga y el abogado Del Río, tanto como para compartir palabras de dos viejos conocidos y además documentos que deberían tener un trámite oficial, como una solicitud de prórroga a una auditoría de la Contraloría a la SAE y mientras Zuluaga se desempeñaba como vicecontralor.

“Papi te veré exitoso en esta gestión… Eres un sol, me va a mandar el catálogo”, se lee en los mensajes que Zuluaga compartía con el abogado Miguel Ángel del Río. Se trata de chats que, de acuerdo con fuentes de la misma Contraloría, tenían como objetivo garantizar un trámite para la entrega de 20 camionetas para el ente de control.

El problema no estaba en el fondo del asunto en discusión, conseguir las camionetas para la Contraloría; era la forma en que se gestionó ese trámite y el “costo”, de acuerdo con las fuentes de la entidad: “frenar una auditoría a la SAE a cambio de la entrega de las camionetas”.

Miguel Ángel del Río, Ximena Bustamante y Manuel Castañeda, el narcochofer, Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Incluso en las conversaciones se observa que el abogado Miguel Ángel del Río respondió con el documento que los propios funcionarios de la Contraloría identificaron como la contraprestación a las camionetas: la prórroga a la auditoría que adelantaba el ente control a la Sociedad de Activos Especiales.

En su momento, el vicecontralor Zuluaga, hoy pendiente de la elección que hará el Congreso de la República para el nuevo contralor, advirtió que la solicitud de prórroga que hizo la SAE fue normal, como garantía del debido proceso. “Es un hecho común y corriente al que tienen derecho los sujetos vigilados. El mecanismo está establecido para garantizar el debido proceso y la contradicción”.

Los chats hacen parte de una denuncia por presunto tráfico de influencias. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Las conversaciones no fueron desmentidas por ninguna de las partes e integran los elementos de prueba de una denuncia radicada en la Fiscalía por Ximena Bustamante, exesposa de Miguel Ángel del Río, en la que se detallan hechos muy graves con vinculación directa al abogado en varios hechos de connotación nacional.

“Me doy cuenta del montaje que estaba organizando Del Río con el narcochofer no era solo contra Diego Cadena, de paso contra el expresidente Uribe, quien en ese momento estaba enfrentando su juicio y su antagonista era Miguel, sino que también iba contra mí. Estaba en una situación compleja con Miguel, episodios que ya sabe la Fiscalía, y querían ponerme una trampa para sacarme del camino”, explicó Bustamante.

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga terminó salpicado con las supuestas irregularidades y el carrusel de favores en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La Fiscalía no ha dado muestras de vida con esa denuncia; sin embargo, a horas de la elección de contralor, le recuerdan a Carlos Mario Zuluaga una amistad con el abogado Del Río que se confunde con un tráfico de influencias.