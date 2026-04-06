Este es el nuevo Vicecontralor General tras la salida de Carlos Mario Zuluaga

Carlos Enrique Silgado Betancourt es el nuevo vicecontralor General de la República tras la salida de Carlos Mario Zuluaga, quien ahora aspira llegar a ser contralor general.

La entidad confirmó que el contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo la designación y adelantó la posesión de Silgado este lunes, 6 abril, en la sede de la entidad, en el occidente de Bogotá.

Silgado Betancourt tiene una trayectoria al interior de la Contraloría con los roles que ha desempeñado como presidente de la Sala Fiscal y director de Despacho del Contralor General, desde donde participó en la definición de lineamientos clave para fortalecer el control fiscal.

El nuevo vicecontralor también ha estado en la Rama Judicial, en la Personería de Bogotá y en la Contraloría de Bogotá, donde construyó su visión del sistema de control público. Su formación inició en la Universidad del Externado como abogado, es especialista en Derecho Público y Mágister en Derechos Humanos.