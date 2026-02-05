“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo hizo un llamado a la tranquilidad, al diálogo y al consenso dentro de la consulta del Frente por la Vida, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que el senador Iván Cepeda no puede participar en ese mecanismo político.

Antes de viajar a los departamentos de Sucre y Córdoba, regiones golpeadas por la actual ola invernal, Cristo se refirió a la controversia que desató el fallo del CNE y advirtió sobre los riesgos de profundizar divisiones internas en la coalición.

“El camino es el consenso, no es la división”, afirmó, al insistir en la necesidad de preservar una alianza amplia, plural e incluyente.

El candidato subrayó que el Frente por la Vida debe mantener su cohesión para garantizar la continuidad de un proyecto de izquierda democrática orientado a los cambios sociales y a la inclusión.

En ese sentido, pidió a los miembros de la consulta actuar con espíritu de concertación frente a una coyuntura que calificó como compleja.

Cristo planteó como urgente la realización de una reunión entre todos los sectores de la coalición para tomar una decisión conjunta antes del día siguiente, con el fin de evitar fracturas y dar claridad al electorado.

Paralelamente, expresó su solidaridad con las comunidades de Córdoba, donde más de 20.000 personas han resultado desplazadas por las lluvias y las autoridades locales mantienen la alerta roja.