Tres candidatos a la Presidencia se reunieron con Juan Fernando Cristo: ¿en qué van las conversaciones ?

El político del partido En Marcha inscribirá su candidatura a la Casa de Nariño este jueves.

10 de marzo de 2026, 5:54 p. m.
Luis Gilberto Murillo visitó a Juan Fernando Cristo en su oficina de campaña.
Luis Gilberto Murillo visitó a Juan Fernando Cristo en su oficina de campaña.

Varios candidatos a la Presidencia pasaron por el despacho de Juan Fernando Cristo este martes. El líder del partido En Marcha se reunió, por separado, con Clara López, Iván Cepeda y Luis Gilberto Murillo en medio de las conversaciones que adelanta de cara a la primera vuelta por la Casa de Nariño.

Cristo y Murillo integraron el gabinete de Gustavo Petro y cada uno busca llegar por su cuenta a la Presidencia de la República. Entre ambos no se ha logrado aún un acuerdo programático y lo único certero hasta ahora es que Cristo oficializará su candidatura presidencial este jueves en un evento en Cartagena.

“Siempre es bueno conversar con Luis Gilberto Murillo, con quien nos unen muchas coincidencias: la convicción de que la centroizquierda debe seguir consolidándose como una alternativa democrática y reformista para Colombia, y el compromiso con la estabilidad institucional del país. Nos une un espíritu de cambio responsable y la certeza de que Colombia necesita más reformas, más diálogo y más acuerdos para avanzar”, confirmó Cristo.

Cepeda, del Pacto Histórico, se presentará de manera directa a la primera vuelta. Asimismo, la senadora López confirmó que su interés es competir en esa contienda, desistiendo, por lo pronto, de cualquier posibilidad de sumarse a alguna del las otras aspiraciones del progresismo. López, incluso, se presenta como la carta que podría congregar al progresismo en la elección del 31 de mayo.

Es más, pese a las conversaciones entre los candidatos de la centro izquierda —Cepeda, Cristo, López y Murillo— las alianzas aún no son un escenario factible para los candidatos.

Entre tanto, el exembajador Roy Barreras y la exalcaldesa Claudia López, quien apoyó a Petro en 2022 y 2018, también insisten en mantener su aspiración presidencial para la primera vuelta. Aunque los votos fueron escasos comparados con la Gran Consulta por Colombia, Barreras y López ganaron sus consultas a la Presidencia del domingo 8 de marzo.

Todos los interesados en estar en la primera vuelta tendrán que hacer oficial su aspiración ante la Registraduría amás tartar este viernes 13 de marzo.