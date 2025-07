Ella era la periodista que murió tras caer desde el noveno piso de un edificio en Bogotá; su mamá acusó a una persona

“Celoso, dominante, egocéntrico”

“Yo estoy segura de que ella fue arrojada, por la situación; cómo estaba la habitación. Ella no hubiera hecho eso. Él me la venía matando hace mucho tiempo, fue apagándola, apagándola. Habían tenido muchas dificultades por la forma de ser de él, era muy celoso, dominante, egocéntrico. Yo la acompañé siempre en sus situaciones, pero nunca me imaginé que fuera a terminar así. No pensamos que la situación fuera a terminar así. Eran peleas fuertes, agresión verbal, agresión física, psicológica. La agresión psicológica era impresionante. No lo denunciamos, desafortunadamente no hicimos la denuncia; ella confiaba en que podía solucionar las cosas, pero no", dijo Cecilia Osorio en Noticias Caracol.