Sobriedad digital: proteger los datos para proteger el planeta

En 2026, la madurez digital de una organización ya no se mide solo por cuánto invierte en tecnología, sino por qué tan inteligentemente la usa. La intersección entre ciberseguridad, eficiencia operativa y sostenibilidad se ha convertido en el nuevo estándar del liderazgo corporativo.

Durante años, la nube fue sinónimo de escala ilimitada: más datos, más servidores, más almacenamiento. Esa lógica de abundancia resultaba cómoda, pero también era costosa, insegura y, sobre todo, climáticamente insostenible. Hoy, las organizaciones más avanzadas están llegando a una conclusión distinta: el exceso tecnológico no es una señal de fortaleza, sino una fuente de vulnerabilidad.

A este cambio de mentalidad lo llamo sobriedad digital. No se trata de usar menos tecnología por austeridad, sino de usarla mejor. Es aplicar el principio de “menos es más” a la arquitectura tecnológica: eliminar lo superfluo, optimizar lo crítico y asegurar que cada vatio consumido y cada dato almacenado tenga una justificación real para el negocio. No es austeridad; es precisión.

El primer frente de esta transformación es el dato. En muchas organizaciones, una proporción significativa de la información almacenada jamás se reutiliza ni genera valor operativo, regulatorio o analítico. Es lo que se conoce como dark data: archivos olvidados, copias obsoletas, registros que nadie consulta. Esta acumulación no es inocua. Cada archivo innecesario implica más costos, mayor exposición a riesgos y un consumo energético creciente. En caso de una brecha, además, amplifica el impacto reputacional y financiero. Tener menos información innecesaria no es solo una decisión ambientalmente responsable; es una decisión de ciberseguridad. La lógica es directa: si hay menos información innecesaria, hay menos que proteger y menos que perder.

El segundo frente es la eficiencia estructural. Mantener infraestructuras sobredimensionadas o capacidad encendida para cargas intermitentes ya no es solo ineficiente; es insostenible. Las arquitecturas modernas —serverless, contenedores, autoscaling, right-sizing—, permiten ajustar los recursos a la demanda real del negocio. Esto no solo reduce costos y consumo energético, sino que también disminuye la superficie de ataque. Una infraestructura más grande de lo necesario no solo desperdicia recursos: también amplía los riesgos.

Lo mismo ocurre con el tráfico digital. Filtrar solicitudes maliciosas o irrelevantes antes de que lleguen al núcleo de los sistemas evita no solo amenazas, sino también un gasto innecesario de energía. En ese sentido, la ciberseguridad está evolucionando: ya no es solo una disciplina de protección, sino también de eliminación del desperdicio digital.

Durante años, la resiliencia se diseñó sobre entornos de respaldo “calientes”, siempre activos. Ese enfoque, aunque útil en sectores críticos, también genera costos energéticos y financieros elevados cuando se convierte en norma y no en excepción.

La alternativa es la resiliencia basada en código. Cuando los planes de recuperación se construyen sobre infraestructura como Código (IaC), automatización y plantillas validadas, la organización puede reconstruir entornos críticos con rapidez, trazabilidad y eficiencia. La resiliencia deja de depender de la abundancia y pasa a depender de la inteligencia operativa. La empresa madura no es la que más infraestructura inmóvil conserva; es la que puede levantarse con velocidad y mínimo desperdicio.

Este cambio, además, redefine el modelo de responsabilidad compartida en la nube. Ya no se trata solo de seguridad. También implica sostenibilidad. Mientras los proveedores avanzan en la eficiencia de sus centros de datos, las organizaciones siguen siendo responsables de cómo usan esos recursos: qué almacenan, cómo diseñan sus arquitecturas y qué tan eficientes son sus operaciones. Migrar a la nube no resuelve, por sí solo, el impacto ambiental.

En foros internacionales, incluyendo conversaciones en la OEA, he insistido en que la agenda de sostenibilidad no pueden seguir avanzando por separado. La infraestructura digital es, al mismo tiempo, un activo crítico de negocio y un consumidor intensivo de recursos. Ignorarla en la conversación ambiental es dejar por fuera una parte esencial del problema.

Las decisiones que hoy deben asumir los liderazgos empresariales son claras: optimizar la elección de proveedores con criterios de eficiencia, depurar el dato con políticas estrictas, migrar hacia arquitecturas bajo demanda y, sobre todo, medir de manera integrada el impacto tecnológico, operativo y ambiental. Incluso, empiezan a surgir nuevas oportunidades, como instrumentos financieros vinculados a proyectos de ciberresiliencia con impacto en eficiencia energética.

La verdadera sofisticación digital ya no está en tener más tecnología, sino en usarla con criterio. Diseñar sistemas capaces de proteger lo esencial, recuperarse con rapidez y eliminar lo innecesario no solo fortalece la operación: también reduce el impacto sobre el entorno.

En 2026, la ciberseguridad dejará de ser vista únicamente como un costo y se consolidará como una inversión estratégica en sostenibilidad. En ese nuevo contexto, la sobriedad digital no será una tendencia pasajera, sino el estándar de las organizaciones que entienden que proteger sus sistemas y proteger el planeta es, en el fondo, la misma decisión.

Andrea García Beltrán, directora de Riesgo Cibernético en Europa, Nirvana Insurance|Founder y ChairWomen CyberSpecsTM