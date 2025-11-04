Suscribirse

Ramo anuncia la llegada del nuevo presidente de la compañía

El ejecutivo asume el cargo con más de tres décadas de experiencia en liderazgo empresarial y transformación organizacional.

Redacción Economía
4 de noviembre de 2025, 4:28 p. m.
La compañía Ramo inicia una nueva etapa enfocada en fortalecer su presencia en el mercado nacional e internacional. | Foto: Alejandro Acosta

Juan Carlos Vargas fue designado como nuevo presidente de una de las compañías más representativas del sector de alimentos en Colombia. El ejecutivo asumió oficialmente el cargo el 4 de noviembre, con el propósito de liderar los procesos de innovación, expansión y fortalecimiento institucional.

Vargas cuenta con una trayectoria de más de 30 años en cargos directivos dentro de reconocidas empresas como Team Foods, Alimentos Polar y Merck, donde ha impulsado estrategias de crecimiento y posicionamiento. Su formación en liderazgo global y transformacional ha sido clave para consolidar una visión empresarial orientada al desarrollo sostenible y la cercanía con los equipos de trabajo.

Su llegada se produce en un momento de transformación para la organización, que busca reforzar su cultura corporativa y conectar con nuevas generaciones de consumidores a través de propuestas que integren tradición, innovación y sostenibilidad.

Con esta designación, Ramo inicia una nueva etapa enfocada en el fortalecimiento de su liderazgo dentro del mercado nacional e internacional.

