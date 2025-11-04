Ramo anuncia la llegada del nuevo presidente de la compañía

Juan Carlos Vargas fue designado como nuevo presidente de una de las compañías más representativas del sector de alimentos en Colombia. El ejecutivo asumió oficialmente el cargo el 4 de noviembre, con el propósito de liderar los procesos de innovación, expansión y fortalecimiento institucional.

Vargas cuenta con una trayectoria de más de 30 años en cargos directivos dentro de reconocidas empresas como Team Foods, Alimentos Polar y Merck, donde ha impulsado estrategias de crecimiento y posicionamiento. Su formación en liderazgo global y transformacional ha sido clave para consolidar una visión empresarial orientada al desarrollo sostenible y la cercanía con los equipos de trabajo.

Juan Carlos Vargas fue nombrado nuevo presidente de la compañía, con el reto de liderar su proceso de innovación y crecimiento. | Foto: Ramo

Su llegada se produce en un momento de transformación para la organización, que busca reforzar su cultura corporativa y conectar con nuevas generaciones de consumidores a través de propuestas que integren tradición, innovación y sostenibilidad.