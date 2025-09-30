En la mañana del lunes 29 de septiembre de 2025, una nueva polémica se originó por la publicación de una pieza publicitaria por parte de Frisby España, en la cual se incluía el tradicional Chocoramo en la producción de una malteada.

Ramo desmiente a Frisby España y aclara polémica por uso de su producto en una malteada. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (@frisby_es)

En primer lugar, la empresa europea señaló que la presencia de la marca colombiana se da como una descripción del producto y no constituye un uso indebido, según voceros de la marca.

“Nota aclaratoria: nuestro milkshake de Chocoramo se elabora con productos originales de @Chocoramoficial y Productos Ramo. La mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”, indicó la empresa.

Ramo se pronuncia

Para dar claridad al tema, la marca Ramo S.A.S. se pronunció, dejando claro que no existe en este momento ningún acuerdo comercial con la empresa española para el desarrollo del producto.

“Productos Ramo S.A.S. informa a la opinión pública que, en días recientes, una marca de alimentos con sede en España ha difundido contenidos promocionales en los que se menciona el uso del Chocoramo como parte de una nueva propuesta gastronómica. Frente a esta situación, aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa —ni ninguna marca extranjera— y nuestra organización”, destacó la empresa colombiana.

A través de redes sociales, las personas recordaron el episodio entre Frisby España y la marca colombiana, señalando que esta es la segunda polémica generada entre el grupo ibérico y una de las marcas más tradicionales del país.

La marca se pronunció por la polémica generada. | Foto: Ramo

Ramo señaló que todas las innovaciones que se desarrollen en el futuro serán anunciadas a través de sus canales oficiales de atención. Cabe destacar que el portafolio de productos de la empresa llega a diversas regiones del planeta.

“Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”, puntualizó la empresa.

Por último, el grupo comercial agradeció las muestras de cariño expresadas por los clientes tras conocerse la publicación de la empresa española: