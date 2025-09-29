Suscribirse

Empresas

Frisby España responde tras denuncias de plagio por usar Chocorramo en una malteada

La empresa europea aclaró el uso del producto. Sin embargo, no se conoce la posición oficial de Ramo hasta el momento.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 3:41 p. m.
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España se pronunció tras la reciente polémica con un producto. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

Desde hace varios meses, un pleito marcario ha tomado fuerza, luego de que una supuesta empresa anunciara la expansión de la marca Frisby en Europa, sin contar con el aval de Frisby Colombia, una marca de gran reconocimiento y de más de 70 años de tradición.

La empresa colombiana anunció medidas judiciales, con la asesoría de un bufete de abogados español, con el fin de proteger su marca tanto en territorio colombiano como en distintos países.

El uso de la marca Frisby en España es casi idéntico al de la colombiana. Hasta el Pollo Frisby parece una réplica exacta del icónico personaje de la cadena.
El uso de la marca Frisby en España es casi idéntico al de la colombiana. Hasta el Pollo Frisby parece una réplica exacta del icónico personaje de la cadena. | Foto: Frisby.es

Ahora, una nueva polémica se suma al pleito, luego de que Frisby España publicara en su cuenta de Instagram una foto promocionando una nueva malteada y agregando la palabra ‘Chocoramo’ en la promoción, asegurando que este sería un nuevo producto de su menú.

Contexto: Giro en la disputa de Frisby: la empresa colombiana habló de las negociaciones con Frisby España

Tras esta publicación, muchos se preguntaron por la posibilidad de que la marca empezara también a utilizar la marca Ramo sin los permisos requeridos. Sin embargo, hace algunos momentos, la marca se refirió al tema en su cuenta de Instagram.

La marca española emitió dos comunicados en las últimas horas.
La marca española se refirió a su nuevo producto y la polémica que ha generado. | Foto: Redes sociales

“Nota aclaratoria: nuestro milkshake de Chocoramo se elabora con productos originales de Chocoramoficial y Productos Ramo. La mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”, indicó la empresa.

Contexto: Frisby España anuncia ruptura de negociaciones con Frisby Colombia: “Amenazas judiciales”

Adicional a ello, recordó que, como cualquier operador, tiene derecho a adquirir y emplear materias primas disponibles en el mercado. “Invitamos a todos, y en particular a los medios de comunicación, a no caer en el sensacionalismo y a hacer uso del sentido común”, precisó la empresa.

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.
Los empresarios han hablado del uso de la marca y el pleito con la empresa colombiana. | Foto: X: @RichardGonzaVe

Hasta el momento no hay una respuesta por parte de la empresa. Sin embargo, se actualizará la información tan pronto se tenga presente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal dio la cara tras dura derrota en el Mundial de Ciclismo: dijo por qué se retiró

2. Signos del zodiaco que tendrán mayor probabilidad de ganar loterías durante el mes de octubre, según la astrología

3. Las dilaciones del Ministerio del Deporte para nombrar a Óscar Figueroa como secretario general

4. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas y asesinadas en el caso que estremece Argentina

5. Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Frisbyramo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.