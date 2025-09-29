Frisby España responde tras denuncias de plagio por usar Chocorramo en una malteada

Desde hace varios meses, un pleito marcario ha tomado fuerza, luego de que una supuesta empresa anunciara la expansión de la marca Frisby en Europa, sin contar con el aval de Frisby Colombia, una marca de gran reconocimiento y de más de 70 años de tradición.

La empresa colombiana anunció medidas judiciales, con la asesoría de un bufete de abogados español, con el fin de proteger su marca tanto en territorio colombiano como en distintos países.

El uso de la marca Frisby en España es casi idéntico al de la colombiana. Hasta el Pollo Frisby parece una réplica exacta del icónico personaje de la cadena. | Foto: Frisby.es

Ahora, una nueva polémica se suma al pleito, luego de que Frisby España publicara en su cuenta de Instagram una foto promocionando una nueva malteada y agregando la palabra ‘Chocoramo’ en la promoción, asegurando que este sería un nuevo producto de su menú.

Tras esta publicación, muchos se preguntaron por la posibilidad de que la marca empezara también a utilizar la marca Ramo sin los permisos requeridos. Sin embargo, hace algunos momentos, la marca se refirió al tema en su cuenta de Instagram.

La marca española se refirió a su nuevo producto y la polémica que ha generado. | Foto: Redes sociales

“Nota aclaratoria: nuestro milkshake de Chocoramo se elabora con productos originales de Chocoramoficial y Productos Ramo. La mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”, indicó la empresa.

Adicional a ello, recordó que, como cualquier operador, tiene derecho a adquirir y emplear materias primas disponibles en el mercado. “Invitamos a todos, y en particular a los medios de comunicación, a no caer en el sensacionalismo y a hacer uso del sentido común”, precisó la empresa.

Los empresarios han hablado del uso de la marca y el pleito con la empresa colombiana. | Foto: X: @RichardGonzaVe