A través de un comunicado de prensa, la empresa Frisby España anunció este 5 de septiembre la ruptura definitiva de las negociaciones que se tuvieron por varias semanas con la empresa Frisby S.A. BIC, que ha funcionado en Colombia por más de 70 años.

Las negociaciones se rompieron luego de varias semanas de conversaciones formales. De acuerdo con lo expresado por la empresa en España, esta planteó algunas resoluciones amistosas, pero la empresa colombiana se mantuvo firme en su decisión de disputar la marca, que ha sido tradicional por varios años.

Este es el nuevo logo que tendrá Frisby España. | Foto: Captura instagram: @Frisby_es

Tras la negativa de la empresa colombiana, Frisby España optó por romper las negociaciones, argumentando lo siguiente:

“Frisby S.A. BIC (Colombia) ha optado por mantener una estrategia de bloqueo marcario, sin uso efectivo en el territorio europeo, sustentada únicamente en amenazas judiciales. En ningún momento la empresa colombiana ha manifestado la intención alguna de servir a los consumidores europeos. Su estrategia parece centrarse exclusivamente en impedir que un tercero lo haga”, indicó.

El portavoz de Frisby en España, Charles Dupont, dijo que el conflicto que se presenta no es de explotación legítima “sino ante un intento de control global sin voluntad real de desarrollo”.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

Aseguró que no aceptarán que se imponga una visión excluyente y sin fundamento jurídico sobre el derecho a emprender y servir a consumidores.

“Somos una empresa que, a diferencia de otras, genera un impacto económico real en suelo europeo, pagando impuestos, cotizaciones a la seguridad social y creando empleo y no una mera línea en un registro marcario que alimenta a despachos enmoquetados”, indicó la empresa.

Es importante recordar que en febrero de este año, se conformó la sociedad en España, usando los mismos elementos marcarios que la empresa en Colombia y prometiendo una expansión por el territorio europeo, utilizando de manera inapropiada la marca.

Frisby enfrenta desde hace varios meses un pleito marcario en España. | Foto: Foto de Frisby