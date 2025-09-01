Suscribirse

Nueva polémica: registro de marca Frisby en Europa se definiría en noviembre; representante legal denuncia amenazas

La empresa española se pronunció por medio de sus canales oficiales.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 10:11 p. m.
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

La polémica comercial y empresarial entre la marca colombiana Frisby y su par española alcanzó un nuevo episodio, cuando, por medio de sus redes oficiales, los representantes de la cadena europea denunciaron una serie de amenazas contra Charles Dupont, CEO de la compañía.

A través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales, se dieron a conocer los detalles de las amenazas y las acciones que se desarrollarán en suelo colombiano. Por medio de la firma Orbes Zuñiga & Asociados, se han establecido medidas de colaboración con las instituciones cafeteras para dar con los responsables de los hechos denunciados.

Contexto: nuevas sucursales en territorio europeo

“En las últimas semanas, el señor Dupont ha recibido amenazas de muerte, hostigamientos contra su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales, incluyendo la divulgación de información privada y la circulación de calificativos falsos que atentan contra su honra e imagen. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos derechos básicos como la vida, la seguridad, la honra y la dignidad”, señala el comunicado de prensa.

Adicionalmente, indicaron que confían en el actuar de las instituciones colombianas y en la comprensión de los ciudadanos, al tratarse de una situación que pone en riesgo la vida de una persona.

¿Qué acciones tomará la empresa española?

  1. Acciones penales y de protección inmediata en Colombia, para que las amenazas recibidas sean investigadas y sancionadas, y se evite que estos hechos se repitan.
  2. Gestiones jurídicas frente a medios tradicionales y digitales, para que se abstengan de difundir acusaciones infundadas y garanticen un ejercicio responsable de la libertad de expresión.
Contexto: Frisby Colombia gana terreno en pleito con marca de España: plazo hasta el 17 de septiembre para proceso clave

Registro de la marca

Por último, la marca de origen español señaló que está a la espera de las decisiones que tomen las autoridades judiciales europeas, en las cuales se han activado los mecanismos internacionales que rigen el derecho comercial.

Se espera que para el mes de noviembre se conozca la decisión final, la cual determinará si la expansión de la empresa española podrá desarrollarse o si, por el contrario, los reclamos del grupo colombiano serán tenidos en cuenta.

Charles Dupont es el representante de la marca de Frisby España.
Charles Dupont es el representante de la marca de Frisby España y hablo en la cuenta de X sobre los avances de la marca en el país ibérico. | Foto: Frisby España

“Mientras el litigio sobre la marca está actualmente en curso en la Unión Europea, donde confiamos en que la decisión que se tome será ajustada a derecho, reiteramos que el único camino válido es el respeto, el diálogo y el tratamiento legal entre las empresas, sin convertir el debate en ataques personales ni en estigmatización”, finaliza el comunicado.

