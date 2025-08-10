Estas son las 12 ciudades en las que Frisby España abrirá nuevas sucursales en territorio europeo

En mayo del presente año, la pelea legal de la pollería colombiana Frisby por los derechos de su marca en España desató una ola de mensajes de apoyo en redes sociales con curiosos memes por parte de empresas y entidades estatales.

La cadena más popular de pollo frito en Colombia denunció el “uso indebido” de su marca por otra empresa en España, iniciando así un pleito internacional de propiedad intelectual que se viralizó.

Sin pronunciamientos oficiales de las autoridades, la compañía española alegó que la colombiana perdió sus derechos por no haber usado la marca en el continente. Frisby Colombia registró en 2005 su marca ante la Unión Europea.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

En medio de la disputa, Frisby España anunció que seguirá adelante con el plan de expansión y reveló que Madrid y Barcelona tendrán las principales sedes de sus restaurantes.

La inversión estaría sumando hasta 8 millones de euros, según el diario La República, quien logró establecer que serán 12 las ciudades donde operará Frisby España a través de cocinas ocultas.

“La idea son las calles más principales, idealmente Gran Vía o cerca de la Gran Vía (en Madrid) para tener una exposición frente al público, los turistas y a los madrileños de primera clase”, dijo el representante de la compañía, citado por La República.

Frisby España dio a conocer aspectos de la imagen de Frisby que llevará en Europa | Foto: Frisby España

Los otros puntos de este tipo de cocina oculta, estarían ubicados en La Coruña, Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, en las Islas Canarias, en Palma y en el propio Bilbao.

Según las proyecciones, estas cocinas, junto con los dos restaurantes, generarían una facturación estimada de 17,6 millones de dólares. Los aspectos finales, como la definición del menú, se encuentran prácticamente ultimados.

“Hemos avanzado mucho: el menú está prácticamente definido, contamos con la mayoría de los ingredientes y la mayor parte de las recetas ya están listas”, señaló Dupont, citado por La República.

Por otra parte, Charles Dupont, representante de la empresa española, informó que se incorporarán 90 empleados para poner en marcha las operaciones en el país. Cada restaurante —ubicados en Madrid y Barcelona— contará con un equipo de 25 personas, mientras que en las cocinas fantasma trabajarán cuatro profesionales.

Empresario de Frisby España rompió el silencio y lanzó advertencia: “No estamos quitando nada”. | Foto: X: @RichardGonzaVe

Fundada en 1977 en Pereira, la empresa colombiana cuenta con cerca de 280 restaurantes, más de 5.600 empleados y una facturación que superó los 200 millones de dólares en 2023, según datos de la propia empresa. Su lema “nadie lo hace como Frisby lo hace” ha sido parte del imaginario colombiano por décadas.

El intento de copia se da en España, el tercer país con más colombianos en el mundo. De acuerdo con cifras oficiales, hay al menos 578.477 residentes colombianos registrados, aunque se estima que el número real es mucho mayor.