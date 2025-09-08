Suscribirse

Giro en la disputa de Frisby: la empresa colombiana habló de las negociaciones con Frisby España

El pleito jurídico de las dos empresas ya completa varios meses.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 6:29 p. m.
La marca española emitió dos comunicados en las últimas horas.
Frisby Colombia se pronunció tras la ruptura de negociaciones. | Foto: Redes sociales

Hace algunos meses, la empresa Frisby Colombia, con más de 70 años de tradición en el país comercializando pollo frito, anunció el inicio de un proceso legal contra la empresa Frisby España, que estaba haciendo uso de su imagen, personaje, colores característicos y demás elementos de identidad de marca, sin autorización.

Tras varios meses de pleito marcario, aún no se ha conocido una decisión formal por parte de la justicia. Sin embargo, hace algunos días, Frisby España publicó un comunicado en el que anunció la ruptura de las conversaciones que mantenía con la empresa colombiana, con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.
Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”. | Foto: X: @RichardGonzaVe

La empresa colombiana dijo que no hubo ningún avance en las conversaciones de la etapa prejudicial, indicando que “de la mano de la firma Garrigues, abogados que nos representan en España y la Unión Europea y con nuestro equipo legal en Colombia, iniciaremos las acciones legales respectivas como parte de la defensa de nuestros derechos sobre la marca Frisby y nuestro personaje icónico Pollo Frisby”, precisó.

Contexto: Nueva polémica: registro de marca Frisby en Europa se definiría en noviembre; representante legal denuncia amenazas

Adicionalmente, aclararon que por ahora mantendrán los detalles del proceso legal de forma confidencial, dados los principios éticos y de transparencia. Las actualizaciones serán informadas a través de sus canales oficiales.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

“Reiteramos el agradecimiento por todo el apoyo recibido, en nombre de nuestro equipo humano representado por más de 5.600 colaboradores que todos los días trabajan con nosotros alimentando con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad”, indicó la marca.

Contexto: Estas son las 12 ciudades en las que Frisby España abrirá nuevas sucursales en territorio europeo

Es importante aclarar que Frisby España, en su comunicado, aseguró también que se plantearon alternativas de resolución amistosa, pero que estas propuestas no llegaron a ningún fin, por lo que se dio la ruptura definitiva de las negociaciones.

Frisby España dio a conocer aspectos de la imagen de Frisby que llevará en Europa
Frisby España dio a conocer aspectos de la imagen de Frisby que llevará en Europa | Foto: Frisby España

La empresa colombiana mantiene su estrategia de bloqueo marcario “sin uso efectivo en el territorio europeo”.

