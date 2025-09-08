Hace algunos meses, la empresa Frisby Colombia, con más de 70 años de tradición en el país comercializando pollo frito, anunció el inicio de un proceso legal contra la empresa Frisby España, que estaba haciendo uso de su imagen, personaje, colores característicos y demás elementos de identidad de marca, sin autorización.

Tras varios meses de pleito marcario, aún no se ha conocido una decisión formal por parte de la justicia. Sin embargo, hace algunos días, Frisby España publicó un comunicado en el que anunció la ruptura de las conversaciones que mantenía con la empresa colombiana, con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”. | Foto: X: @RichardGonzaVe

La empresa colombiana dijo que no hubo ningún avance en las conversaciones de la etapa prejudicial, indicando que “de la mano de la firma Garrigues, abogados que nos representan en España y la Unión Europea y con nuestro equipo legal en Colombia, iniciaremos las acciones legales respectivas como parte de la defensa de nuestros derechos sobre la marca Frisby y nuestro personaje icónico Pollo Frisby”, precisó.

Adicionalmente, aclararon que por ahora mantendrán los detalles del proceso legal de forma confidencial, dados los principios éticos y de transparencia. Las actualizaciones serán informadas a través de sus canales oficiales.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

“Reiteramos el agradecimiento por todo el apoyo recibido, en nombre de nuestro equipo humano representado por más de 5.600 colaboradores que todos los días trabajan con nosotros alimentando con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad”, indicó la marca.

Es importante aclarar que Frisby España, en su comunicado, aseguró también que se plantearon alternativas de resolución amistosa, pero que estas propuestas no llegaron a ningún fin, por lo que se dio la ruptura definitiva de las negociaciones.

Frisby España dio a conocer aspectos de la imagen de Frisby que llevará en Europa | Foto: Frisby España