Economía

Frisby España anuncia exigencias a Frisby Colombia tras determinación judicial: “Indemnización por los daños y perjuicios”

La empresa anunció los nuevos avances judiciales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de febrero de 2026, 4:04 p. m.
Frisby España anuncia nuevo fallo judicial.
Frisby España anuncia nuevo fallo judicial. Foto: X: @RichardGonzaVe

Frisby España anunció una nueva determinación judicial en la batalla que vive con Frisby Colombia desde hace algunos meses. La marca española señaló que el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante ha admitido la reconvención formulada por su sociedad en el marco del Procedimiento Ordinario 984/2025.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España anunció que seguirá defendiendo sus intereses. Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

“Mediante Decreto de fecha 12 de febrero de 2026, el Letrado de la Administración de Justicia ha tenido por contestada la demanda principal y ha acordado admitir la reconvención presentada por FRISBY ESPAÑA SL, concediendo a la parte actora, FRISBY S.A. BIC., un plazo de dos meses para formular contestación a las alegaciones planteadas por esta parte”, señala Frisby España.

Frisby España anuncia nuevos procesos judiciales y el posible desenlace de los derechos de la marca en Colombia

Reclamaciones por parte de Frisby España a Frisby Colombia

• El pago íntegro del enriquecimiento económico extraordinario obtenido entre mayo de 2025 y diciembre de 2025, en comparación con el mismo período del año 2024, derivado de la movilización comercial, mediática y nacional impulsada en su territorio doméstico por FRISBY S.A. BIC.

• La restitución del enriquecimiento patrimonial y reputacional generado como consecuencia directa de una narrativa pública construida sobre acusaciones de “robo”, “agresión” o “usurpación”, ampliamente difundida y amplificada en su mercado nacional.

Empresas

Cesantías 2026: ¿retirarlas o mantenerlas como ahorro?

Empresas

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

Empresas

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

Empresas

Avianca anunció que se retoma la operación a Venezuela con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

Tecnología

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Dinero

Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Empresas

Servinformación llega a Chile y acelera su expansión en Latinoamérica

Empresas

Frisby España anuncia nuevos procesos judiciales y el posible desenlace de los derechos de la marca en Colombia

Nación

MinTrabajo se pronunció tras empleado de Frisby que denunció “humillaciones” en Ibagué; hizo importante anuncio sobre su futuro

Nación

Trabajador de Frisby denunció presuntas humillaciones durante su jornada laboral en Ibagué; el restaurante respondió

• La indemnización por los daños y perjuicios sufridos por FRISBY ESPAÑA SL como resultado de la difusión de informaciones inexactas o incompletas, que han provocado un perjuicio comercial, reputacional y económico significativo en el mercado europeo.

El uso de la marca Frisby en España es casi idéntico al de la colombiana. Hasta el Pollo Frisby parece una réplica exacta del icónico personaje de la cadena.
La batalla judicial sigue en los estrados internacionales. Foto: Frisby.es

“FRISBY ESPAÑA SL sostiene que dicho incremento extraordinario de beneficios constituye un enriquecimiento indebido, al haber sido generado sobre la base de una movilización nacional construida en torno a un relato público que omitía deliberadamente elementos jurídicos esenciales, incluyendo la existencia de procedimientos en curso relativos al no uso de determinadas marcas, los registros válidamente concedidos a favor de FRISBY ESPAÑA SL en la Unión Europea y otros elementos jurídicos relevantes y verificables”, señaló la marca española.

Frisby Colombia toma dura decisión contra Frisby España; estos son los detalles

Por último, la marca ibérica destaca que, a la fecha, no existe una cuantificación definitiva del importe reclamado. Por ello, Frisby España solicitó al Juzgado la práctica de una pericial contable especializada en valoración de empresas, así como un análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional, con el fin de determinar de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y del perjuicio sufrido.

“La compañía continuará defendiendo sus derechos e intereses legítimos por las vías legales correspondientes”, concluyó Frisby España.

Más de Empresas

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.

Frisby España anuncia exigencias a Frisby Colombia tras determinación judicial: “Indemnización por los daños y perjuicios”

.

Cesantías 2026: ¿retirarlas o mantenerlas como ahorro?

Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $83.810.436 millones al exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) José William Garzón Solís.

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

Semana por Colombia: el corazón del país

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU.

Avianca anunció que se retoma la operación a Venezuela con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Fachada

Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Servinformación

Servinformación llega a Chile y acelera su expansión en Latinoamérica

Viajes, turismo, hoteles, agencias de viaje

Más viajeros y mayor gasto: el balance turístico de 2025

Según información de XM, a partir de 2027 el país podría entrar en una zona de riesgo si no se acelera la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica.

¿Está en riesgo el abastecimiento de energía en medio de crisis invernal? MinMinas lanza advertencia a generadoras

Noticias Destacadas