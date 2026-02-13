Frisby España anuncia exigencias a Frisby Colombia tras determinación judicial: “Indemnización por los daños y perjuicios”

Frisby España anunció una nueva determinación judicial en la batalla que vive con Frisby Colombia desde hace algunos meses. La marca española señaló que el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante ha admitido la reconvención formulada por su sociedad en el marco del Procedimiento Ordinario 984/2025.

Frisby España anunció que seguirá defendiendo sus intereses. Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

“Mediante Decreto de fecha 12 de febrero de 2026, el Letrado de la Administración de Justicia ha tenido por contestada la demanda principal y ha acordado admitir la reconvención presentada por FRISBY ESPAÑA SL, concediendo a la parte actora, FRISBY S.A. BIC., un plazo de dos meses para formular contestación a las alegaciones planteadas por esta parte”, señala Frisby España.

Frisby España anuncia nuevos procesos judiciales y el posible desenlace de los derechos de la marca en Colombia

Reclamaciones por parte de Frisby España a Frisby Colombia

• El pago íntegro del enriquecimiento económico extraordinario obtenido entre mayo de 2025 y diciembre de 2025, en comparación con el mismo período del año 2024, derivado de la movilización comercial, mediática y nacional impulsada en su territorio doméstico por FRISBY S.A. BIC.

• La restitución del enriquecimiento patrimonial y reputacional generado como consecuencia directa de una narrativa pública construida sobre acusaciones de “robo”, “agresión” o “usurpación”, ampliamente difundida y amplificada en su mercado nacional.

• La indemnización por los daños y perjuicios sufridos por FRISBY ESPAÑA SL como resultado de la difusión de informaciones inexactas o incompletas, que han provocado un perjuicio comercial, reputacional y económico significativo en el mercado europeo.

La batalla judicial sigue en los estrados internacionales. Foto: Frisby.es

“FRISBY ESPAÑA SL sostiene que dicho incremento extraordinario de beneficios constituye un enriquecimiento indebido, al haber sido generado sobre la base de una movilización nacional construida en torno a un relato público que omitía deliberadamente elementos jurídicos esenciales, incluyendo la existencia de procedimientos en curso relativos al no uso de determinadas marcas, los registros válidamente concedidos a favor de FRISBY ESPAÑA SL en la Unión Europea y otros elementos jurídicos relevantes y verificables”, señaló la marca española.

Frisby Colombia toma dura decisión contra Frisby España; estos son los detalles

Por último, la marca ibérica destaca que, a la fecha, no existe una cuantificación definitiva del importe reclamado. Por ello, Frisby España solicitó al Juzgado la práctica de una pericial contable especializada en valoración de empresas, así como un análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional, con el fin de determinar de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y del perjuicio sufrido.

“La compañía continuará defendiendo sus derechos e intereses legítimos por las vías legales correspondientes”, concluyó Frisby España.