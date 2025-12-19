Economía

Frisby España anunció las últimas medidas tomadas para poder continuar con su estrategia comercial

El grupo se encuentra preparando los recursos de apelación frente a las últimas medidas recibidas.

Manuel Santiago Sánchez González

20 de diciembre de 2025, 1:46 a. m.
Frisby España se pronunció por medio de las redes sociales
El pasado 26 de noviembre de 2025, Frisby España señaló que, tras una nueva respuesta judicial obtenida, debía poner fin a la apertura provisional de sus locales en el país ibérico.

“Frisby España S.L. informa que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante ha acordado de manera provisional que la compañía no pueda proceder con su apertura temporal, al considerar que la puesta en marcha de la actividad podría causar daños irreparables a Frisby S.A. BIC, mientras se resuelve el litigio entre las partes”, destacó la marca ibérica.

Frisby Colombia obtiene buena noticia en medio de su batalla judicial: marca española deberá aplazar apertura de restaurantes
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España anunció sus próximos planes en materia judicial. Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

En la tarde del 19 de noviembre, la marca española entregó una actualización de las labores desarrolladas en materia jurídica. En primer lugar, destacó la preparación por parte de su grupo jurídico de los recursos de apelación correspondientes frente a las medidas antes señaladas.

“En el ámbito judicial, Frisby España se encuentra actualmente en una fase avanzada de preparación del recurso de apelación respecto de las medidas cautelares, así como de una demanda reconvencional, fundamentada en un análisis exhaustivo del expediente, de la jurisprudencia aplicable y de los hechos objetivos acreditados”, destacó el grupo español.

Por otra parte, la marca resaltó que, a pesar de las dificultades presentadas, espera que las medidas tomadas hagan que la situación procesal evolucione favorablemente en las próximas fases, una vez que el fondo del asunto sea examinado con el rigor que exige este tipo de litigios complejos en materia de marcas de la Unión Europea.

Frisby España responde a denuncias de plagio por usar Chocoramo en una malteada

Acciones frente a las amenazas recibidas

En otro apartado del comunicado, Frisby España confirmó que sus acciones penales continúan activas frente a los hechos de “amenazas, intimidación y difusión de informaciones falsas” detectados en los últimos meses.

Se debe recordar que, hace algunas semanas, la marca española destacó que recibió una serie de amenazas provenientes de Colombia, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades del país para su posterior investigación.

“A día de hoy, decenas de ciudadanos colombianos están siendo requeridos o convocados por las autoridades policiales y judiciales en Colombia en el marco de investigaciones penales en curso. Frisby España participa en dichos procedimientos en calidad de parte civil, con el objetivo de que los hechos sean plenamente esclarecidos y sancionados conforme a la ley, incluyendo, cuando proceda, penas privativas de libertad”, destacó Frisby España.

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.
Las dos empresas mantienen una batalla jurídica. Foto: X: @RichardGonzaVe

Por último, se anunció, por parte del grupo español, que tras la inadmisión de una acción constitucional preliminar interpuesta, ejercerá las acciones correspondientes en sede ordinaria, tanto en el ámbito penal como civil, convencida de la solidez jurídica de su posición.

“Este mismo criterio se aplicará respecto de determinados influenciadores y terceros que hayan difundido informaciones objetivamente falsas o gravemente inexactas, en defensa del honor, la seguridad y la reputación de la compañía y de sus representantes”, puntualizó la marca.

