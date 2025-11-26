Suscribirse

Frisby Colombia obtiene buena noticia en medio de su batalla judicial: marca española deberá aplazar apertura de restaurantes

El proceso legal seguirá su desarrollo en territorio europeo.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 10:16 p. m.
Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa.
Frisby España anunció la últimas deciciones judiciales. | Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

Desde hace algunos meses, Frisby Colombia enfrenta una batalla judicial en los estrados internacionales por una supuesta usurpación de marca por parte de la empresa Frisby España. En medio de las audiencias judiciales, cada uno de los grupos ha expuesto las razones que sustentan su postura.

El uso de la marca Frisby en España es casi idéntico al de la colombiana. Hasta el Pollo Frisby parece una réplica exacta del icónico personaje de la cadena.
La marca deberá suspender la apertura de sus restaurantes. | Foto: Frisby.es

A pesar de que, en los primeros conceptos, se le había dado visto bueno a las operaciones de la marca española, un reciente fallo suspendió los planes de la misma y otorgó una primera victoria al grupo colombiano.

Contexto: Frisby Colombia toma dura decisión contra Frisby España; estos son los detalles

Es importante destacar que Frisby Colombia solicitó la anulación “por mala fe” de la marca Frisby España ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), donde también presentó las pruebas correspondientes del caso. Mediante un comunicado de prensa, Frisby España compartió la decisión judicial y su postura respecto a la actualización del caso.

Frisby España S.L. informa que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante ha acordado de manera provisional que la compañía no pueda proceder con su apertura temporal, al considerar que la puesta en marcha de la actividad podría causar daños irreparables a Frisby S.A. BIC mientras se resuelve el litigio entre las partes”, destacó la marca ibérica.

Frisby España S.L. complementa que, “desde el punto de vista de la organización, el proceso jurídico que se adelanta es sólido y está respaldado por la normativa europea y española. La resolución adoptada por el tribunal les sorprendió, especialmente por el estado actual de los derechos marcarios de la parte actora.

Durante este periodo, nuestro equipo seguirá perfeccionando procesos, estándares de calidad, logística, cocina y experiencia del cliente, para ofrecer un lanzamiento impecable en cuanto exista una resolución firme sobre las medidas cautelares".

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.
Frisby España explicó las últimas medidas judiciales por medio de un comunicado de prensa. | Foto: X: @RichardGonzaVe

“Frisby España S.L. recuerda asimismo que siguen en curso cuatro procedimientos contra Frisby S.A. BIC ante la OEPMy la EUIPO. Dado el estado actual de esos expedientes, salvo un escenario excepcional o un auténtico milagro jurídico, Frisby S.A. BIC no tiene vía realista para recuperar la exclusividad de la marca en el territorio de la Unión Europea, lo que constituye precisamente el fundamento de su acción cautelar”, añadió la marca.

Contexto: Frisby España anuncia ruptura de negociaciones con Frisby Colombia: “Amenazas judiciales”

Por último, el grupo español destacó que interpondrá una demanda reconvencional en el procedimiento principal, en defensa de sus derechos y frente a los daños derivados de las actuaciones de Frisby S.A. BIC. La marca colombiana no se ha pronunciado sobre las últimas decisiones judiciales ni sobre los procesos que adelantará en el futuro.

