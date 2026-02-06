La batalla jurídica que libran Frisby Colombia y Frisby España vive un nuevo capítulo al confirmarse que la marca ibérica presentó un recurso de apelación con el objetivo de poder iniciar sus operaciones comerciales, las cuales se han visto paralizadas por medidas judiciales anteriores.

“FRISBY ESPAÑA SL presentó recurso de apelación el 8 de enero de 2026 ante la Audiencia Provincial de Alicante. En este contexto, la empresa confía en obtener una resolución rápida por parte de la jurisdicción de apelación que le permita obtener la autorización definitiva de apertura y, finalmente, iniciar sus operaciones comerciales, tal y como estaba previsto desde hace varios meses. FRISBY ESPAÑA SL recuerda que dispone de un plan de crecimiento plenamente estructurado y cuantificado, cuya ejecución ya ha comenzado, con un programa inicial que contempla la apertura de doce restaurantes en España”, señala la marca ibérica.

Por otra parte, Frisby España señala que la compañía ha presentado sus alegaciones de fondo ante el Juzgado de lo Mercantil y considera haber demostrado, de forma clara e inequívoca, la inexistencia de cualquier infracción marcaria o acto de competencia desleal, así como la ausencia de notoriedad de la marca alegada en el territorio de la Unión Europea.

“Si bien todo procedimiento judicial sobre el fondo requiere un plazo razonable para ser resuelto, FRISBY ESPAÑA SL mantiene una confianza plena en el resultado final del litigio. Asimismo, a la vista de las acciones judiciales iniciadas en Europa por la contraparte colombiana -empresa que, hasta la fecha, nunca ha desplegado ni siquiera contemplado una estrategia de implantación internacional, y constatando que dicha entidad se ha beneficiado de manera significativa de las dificultades de lanzamiento sufridas injustamente por FRISBY ESPAÑA SL, la compañía ha decidido pasar de una posición defensiva a una posición activa”, puntualiza la marca.

En otro aparte del comunicado, la empresa española se refiere a Frisby Colombia, destacando que el futuro de los derechos de la empresa colombiana dependerá de las decisiones judiciales por una posible ausencia de uso efectivo en el territorio europeo.

“FRISBY ESPAÑA SL constata que el intento de privarla de la marca denominativa “FRISBY” en Europa está condenado al fracaso. El nuevo depósito marcario realizado por la empresa colombiana ha sido objeto de oposición por parte de tres empresas independientes, completamente ajenas al presente litigio", señala la empresa española.

Junto a esto se destaca que el futuro de los derechos de la empresa colombiana en Europa dependerá exclusivamente de una eventual decisión basada en la ausencia de uso efectivo en el territorio europeo, cuyo desenlace es conocido.

FRISBY ESPAÑA SL precisa finalmente que, en un ejercicio de buena fe y ausencia total de voluntad obstructiva, no ha formulado oposición alguna contra dicho depósito marcario colombiano.