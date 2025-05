Estas son las opciones de Frisby para poder proteger su marca en España

En medio de este boom, una noticia sacudió el tejido empresarial colombiano. A principios de mayo, Frisby, la tradicional cadena nacional de restaurantes de pollo frito, aseguró que se había identificado en España el uso no autorizado de su marca , al igual que atributos gráficos y personajes característicos, como el Pollo Frisby.

Sin embargo, Frisby España dejó una puerta abierta: la llamó “un diálogo constructivo” con Frisby Colombia para alcanzar un acuerdo operativo, logístico y comercial. “Nuestra voluntad no es el conflicto, sino ofrecer a los consumidores europeos una experiencia culinaria inspirada en las raíces sudamericanas, aún poco representadas en el mercado. Este proyecto nace con el objetivo de servir una demanda real, no atendida hasta ahora”.

La protección de una marca puede perderse por varios factores, pero, especialmente, por el no uso dentro de un periodo específico. Y, como explica un experto a SEMANA, los tiempos específicos varían, aunque generalmente están entre los tres y cinco años dependiendo del país.

María Claudia Martínez, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, aseguró: “Aun cuando uno tenga el registro de una marca tanto acá como en España, es un derecho exclusivo, siempre y cuando haga uso de ese derecho. Uno no está siempre cien por ciento cubierto solamente por tener un registro; uno, además, tiene que usar esa marca”.

Al parecer, y por la fragmentaria información obtenida, Frisby Colombia no la ha usado ni se opuso en los tiempos al registro de su marca en España. Por eso, Frisby España señaló que la marca de la colombiana será revocada en su totalidad “en caso de no aportarse pruebas de uso efectivo en un plazo máximo de dos meses”. A su juicio, esta decisión confirma la apertura oficial del procedimiento de extinción de los derechos sobre dicha marca, “debido a la ausencia de uso efectivo y comprobado durante más de cinco años en el territorio europeo”.

Para Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, y socio de Robledo Asociados, hay organizaciones en el mundo que les hacen “la vida imposible a los empresarios”, pretenden extorsionarlos con el tema marcario. “En unos países, registran unas marcas muy importantes, las autoridades no advierten eso, o a veces no tienen por qué advertirlo, y terminan concediendo unos registros marcarios a nombre de unas personas que nada tienen que ver con las empresas dueñas de la marca y que la han hecho famosa. ¿Eso con el fin de qué? De que uno termine comprando lo que es de uno”. Agregó que Frisby Colombia debe procurar que, por competencia desleal, haya decisiones que ordenen cancelar esos registros marcarios o por registros marcarios de mala fe. Sin embargo, subrayó que el problema es que son procesos muy largos y no son automáticos.