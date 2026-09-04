Quindío está de pie y listo para recibirlos

Siempre lo he dicho: la gratitud es fundamental en todo lo que hacemos y, en este momento, no puede ser la excepción. Creo que hablo por muchos quindianos que hoy agradecemos profundamente a las miles de personas, empresarios, instituciones, creadores de contenido y colombianos que, desde diferentes lugares del país y fuera de él, se siguen sumado a la reactivación de nuestro departamento.

Luz Adriana Buitrago: “El propósito de construir oportunidades es clave, pero lo más importante es que las personas sean el centro”

Con el sismo del pasado 10 de agosto, el Quindío ha vivido una situación difícil. Afortunadamente, nuestra principal afectación no se dio en la pérdida de vidas humanas, pero sí enfrentamos un enorme reto económico y social: reactivar nuestros municipios y, especialmente, proteger el tejido empresarial que durante años ha convertido al turismo en uno de los principales motores de nuestra economía.

Por eso, hoy quiero hacer un llamado especial. Nuestros hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y empresarios están trabajando incansablemente para disipar la incertidumbre de quienes aún dudan en volver. Y aunque algunos todavía no han logrado abrir sus puertas, la mayoría del tejido empresarial del departamento está activo y trabajando para recuperar plenamente su operación.

Falcao, más allá del goleador: el líder

Y digo que es un llamado porque mantener al Quindío como uno de los destinos turísticos más visitados del país no es una tarea que podamos asumir solos como región. Es un reto que solo podremos superar de la mano de cada colombiano que decida volver a nuestro departamento.

Sin lugar a dudas, la temporada que se aproxima es crucial para nuestro destino. Infortunadamente, muchos han decidido cancelar o aplazar sus viajes al departamento, una situación que golpea directamente la dinámica económica de empresas que generan empleo y sostienen a miles de familias. Por ello, hoy más que nunca les decimos: Quindío los espera.

Liderar, el reto de formar a los mejores

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para acompañar a quienes todavía no han podido abrir, de la mano de aliados estratégicos que han permitido avanzar en la recuperación y pronta reapertura de los negocios.

Por ello, es claro que parte de esa ayuda nacional que requerimos, además de la humanitaria, consiste en visibilizar un Quindío que está vivo, activo y en proceso de reactivación.

A los creadores de contenido locales, nacionales e internacionales; a los empresarios y empresarias de otras regiones; y a las fuerzas vivas del país, hoy más que nunca necesitamos que su poder de influencia ayude a mostrar la realidad de este departamento que, con agilidad y pese a los muchos retos, se volcó a la reactivación.

Ustedes, que durante años han mostrado nuestro departamento con tanto amor y entusiasmo, les pedimos que sigan hablando de nosotros. Que sigan mostrando nuestros paisajes, nuestros pueblos, nuestra gastronomía y nuestras experiencias; pero, sobre todo, que cuenten que el Quindío está de pie y está listo para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Entendemos que una situación como esta puede generar incertidumbre, pero también podemos dar una certeza: nuestros empresarios y nuestras instituciones han respondido de manera extraordinaria para recuperar la operación y garantizar que el destino siga funcionando.

Hay muchas formas de ayudar a nuestro destino. Y en este punto no puedo dejar pasar por alto que parte de nuestro resurgir después del terremoto de 1999 fue posible gracias a que miles de entidades, ONG, artistas, empresas, alcaldes de otras ciudades y el Gobierno, entre muchos otros actores, acompañaron no solo nuestra reconstrucción, sino que también vieron nuestro potencial turístico. Hoy ese potencial es una realidad que nos ha convertido en uno de los destinos turísticos más competitivos de Colombia, y necesitamos seguir fortaleciéndolo.

Si hablamos de otros modelos que amplifican la ayuda para quienes aún no han podido abrir sus puertas, debo mencionar una iniciativa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío: Cadena de Favores Empresarial, una plataforma que permite que cualquier persona, empresa o institución, desde cualquier lugar del mundo, pueda ayudar a un negocio del Quindío a recuperar un insumo o elemento que haya perdido y que sea indispensable para su reapertura.

En conclusión, hoy no queremos que Colombia mire al Quindío únicamente desde la afectación. Queremos que lo mire desde su capacidad de levantarse, de reconstruirse y de seguir adelante. Somos un destino turístico con pueblos de encanto, parques temáticos, una oferta gastronómica imparable, más de 300 tiendas de cafés especiales y miles de empresas y prestadores de servicios vinculados al turismo. Tenemos todo para seguir siendo uno de los grandes destinos turísticos de Colombia.

Y tenemos mucho más por ofrecer: estamos preparados para recibir congresos, convenciones, viajes de incentivos, bodas, eventos deportivos y grandes encuentros. El Quindío no solo está preparado para recibir turistas; está preparado para seguir siendo escenario de experiencias que conectan personas, negocios y territorios.

Por eso, este es un llamado a Colombia y al mundo: sigan nombrando al Quindío. Sigan recomendándolo. Sigan visitándolo. Sigan reservando. Sigan haciendo compras en línea a empresas quindianas. Sigamos juntos.

Porque hoy, la mejor manera de ayudarnos también es volver a elegirnos. Quindío está de pie. Quindío está listo para recibirlos.

Luz Adriana Buitrago, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío