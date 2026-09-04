El costo invisible de operar por partes

Una empresa puede tener excelentes áreas, buenos proveedores y tecnología de primer nivel y, aun así, operar sin obtener los resultados esperados.

¿Por qué?

Porque una cosa es tener capacidades y otra muy distinta lograr que esas capacidades trabajen juntas.

Ese es, a mi juicio, uno de los desafíos empresariales más importantes de nuestro tiempo. Durante años aprendimos a dividir las organizaciones para gestionarlas mejor: seguridad por un lado, talento humano por otro, mantenimiento, tecnología, riesgos, servicio al cliente, administración. Cada área con sus responsables, sus indicadores y sus propios objetivos.

Equipos de alto rendimiento: pensar diferente para avanzar en una misma dirección

Esa especialización fue necesaria. El problema aparece cuando la división se convierte en desconexión.

Hoy casi ningún problema relevante pertenece exclusivamente a un área.

Una situación de seguridad puede detener una operación. Una dificultad en la gestión del talento puede terminar afectando al cliente. Una falla tecnológica puede impedir reaccionar a tiempo. Una alta rotación puede impactar productividad, servicio y costos. Y una decisión aparentemente administrativa puede terminar teniendo consecuencias operativas, reputacionales o comerciales.

La empresa funciona como un sistema, aunque todavía muchas veces la gestionemos por partes.

Liderar para multiplicar: la mentoría como estrategia de desarrollo organizacional

Después de muchos años liderando organizaciones intensivas en personas y en operación, lo he visto una y otra vez: la eficiencia no depende solamente de hacer bien cada tarea; depende de la capacidad de conectar lo que ocurre alrededor de un mismo propósito.

Podemos tener un excelente sistema de seguridad. Pero si la información que produce no conversa con la operación, con la tecnología y con quienes toman decisiones, su alcance será limitado.

La seguridad como estrategia corporativa: el nuevo factor de competitividad

Podemos medir productividad. Pero si no entendemos qué está ocurriendo con la rotación, el ausentismo, el clima, la calidad o la experiencia del cliente, estaremos mirando solo una parte de la historia.

Ahí comienza a cobrar valor una nueva manera de entender la tercerización.

Durante mucho tiempo tercerizar significó contratar a alguien para ejecutar una tarea. Hoy necesitamos avanzar hacia algo distinto: articular capacidades para producir mejores resultados.

Integrar servicios no significa simplemente contratar varias soluciones con un mismo proveedor. Tampoco consiste en acumular tecnología, personas o procesos.

Significa lograr que la información circule, que los indicadores se relacionen, que las áreas comprendan cómo afectan unas a otras y que la organización pueda ver su operación como un todo.

Cuando eso sucede, cambia la calidad de las decisiones.

Se reducen duplicidades. Aparecen riesgos que antes permanecían ocultos. Se identifican oportunidades de mejora. La información deja de estar dispersa y comienza a convertirse en conocimiento útil para la operación.

La empresa gana algo especialmente valioso: inteligencia operativa. La tecnología amplifica enormemente esta posibilidad. Analítica de datos, automatización, sistemas de monitoreo e inteligencia artificial permiten observar patrones, anticipar situaciones y actuar con mayor velocidad.

Pero la tecnología por sí sola tampoco integra una organización.

Necesita procesos que tengan sentido, información confiable y, sobre todo, personas capaces de interpretar lo que ocurre. Porque una plataforma puede mostrar una alerta; comprender su significado, relacionarla con el contexto y decidir qué hacer sigue requiriendo criterio.

Ana Rocío Sabogal, la CEO que transformó una empresa en un grupo de 40 organizaciones

Esta transformación también redefine la relación entre las empresas y quienes les prestan servicios.

Un proveedor ejecuta lo contratado.

Un verdadero aliado entiende lo que está tratando de lograr el cliente.

Conoce su operación, conecta información, identifica riesgos, propone mejoras y comprende que su responsabilidad no termina en cumplir una tarea, sino en contribuir al resultado que esa tarea debe producir.

Esa diferencia será cada vez más relevante.

Las empresas necesitan eficiencia, por supuesto. Pero también necesitan visibilidad, capacidad de reacción, anticipación y confianza. Necesitan socios que puedan comprender la complejidad de su operación y ayudarlas a gestionarla mejor.

Y para lograrlo también necesitamos otra clase de liderazgo.

Un liderazgo capaz de salir de la lógica de los silos y comprender las relaciones entre personas, tecnología, procesos, riesgos y resultados. Líderes que no se pregunten únicamente si cada área está cumpliendo, sino si la organización completa está funcionando mejor gracias a la manera en que esas áreas se relacionan.

Ese cambio parece sencillo. No lo es.

Integrar exige confianza, disciplina, información compartida, indicadores comunes y una enorme claridad sobre aquello que queremos lograr.

La especialización seguirá siendo indispensable. Lo que está cambiando es la manera de conectarla.

Por eso creo que la próxima evolución de los servicios empresariales no estará determinada únicamente por quién tenga más capacidades, sino por quién sea capaz de integrarlas con mayor inteligencia.

Porque el futuro no será de las empresas que más servicios contraten.

Será de aquellas que logren que todas las capacidades que sostienen su operación trabajen juntas para crear valor.

Integrar servicios, en últimas, es dejar de administrar partes y empezar a gestionar el sistema completo.

Ana Rocío Sabogal, CEO del Grupo Altum