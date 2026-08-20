China condena al fundador del gigante inmobiliario Evergrande a cadena perpetua

Un tribunal chino condenó este jueves al fundador del atribulado gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin, a cadena perpetua por una serie de delitos que incluyen “fraude financiero” y multó al grupo con más de 2.000 millones de dólares.

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Otrora la principal empresa de bienes raíces del país asiático, Evergrande se ha convertido en símbolo de la crisis inmobiliaria que sigue afectando a la economía china, luego de décadas de rápida urbanización y el aumento de las condiciones de vida.

Un tribunal chino condenó este jueves al fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin. Foto: VCG via Getty Images

Su acceso al crédito se redujo drásticamente cuando el gobierno introdujo restricciones al endeudamiento excesivo y a la especulación.

Finalmente, se declaró en quiebra en 2021 después de años de lucha por hacer frente a una enorme deuda.

Este jueves, un tribunal de la ciudad sureña de Shenzhen impuso al Grupo Evergrande y a su división inmobiliaria sanciones por un total de 15.820 millones de yuanes (unos 2.400 millones de dólares).

Además, condenó a Xu a prisión de por vida por varios cargos, entre ellos “fraude financiero a gran escala”.

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“Xu Jiayin fue condenado por múltiples delitos y multado, recibió una sentencia de cadena perpetua, se le revocaron sus derechos políticos de por vida y se le confiscaron todos sus bienes personales”, precisó el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia de Cantón, en la red social WeChat.

Entre 2016 y 2021, Evergrande y Xu, en su calidad de presidente, “violaron las leyes nacionales al cometer fraude financiero continuo y a gran escala, así como mediante otros medios, para inflar sus activos y ocultar pasivos”, señaló la corte.

La justicia analizó todas las pruebas presentadas. Foto: Getty Images

Agregó que las partes “obtuvieron el control de instituciones financieras” mediante sobornos, sin identificar ninguna entidad en particular.

El veredicto se produce después de que Xu se declarara culpable en abril de cargos que también incluyen malversación y cohecho, anunció la corte en ese momento.

Otros cinco altos ejecutivos del Grupo Evergrande fueron condenados este jueves a penas de entre seis y 18 años de prisión por delitos que incluyen fraude, informó el tribunal de Shenzhen.

*Con información de AFP.