Política

Abelardo De La Espriella reveló qué pasará con las pólizas de las viviendas afectadas por el terremoto: tomó decisión

El Gobierno nacional avanza en la fase de reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia.

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Redacción Semana
19 de agosto de 2026 a las 5:37 p. m.
Presidente Abelardo De La Espriella y el gremio de las empresas aseguradoras.
Presidente Abelardo De La Espriella y el gremio de las empresas aseguradoras. Foto: Presidencia

Desde el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, convocó a una reunión de urgencia con el gremio de las aseguradoras ante el desafío generado por el terremoto que sacudió al país y dejó viviendas afectadas y colapsadas.

Al término de ese encuentro, el mandatario colombiano dio a conocer los pasos que se seguirán en el proceso de pago de las pólizas correspondientes a las viviendas que estaban aseguradas y que resultaron gravemente afectadas por el fuerte sismo.

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En ese sentido, el presidente De La Espriella indicó que se llegó a la conclusión de que se priorizará el pago de las pólizas para los estratos 1, 2 y 3 y las viviendas de interés social en las ciudades afectadas por el terremoto.

“Hoy, el sector asegurador ha respondido con firmeza y ha asumido compromisos concretos con el gobierno y con el país. Las compañías aseguradoras aquí presentes nos han manifestado su disposición de hacer lo que corresponde. De hecho, ya lo están haciendo desde el día uno. Están pagando pólizas desde el momento mismo de la tragedia”, expresó el mandatario colombiano.

Avanzó en su declaración: “Se está haciendo esto de manera rápida y eficaz para responder frente a esas pólizas de los inmuebles asegurados y vamos a cruzar la información que tienen las aseguradoras y el Gobierno para que el proceso de pago de esas pólizas sea lo más rápido posible y el envío de los subsidios a las personas afectadas”.

“Quiero hacer aquí un llamado a la calma y a la responsabilidad. Que la desinformación no confunda ni genere más angustia entre los colombianos. Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados. Y no tienen dos días para hacerlo. Tienen dos años”, recalcó.

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Finalmente, dejó claro: “No se dejen enredar por noticias falsas. Se dará prioridad a los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Eso no significa que vayamos a dejar a nadie desamparado. Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna, como los otros miles de colombianos que no están asegurados”.