Álvaro Uribe anuncia proyecto de ley sobre el avalúo catastral: “Se ha convertido en una confiscación”

El expresidente Álvaro Uribe anunció lo que será una de las banderas del Centro Democrático en el nuevo Congreso, que se instala este 20 de julio.

El predial que convirtió a campesinos en ricos, pero solo en el papel

“El avalúo catastral se ha convertido en una confiscación al pueblo colombiano. Por eso el Centro Democrático presenta un proyecto de ley para evitar ese abuso“, aseguró en un trino.

Este año, los incrementos desmedidos en ese tributo generaron malestar e incluso protestas en miles de colombianos. Tras una resolución expedida desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, en desarrollo del artículo 49 del Plan de Desarrollo, algunos campesinos recibieron cobros con incrementos hasta del 3.000 %.

La medida, establecida de manera excepcional con el fin de disminuir la brecha entre el avalúo catastral y el comercial de los predios, impactó a 520 municipios del país.