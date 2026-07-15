Daniel Quintero respondió a Carlos Carrillo tras el mensaje que le envió a Petro: “Tu confundiste”

En medio del consejo de ministros del martes, 14 de julio, el presidente Gustavo Petro elogió a la jueza que anuló la imputación de cargos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, por el caso de Aguas Vivas.

“Y ahora acaba de ser una jueza valiente, porque la justicia en Antioquia la maneja Fico, que es una dictadura. Y entonces una jueza valiente anula el estropicio que habían hecho los fiscales judicialmente,porque le ordenaron que que usted estuviera preso, así como han ordenado conmigo”, dijo puntualmente Petro.

Carlos Carrillo le envió duro mensaje a Petro: “Le hace daño a su legado”

Ante la declaración de Petro, Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, envió este miércoles, 15 de julio, un duro mensaje al presidente a través de X.

“Nadie ha declarado inocente a Daniel Quintero, lo que presentan como un triunfo jurídico y una absolución es una leguleyada de forma. Presidente @petrogustavo deje de meter las manos al fuego por ese personaje, le hace daño a su legado y al futuro del @PactoCol”, le dijo puntualmente Carrillo a Petro.

Pasaron unas horas y Quintero, actual superintendente nacional de Salud, salió a responderle a Carrillo tras el mensaje a Petro.

“Ya era inocente, Carrillo. Nadie tenía que declararlo. Es un principio constitucional llamado presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que hizo la justicia fue anular la imputación en primera instancia. Tu confundiste imputación con corrupción por ignorancia o mala fe. La primera es corregible estudiando, la segunda volviendo a nacer", le dijo puntualmente Quintero a Carrillo por medio de un mensaje en X.