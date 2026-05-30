YESID LANCHEROS: Quiero iniciar esta conversación con el Índice Global de Terrorismo, que presentó usted en las últimas horas con su fundación. Y hay un dato muy preocupante: por primera vez, desde 2013, Colombia ingresó al top 10 de los países con mayor incidencia de terrorismo en el mundo. ¿De qué se trata?

IVÁN DUQUE: Este índice se construye desde hace más de una década por el CentroInternacional de Economía y Paz de Australia. Hicimos una alianza estratégica con la Fundación Innovación para el Desarrollo y por primera vez se presenta en Colombia. Tiene unos datos reveladores. Primero, Colombia quedó entre los diez países con más actos de terrorismo en el último año a nivel mundial. Gravísimo. Segundo, Colombia registra el mayor número de muertes por terrorismo desde que se lleva a cabo este índice, teniendo un aumento de más del 70 por ciento en el número de muertes por terrorismo y más del 47 por ciento en el número de incidentes por terrorismo. Y se destaca acá, entre los factores, el fracaso de la paz total, de cómo esto ha empoderado criminales en el territorio y cómo los criminales han capitalizado lo que viene dentro de la paz total para arreciar sus actos de terrorismo en todo el territorio. Y se destaca también una gran concentración de esos actos terroristas en el Valle, en el Cauca y en Nariño.

Y.L.: Este domingo los colombianos asisten a las urnas. Hablando ya de elecciones, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué se juega Colombia este domingo 31 de mayo?

I.D.: Yesid, nos estamos jugando la democracia. Y yo quiero que lo tengamos así de claro. Esta no es una elección cualquiera, esta no es una elección de reglas transparentes, desafortunadamente. Aquí nos estamos jugando la democracia. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy estamos viendo cómo, de manera rampante, abusiva, contraria a la Constitución y la ley, Petro está haciendo campaña en favor de su partido y del candidato que refleja el continuismo de este desastroso Gobierno. El hecho de que esté en la costa Caribe, donde está perdiendo exponencialmente votantes el candidato de su partido, muestra el interés que tiene de intervenir. El hecho de que se esté pasando por la faja los llamados del Consejo de Estado y de la Procuraduría muestra que él quiere intervenir. Y muestra, además, el uso de recursos públicos del presupuesto de los medios estatales para tratar de favorecer al candidato de ese continuismo. Entonces, aquí nos estamos jugando la defensa de la democracia porque claramente ese modelo ha destruido el aparato fiscal del país. Tenemos el mayor déficit fiscal de la historia reciente, estamos pagando el doble por la deuda, estamos viendo la destrucción del sistema de salud, donde ya hay un déficit de más de 50 billones de pesos, el deterioro del orden público que le acabo de narrar por un índice global que lo menciona y también la destrucción del aparato energético de nuestro país ad portas de lo que puede ser una situación de estrés que nos lleve a un apagón. Entonces, ir a votar este domingo es ir a votar en rechazo de ese modelo populista, estatista, protector del terrorismo y darle de verdad un mensaje a la sociedad de sanción a este desgobierno y decir: no vamos a dejar perder esta democracia que hemos construido con tanto esfuerzo durante más de 200 años.

Iván Duque alertó lo que está en juego en las elecciones: se disputan dos modelos de país, el de la continuidad o el de la seguridad

Y.L.: ¿Qué le preocupa de lo que ha sido esta campaña? ¿Qué le preocupa de lo quepuede ocurrir el domingo?

I.D.: Me preocupan muchas cosas, Yesid. Número uno, me preocupa la intervención de Petro. El presidente de la república tiene que ser un garante de la transparencia del proceso electoral. No puede estar haciendo campaña abierta ni por un partido ni por un candidato porque nuestra Constitución y nuestras leyes lo prohíben. Y el presidente se está pasando por la faja nada más ni nada menos que la Constitución. Me preocupa la constante intimidación a los medios de comunicación. Me preocupa que se haya aprobado una ley de encuestas en este país que lo que ha tratado es de limitar la experticia técnica para que las encuestadoras puedan hacer su trabajo con libertad e inclusive me preocupa que se haya intentado censurar a un medio como este y a otros que han buscado difundir esa información, que es importante para formar opinión. Me preocupa la intervención con los recursos públicos. Y me preocupa que ahora se esté tratando de armar una intimidación a alcaldes y gobernadores por parte del Gobierno nacional para que ellos orienten en sus departamentos y en sus municipios el comportamiento de los electores. Por eso, hay que acudir este domingo a vencer ese modelo de intervención, ese modelo estatista, ese modelo de protección del terrorismo. Esta tiene que ser una oportunidad para que el país les diga al unísono a quienes quieren tratar de seguir destruyendo las instituciones democráticas: ya basta.

El expresidente Duque cree que las campañas de oposición deben superar las diferencias y unirse para derrotar al continuismo. Lo dijo en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: A propósito del presidente Gustavo Petro, ¿cuál es su opinión de lo que está haciendo?

I.D.: Usted ha visto el lenguaje de las últimas horas y de los últimos días. Claro, ya nada nos sorprende porque nos tienen acostumbrados siempre a esos comportamientos, que son inapropiados y que no responden a la institución presidencial, pero que ya esté lanzando ataques personales a otros candidatos. Eso ya muestra el nivel de degradación al cual estamos llegando en esta elección por parte de quien ostenta la primera magistratura de la nación. Es decir, él en este momento quiere, a como dé lugar, elegir a Cepeda. Ese es su propósito. Y la pregunta es: ¿los colombianos vamos a dejar que violen nuestra Constitución, nuestra ley y que atenten contra nuestra democracia de esa manera? El uso de los recursos públicos, Yesid, de los medios de comunicación estatales y los anuncios recientes del Gobierno nacional, que parecen buscar intimidar a gobernantes locales frente a la disponibilidad presupuestal de los próximos meses, inciden en el ambiente electoral. Pero lo más grave es que, en paralelo, se les estén haciendo ofrecimientos a grupos armados ilegales, como zonas de concentración y liberación de órdenes de captura. Todo esto muestra que se estaría intentando generar una distorsión total del verdadero sentimiento del ciudadano.

Y.L.: Usted ha hecho un llamado a la unidad para poder derrotar a Iván Cepeda. ¿Cree que esa unidad es posible?

I.D.: No le quiero decir si creo, es que es un deber moral con este país que haya unidad. Aquí el contendor a derrotar es el continuismo de Petro. Este es el contendor que debemos vencer en las urnas. Llevo tres años hablando del narcisismo de las pequeñas diferencias. Porque en la izquierda radical, populista y que seguía bajo los patrones del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, allá hay diferencias, pero se unen monolíticamente siempre por la preservación del poder. Mientras que en otros sectores, y sectores en los que hay muchísimas coincidencias, muchas veces se presentan divisiones que se vuelven insalvables por diferencias mínimas. Aquí se trata de obrar con grandeza, con altura y entender que es un deber de todos defender esta patria. Mire, le voy a dar dos ejemplos que son muy dicientes. En Argentina, usted recordará que Javier Milei representaba una ruptura con el sistema político. Él hablaba de jubilar la casta. Patricia Bullrich representaba una línea conservadora mucho más institucional, mucho más argumentada, y hubo ataques, muchos de ellos desafortunados, que no debieron quizás darse. Hubo discursos altisonantes y hubo agravios. Pero, cuando Javier Milei pasó a la segunda vuelta, primó el sentido patriótico y dijeron: apoyamos a Javier Milei para derrotar ese modelo kirchnerista y se logró. En Chile fue igual. José Antonio Kast ha sido de una línea más novedosa dentro del conservatismo chileno y quizás mucho más conservadora que las otras líneas más institucionales. Y la candidata que encarnaba el modelo de Sebastián Piñera, que era Evelyn Matthei, también los libertarios con Johannes Kaiser se enfrentaron con José Antonio Kast y también se dijeron muchas cosas. También hubo agravios, hubo tensiones, hubo momentos difíciles. Pero, cuando Jara ganó la primera vuelta para ser la continuidad de un modelo que definiera comunismo moderno, se unieron todos en favor de José Antonio Kast para lograr el objetivo de defender y proteger la democracia, y un modelo de libertades. Y se logró la derrota. Entonces, yo creo que aquí no hay espacio ni para el odio, ni para las mezquindades, ni mucho menos para tensiones cuando lo que está en juego es la continuidad de una democracia que en Colombia ha costado mucho esfuerzo tenerla en niveles de alto reconocimiento internacional. Quien pase a la segunda vuelta debe tener de manera inmediata el respaldo de todos aquellos que no lograron estar allí, que de pronto tenían otras inclinaciones electorales, pero que saben que hay una persona que va a encarnar la defensa institucional de nuestra democracia.

Expresidente Iván Duque. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Qué piensa de eso, de los dirigentes del Centro Democrático que se han movido a la campaña de Abelardo de la Espriella?

I.D.: Creo que es un fenómeno que está ocurriendo. Para empezar, no nos pongamos a interpretar, está ocurriendo. Hay sectores de la base, hay dirigentes que lo están haciendo y yo creo que no lo están haciendo por deslealtad, no lo están haciendo por traición, no lo están haciendo por no admirar o no respetar la figura del expresidente Álvaro Uribe como máximo dirigente del partido. Yo creo que hay una genuina preocupación frente a lo que está en juego este domingo. Y también yo creo que hay unos elementos de identidad con el mensaje, de identidad con muchas de las cosas que ha planteado Abelardo de la Espriella, y yo creo que también eso es normal. Yo lo viví de alguna manera también en la campaña mía. Hubo bases de otros sectores que se identificaron con la propuesta nuestra, aun cuando tuvieron también sus propias candidaturas. Le doy un ejemplo, el caso que me aconteció a mí con Germán Vargas. Germán tenía su estructura de partido, pero había también personas de la base de él que se identificaron con la propuesta nuestra, y eso se vio reflejado en las urnas. Ahora, yo cuidé siempre en mi campaña el mensaje y cuidé mucho el discurso frente a mis contendores para no entrar al agravio personal, para construir un mensaje que fuera directo al votante, y eso nos permitió a nosotros también que, una vez ganamos el triunfo en primera vuelta, tuviéramos la situación en la que muchos de los votantes de otros candidatos me identificaron con esta propuesta. Pero yo no juzgo mal eso. Obviamente, no es cómodo dentro de las estructuras del partido que eso se presente, pero hay que saberlo entender también, y esta es la democracia.

A Iván Duque le preguntaron por Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y así respondió: a Iván Cepeda lo llamó “meme”

Y.L.: ¿Considera que esta campaña ha sido sucia?

I.D.: Yo no sé si la palabra es sucia, pero las campañas políticas son de contacto físico. Esa es una triste realidad, pero la política es así. Siempre analizo mucho lo que las campañas son y también dónde se superan las diferencias. Seguí durante muchos años la política de los Estados Unidos, Yesid, y yo recuerdo en la campaña o la precampaña del año 2007- 2008, para elegir el candidato demócrata en Estados Unidos, todo lo que se dijeron Hillary Clinton y Barack Obama. Usted no se imagina. Eran ataques, y video va, video viene, en esa época no tan sofisticados como los que hay hoy con la inteligencia artificial, y terminó con la victoria de Barack Obama en la candidatura. Hillary Clinton apoyó inmediatamente y después terminó siendo secretaria de Estado y luego fue quien recibió la apuesta para competir por la presidencia en 2016 con Donald Trump. Y aquí en Colombia hemos visto muchas campañas en las que se dicen cosas, se apela a la publicidad negativa. Yo no lo estoy validando, pero es una realidad. Yo recuerdo la campaña de Pastrana y Samper, recuerdo la campaña de Serpa y Pastrana, siempre había tensiones y hay unas mucho más recientes, por supuesto. ¿Qué creo yo? En la medida de lo posible, es preferible no llegar a eso, y yo se lo puedo decir con la autoridad moral de quien no utilizó campaña negativa. Yo recuerdo que hubo otras campañas que me atacaron en su momento, que me atacaban por la experiencia, que me atacaban por posiciones que yo había tenido frente a algunos temas, pero yo me enfoqué con un equipo de campaña maravilloso en llevar un mensaje de optimismo, de invitar al país a unirse y funcionó. Pero las campañas, y en estas épocas cuando hay tanta movilización digital, tanto activismo digital, algunos que pueden estar sincronizados y otros que no están sincronizados con las campañas hacen que el ambiente se enrarezca, que se torne muchas veces bastante caldeado. Y sí creo que hay muchas de esas cosas que se hubieran podido obviar, porque también he aprendido a lo largo de mi vida política que en política todo es personal, Yesid. Entonces, cuando vienen ataques, cuando se entra al ataque personal, es más difícil saldar esas heridas. Pero yo creo que hoy no estamos para pequeñeces, hoy estamos en un momento en el que hay que superar todo esto para derrotar el continuismo de Petro, ojalá este domingo.

Expresidente Iván Duque asegura que desde que dejó la presidencia dijo que no iba a estar participando en política. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Alguna vez conversó con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre las alternativas electorales justamente en esta campaña?

I.D.: En el mes de febrero de este año hablamos por teléfono y tuvimos una cena larga a finales del año pasado. Curiosamente, con Germán yo terminé construyendo una amistad muy sólida, una amistad que la atesoro, y nos reuníamos periódicamente y hablábamos de eso. Y nunca se me va a olvidar un mensaje que él decía: “Mire, aquí no podemos ponernos a bobear”. Decía: “Aquí tenemos que llegar unidos con el que pique en punta”. Era la frase que él utilizaba: el que pique en punta. Y me llamó mucho la atención también que muchas personas cercanas a él recordaban ese mensaje. Yo creo que lo que él trataba de señalar con esto es que, para enfrentar un modelo de intervencionismo del Estado en esta campaña, se requiere tener la mayor capacidad de unidad y consolidación. Y se la digo por lo siguiente: es que, de nuevo, si aquí estuviéramos hablando de que el Gobierno es simplemente un garante imparcial de la conducción del proceso electoral, bueno, vaya y venga. Es que el riesgo es que Petro le quiere meter la mano a esto para tratar de dejar a un sucesor. Y lo está haciendo. Es que esa participación rampante en política, sin ningún tipo de aspaviento ni consideración a lo que dice el Consejo de Estado o a lo que dice la Procuraduría, eso ya muestra los riesgos que tiene nuestra democracia. Entonces, creo que tenemos que reflexionar con mucha claridad que aquí nos estamos jugando el destino de una patria que requiere que consolidemos.

Iván Duque habla de la derecha dividida frente a Cepeda: “El o la que coja fuerza y vaya para adelante… tendrán que ganar y unirse”

Y.L.: Usted en esta campaña en particular ha sido prudente. ¿Qué es lo más importante para usted?

I.D.: Es que, mire, Yesid, usted recordará cuando yo dejé la presidencia, inclusive fue la última vez que estuve aquí en esos estudios, dije que yo entraba en una nueva etapa de la vida en la que no iba a estar participando, por lo menos por un tiempo largo, en la política electoral. Y así lo he mantenido. Yo no he estado presente en tarimas, yo no he estado dando discursos en plaza pública. Me he dedicado mucho más al trabajo analítico, generando un centro de pensamiento como Innovación para el Desarrollo, donde estamos formando jóvenes innovadores sociales en todo el territorio nacional. Y también he visto cosas que para mí han sido también muy positivas, y es que nosotros desde el Gobierno formamos muchas personas y les dimos la oportunidad a muchas personas que desde la tecnocracia han ido generando también su propio camino y su propio destino. Y yo lo veo, por ejemplo, ahora con las fórmulas vicepresidenciales. José Manuel Restrepo, un extraordinario ministro de Hacienda, un extraordinario ministro de Comercio, servidor público que está hoy con Abelardo de la Espriella. Y veo también a Juan Daniel Oviedo, quien ocupó la dirección del Dane durante todo el gobierno nuestro y que le dimos el apoyo para garantizar la independencia del Departamento de Estadística y que le dimos también la oportunidad de hablarle con mucha cercanía y con frecuencia al país. También de estar con Paloma. Y así también ha pasado con muchas personas que han estado en el equipo de gobierno mío; unas se han identificado más con Abelardo, otras se han identificado más con Paloma. Y como yo conozco la política y yo sabía que esta situación se iba a ir tensionando, tensionando, tensionando, porque la política es así, pues yo dije: “¿Cuál es mi mayor contribución? ¿Ayudar a que esto se incendie más o tratar de mandar los mensajes que ayuden a consolidar la unidad?”. Porque mi interés hoy no es electoral. Yo no estoy jugando cartas electorales porque no tengo un interés personal, ni tengo intereses políticos, ni burocráticos, ni económicos. A mí lo que me interesa es que este país se salve de la amenaza totalitaria, intervencionista, autoritaria y que, claramente, quiere desmoronar el cimiento de nuestra democracia, que es la Constitución del 91, que están hablando de constituyente para partir en mil pedazos los ejes axiales de esa Constitución. Entonces, por eso yo he tratado de mantener siempre este mensaje: venga, consolidemos, lleguemos fuertes, lleguemos unidos. Y no alimentar una división que, por el contrario, regocija a Petro y regocija a quienes él quiere dejar en el poder, porque ellos se frotan las manos cuando ven que hay peleas, que hay discusión en este lado, y yo creo que hoy lo que debe primar es el mensaje patriótico.

Iván Duque asegura que el nuevo gobierno se va a ganar la rifa más difícil que alguien se pueda imaginar. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Cómo ve los retos del nuevo Gobierno?

I.D.: Se va a ganar la rifa más difícil que yo creo que usted se pueda imaginar y le voy a explicar por qué. Porque yo creo que ni siquiera Petro sabe lo que está dejando, a él no le dicen la verdad, por lo menos de la mitad del desastre que está dejando. Quien se posesione el 7 de agosto va a encontrar el déficit fiscal más alto de la historia reciente. Se va a encontrar con que tiene que hacer subastas de TES en los primeros 90 días de la administración, que los últimos han estado al 15 por ciento. Estamos pagando más del doble de lo que pagábamos por deuda cuando terminó el gobierno nuestro. Se va a tener que enfrentar con unas Fuerzas Militares debilitadas presupuestalmente, debilitadas en la inteligencia, con déficits operacionales para poder tener la capacidad ofensiva mínima para poder contrarrestar la amenaza de grupos terroristas. Se va a encontrar con 50 billones de hueco en el sistema de salud. Se va a enfrentar con un sistema energético presionado ad portas quizás de escasez y donde tendrán que tomar decisiones muy complejas para evitar y prevenir un apagón y donde, fuera de eso, el país está llegando a sus máximos históricos en cultivos de coca y donde hay una situación de inseguridad territorial muy grande. Y súmele a todo eso un deterioro también de las relaciones internacionales. Quien llegue va a tener que tomar decisiones difíciles e impopulares. Miren lo que está pasando en Bolivia: Evo Morales y todo su combo de cuatreros, con los que se despacharon la riqueza del gas, 20 años robando y esquilmando al país, hoy quieren tumbar al presidente Paz, que lleva apenas seis meses en el Gobierno, echándole la culpa de todo el desastre que ellos incubaron. Usted ve cómo han tratado también de prenderle ahora la hoguera al presidente Kast y cómo están atacando también al presidente Milei, que llegó a corregir una situación de destrucción de la economía durante muchos años de kirchnerismo. Entonces, aquí tenemos que saber que quien llegue a la presidencia necesita unidad y respaldo, y esta unidad y ese respaldo tienen que ser con principios patrióticos. Tienen que consolidar mayorías en el Congreso para sacar las reformas, tienen que consolidar un respaldo gremial, tienen que consolidar un respaldo con las uniones o los distintos sindicatos del país y tienen también que garantizar un respaldo de la sociedad, que debe saber que no van a ocurrir milagros, que todo va a requerir esfuerzo y sacrificio, porque corregir este desastre es algo que requiere autoridad, pero requiere también equipo y requiere acción inmediata. Yesid, a eso nos estamos enfrentando, a Petro no le importa dejar un desastre fiscal, no le importa dejar unas bombas sociales incubadas con tal de imponer a su sucesor. ¿Por qué lo quiere imponer, por qué está participando y por qué tiene al sucesor con un papelito de aquí para allá, de allá para acá, y por qué no le permite debatir las ideas? Porque es Petro el que quiere quedarse en el poder y es el que quiere desmoronar la Constitución del 91 para buscar un mecanismo que le permita regresar a él personalmente al poder. Entonces, aquí no puede haber ambivalencias. Hay que derrotar esta amenaza y eso requiere que todos tengamos un sentimiento de proteger a nuestra patria.

“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates”, expresidente Iván Duque

Y.L.: Usted conoce a Paloma Valencia, también conoce a Abelardo de la Espriella.¿Qué opinión tiene de los dos?

I.D.: Paloma Valencia ha sido mi compañera en el Congreso de la República, mujer trabajadora, diligente, comprometida, estudiosa, yo la respeto mucho. Tuve la oportunidad, como le dije, de ser su compañero en el Senado y sé la intensidad de su trabajo. A Abelardo de la Espriella también lo conozco, lo conocí en la universidad, yo era dos o tres años mayor que él en la universidad, pero lo conocí y siempre me llamó la atención lo echado para adelante que es, lo creativo que es y que es una persona que tiene una gran capacidad de expresión, que tiene una motivación grande por sacar adelante sus iniciativas y es una persona que también tiene convicciones claras frente al país que desea. Paloma es una trabajadora meritoria y es una persona que yo creo que también tiene un compromiso con Colombia, que es muy grande. A los dos los he conocido y puedo decirle que yo creo que ojalá ellos dos también tuvieran una oportunidad para dialogar y para conversar. Creo que Colombia también quiere ver esto, todos los colombianos queremos ver eso. O sea, qué importante que el cafecito fuera entre ellos dos, y no para hacer una pantomima mediática o para ver un show de egocentrismo como el que vimos hace poco, sino realmente que se puedan sentar ellos tranquilamente, sin show, así mantengan diferencia, así tengan estilos distintos. Creo que Colombia ganaría mucho pudiendo verlos a ellos conversar porque aquí, como se lo dije, Yesid, solamente hay un contendor, el contendor es el continuismo de Petro. Entre dos personas que comparten tantos temas de visión de país, en mi opinión, no debería haber espacio para diferencias insalvables.

Iván Duque habla de José Manuel restrepo y Juan Daniel Oviedo que fueron funcionarios en su gobierno. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: En esta campaña, dos exfuncionarios suyos, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, y Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, están en el juego electoral. Dos personas que formaron parte de su administración. ¿Cómo ve eso?

I.D.: Primero, a mí me alegra ver personas que trabajaron tanto por el país jugando este papel y que responden a una línea que en su momento también fue muy controvertida. Yo dije en campaña que quiero tener un Gobierno de personas técnicas, conocedoras de los temas y que lleguen al Gobierno no por pertenecer a estructuras de partidos políticos, sino por su conocimiento y su deseo de servir al país. Y así fue como, por ejemplo, yo designé a Juan Daniel Oviedo en el Dane. Yo conocí a Juan Daniel Oviedo cuando yo era senador y él era la mano derecha de la senadora María del Rosario Guerra. Era mi compañera en la Comisión Tercera. Él siempre preparaba los documentos, le preparaba los memorandos, estaba hablando con ella. Teníamos a veces la oportunidad de intercambiar opiniones técnicas y me parecía una persona sólida, conocedora. Y yo recuerdo que, cuando gané la presidencia, pensé en él para el Dane. Llamé a María del Rosario y le dije: “Oye, tengo esta idea, ¿qué piensas?”. Y me dijo: “¿Y por qué no piensas en él para Planeación?”. Y yo le señalé que estaba pensando en él para el Dane. Y lo llamé y le dije a Juan Daniel: “¿Se le mide a este reto?”. Y dijo que sí. Y no solamente se le midió, sino que estuvo los cuatro años del gobierno y le di todo el apoyo para garantizar la independencia que debe tener el Dane al momento de darle información veraz al país. Y, además, le permití, como presidente, en el sentido de darle las herramientas, que tuviera una conexión mucho más abierta que la que tradicionalmente tenían los directores del Dane. Usted lo sabe, los directores del Dane se encontraban una vez al mes con los datos de inflación o los datos del índice de crecimiento de la economía, etcétera. Juan Daniel tuvo una cercanía de la información con la ciudadanía que le dio una gran exposición pública.

Y en el caso de José Manuel, mire, para mí fue de verdad muy importante contar con él. Yo no era una persona amiga de José Manuel, yo no venía de años de relación con él, pero yo había visto a este personaje ser un rector del Cesa ejemplar. Uno de los mejores rectores que ha tenido el Cesa en su historia, con una cercanía con los estudiantes, con una claridad conceptual. Y después en el Rosario, donde ya lo conocí como senador, y siempre me impactó desde el primer momento su claridad técnica, su capacidad de comunicación, pero sobre todo su transparencia. Yo lo invité a ser ministro de Comercio, Industria y Turismo, y trabajamos de la mano casi tres años, donde sacó adelante políticas como Estado Simple, Colombia Ágil, donde ampliamos las exportaciones, donde abrimos mercados, y después le dije: “¿Usted se le mide al reto de ser ministro de Hacienda?”. Sacó adelante una reforma tributaria en un momento muy difícil, con una capacidad de labrar consenso. Entonces, usted me pregunta cómo me siento yo. Me siento contento de que personas que estuvieron en el Gobierno hoy estén en estos escenarios, porque yo nunca he caído en ese exceso de vanidad que muchas veces tienen algunas figuras de la política, que creen que la gente que trabaja con ellos les pertenece, que es propiedad de ellos. No, me parece maravilloso que cada uno tenga su identidad política, que construya su identidad política, que se proyecte en su identidad política y que surjan como alternativas en la política. Y así también con muchos otros miembros del gabinete. Como le digo, hay muchas personas que están en la campaña de Paloma, mis tres exministros del Interior están allá, uno o dos de los exministros de Defensa están allá. Y en el lado de la campaña de Abelardo también hay muchas personas que estuvieron en el Gobierno conmigo, que no están ahí por ser cercanas a Duque; están ahí porque son personas que han tenido una proyección, una identidad, y porque quieren tomar sus decisiones políticas en libertad. Y yo tengo que garantizar y respetar eso, porque la mayor contribución que podemos hacer nosotros, o que pueda hacer yo, por lo menos en mi función de expresidente, es no atizar más el fuego, no ponerle a esto más candela, no echarle más gasolina a la chimenea, sino tratar de decir: venga, si aquí estamos viendo tantas coincidencias en la visión de país, en el deseo de tener una economía vibrante, integrada, dinámica, en tener una seguridad que le dé resultados a la ciudadanía, prefiero ayudar a construir unidad que a sencillamente contribuir más a la división.

“El Petro más peligroso es el que está por venir”: Iván Duque advierte lo que viene después del 7 de agosto y habla de Iván Cepeda

Y.L.: ¿Usted qué les dice a aquellas personas que quieren que esta elección se resuelva este domingo 31 de mayo en primera vuelta?

I.D.: Ayer me pasó algo simpático. Estaba en un evento, se acercó una señora mayor y me dijo: “Óigame, esto se tiene que resolver el domingo”. Le dije: “¿Por qué?”. Me dijo: “Porque, si no, Petro va a hacer hasta lo imposible por meterle la mano a eso”. Y uno tiene que ser sincero, pues la señora tiene razón. Quienes queremos proteger la democracia ojalá pudiéramos resolver esto este domingo. Después vienen 20 días, y yo sé lo que son las segundas vueltas. Y yo recuerdo, el Centro Democrático ganó en 2014 la primera vuelta y después sabemos todo lo que ocurrió. Usted ve el interés que tiene Petro de echarle mano a esto y de imponer su candidato. Es que, cuando me dicen, es que Petro va a hacer trampa, es que está haciendo trampa. ¿O a usted no le parece que es trampa un presidente participando en política contrario a lo que dice la Constitución y la ley, promoviendo una candidatura? ¿O que no es trampa verlo a él atacar de frente a nivel personal a candidatos que están creciendo en las encuestas? ¿O que no es trampa ver la forma en la que quieren movilizar el presupuesto nacional o todos los ofrecimientos que le están dando al crimen organizado en zonas de concentración en vísperas de unas elecciones? Si no queremos ver eso, estamos en la olla. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando hay gente que piensa así, yo no me siento en capacidad de decirle que está equivocada. Yo creo que hay muchos ciudadanos que genuinamente quieren ir a las urnas y que esto se resuelva de una vez. Ojalá se logre, y si no se logra, unidad, unidad y unidad para lograrlo en segunda vuelta, inmediata ojalá, porque ahí es donde se ve la grandeza, y la grandeza en el largo plazo siempre remunera bien. Yesid, cuando la gente es capaz de desprenderse del fragor de una confrontación y anteponer la patria, eso siempre quedará en el sentimiento del votante y en la conciencia colectiva de un país.

Y.L.: Viene el tramo final del gobierno del presidente Gustavo Petro, y a partir del 7 de agosto él será expresidente. Llegan también los momentos para hacer los balances. En el caso particular suyo, ¿qué balance hace del Gobierno Petro?

I.D.: Mire, yo le digo muchas cosas: él se dedicó cuatro años durante el Gobierno mío a incendiar el país; además, me lo anunció el día que gané, y yo creo que las cifras son muy dicientes. Yesid, a mí me tocaron 48 meses de gobierno, 30 de ellos con pandemia. ¿Sabe lo que es eso? ¿Y sabe qué es diciente? Hubo más crecimiento económico promedio durante el cuatrienio mío que en el cuatrienio de Petro, con todo lo que decimos. La inflación del Gobierno Petro, promedio de este cuatrienio, va a ser superior a la del Gobierno mío y a la del segundo Gobierno de mi antecesor. Inversión extranjera directa, déficit fiscal, a nosotros nos tocó aumentar el déficit para enfrentar una pandemia, pero usted sabe cuánto cerró el déficit fiscal de Colombia en el año 2019: después de año y medio de nuestro Gobierno, fue la primera vez que logramos un superávit fiscal primario. Usted ve que hoy Colombia, en el Gobierno de Petro, llega en un Índice Global de Terrorismo a estar entre los diez países más afectados por terrorismo en el último año y registrar el mayor número de muertes por terrorismo desde que se lleva a cabo este índice. Eso se lo dice absolutamente todo, y que tengamos el segundo o tercer déficit fiscal más alto del mundo y la caída en la mayoría de indicadores globales de inversión, de innovación, eso le muestra a usted el desastre que está dejando. Entonces, la frialdad de los números muestra el desastre del Gobierno Petro, pero, adicionalmente, está dejando un país con el crimen más empoderado que nunca, porque aquí hay más de 300.000 hectáreas de coca, porque la paz total lo único que ha hecho es ofrecerles canonjías y guantes de seda a los criminales. Entonces, yo creo que ese juicio de la historia va a ser muy diciente. Yo le puedo decir: a mí me tocaron momentos difíciles y me tocó tomar decisiones impopulares, muy impopulares, me tocó pasar por momentos de gran impopularidad, pero es que es preferible la impopularidad haciendo lo correcto que la popularidad destruyendo los cimientos de la democracia y de las instituciones y por eso uno tiene que obrar con ese sentido. Nosotros dejamos un crecimiento del 10,5 por ciento en el año 2021 y casi el 8 por ciento, en eso se lo dejamos a Petro en agosto del 22. Y fíjense en ese crecimiento mediocre que hemos tenido con un incremento del presupuesto de esa magnitud, con tan baja inversión pública, y todos los proyectos que inaugura fueron los proyectos que nosotros dejamos estructurados. Entonces, el balance se va haciendo y se va a escribir sobre ello. Pero yo creo que hoy tenemos que mirar hacia adelante y mirar hacia adelante es: hay que derrotar el continuismo de Petro y hay que darle al próximo Gobierno el respaldo necesario para que haga lo correcto, no lo popular. Que haga lo que el país necesita para pasar esta horrible noche, porque, como le digo, a Petro no le cuentan la mitad del desastre que va a entregar. Por eso el empalme con el próximo Gobierno va a ser tan importante, porque ahí es cuando se va a saber a ciencia cierta toda la destrucción de valor de estos cuatro años.

El expresidente Iván Duque, en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: Hablábamos de las elecciones y hay una gran preocupación por el papel, la influencia, la incidencia de los grupos armados ilegales. Estamos hablando de las disidencias de las Farc, estamos hablando del ELN, del Clan del Golfo, entre otras organizaciones criminales que tienen atormentados a los colombianos. ¿Cómo ve usted esa incidencia de estos grupos criminales?

I.D.: Las hipocresías es bueno también ventilarlas y mostrarlas. ¿Usted se acuerda del conteo que a mí me tenían todos los días? Nos están matando, nos están matando, y entonces mostraban todos los días la trágica muerte de líderes sociales, que, por supuesto, nos duele y a mí me dolía muchísimo. Y aquí dejaron de hacer el conteo en estos cuatro años y miren lo que ha pasado, cuántos líderes han asesinado. Yo recuerdo que me hacían el conteo de todas las masacres que desafortunadamente se presentan en este país, pero ahora tenemos solamente lo que va corrido este año, récord de masacres. ¿Y eso por qué se da? Por grupos armados ilegales, grupos terroristas que han sido empoderados. La paz total ha sido la paz fatal y lo dije desde el primer día. Yo no estoy apareciendo ahora a hacer las críticas. Yo he sido consistente y congruente en las críticas desde el primer día. Y por eso dije: la paz total es una paz fatal, tan fatal que hoy estamos en 300.000 hectáreas de coca, que tenemos este récord de masacres, que tenemos este comportamiento en índices globales de terrorismo y que, además de todo, ellos están siendo casi que convocados a participar activamente en el proceso electoral. ¿O es que ustedes en los medios de comunicación no se han enterado de todas las regiones donde están apareciendo cabecillas de distintas estructuras de ese narcoterrorismo diciendo por quién votar y que, además, muestran que tienen corazoncito con uno de los candidatos? No, no, no. Ellos quieren incidir en este proceso. Por eso, yo también creo en las mayorías silenciosas, Yesid. Yo creo en esas mayorías silenciosas que están hartas de esto. Y que quieren ver cambios. Se necesitan cambios de verdad. No este barniz de supuesto cambio que lo que ha traído es la incubación de un modelo de total patrocinio del terrorismo, o protección del terrorismo, o ambivalencia en el discurso. Yo sí creo que parte del mensaje que tenemos que dar los colombianos cuando vayamos a las urnas es el rechazo total a la injerencia de los grupos armados. Porque toda esa narrativa de constituyente, autoritarismo y purga, de sustituir el Poder Judicial, que es otro tema que siempre han tenido ahí en el discursito, todo es para caer en el fenómeno donde se legitima la dictadura constitucional que ellos pretenden. Mire, yo no conocía al doctor Gaona...

Y.L.: Habla de esa expresión: la dictadura constitucional…

I.D.: Me estoy leyendo el libro La constitución soy yo, que, por cierto, me parece un libro maravilloso, muy bien estructurado, y él va narrando cómo ahora los nuevos autócratas latinoamericanos de los últimos 20 años lo que buscan es llegar al poder y hacer una nueva constitución para, a través de esa nueva constitución, legitimar todas sus acciones en contra de los principios de la libertad y de la democracia a través de una dictadura constitucional que la reviste de algo de apariencia democrática. Entonces, yo sí le digo, Yesid: aquí está en juego esto y los colombianos tenemos que ir con esa claridad a las urnas a defender nuestra Constitución, nuestra libertad y nuestra democracia, que, aunque imperfecta, hay que reconocer las cosas que también le ha traído positivas a nuestro país. Y no vamos a permitir que nos las arrebaten con ese criterio adanista de creer que el país se refundó con ellos, cuando en realidad lo único que han hecho es crear cuevas de Rolando en distintos espacios del Estado.