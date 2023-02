Con alcohol y facturando en dólares: así habrían escrito ‘TQG’ Shakira y Karol G, según parodia

Shakira y Karol G tienen a todo el mundo bailando y cantando su nueva canción TQG, que en tan solo dos días de estar al aire ya ha acumulado más de 70 millones de visualizaciones en YouTube y otros tantos millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, logrando récords que la paisa y la barranquillera ya celebraron por todo lo alto.

Así como las dos cantantes están felices con su nueva creación, millones de usuarios en las redes también lo están y por eso han aprovechado la melodía, la letra y hasta la inspiración de dicho sencillo para crear su propio contenido, al punto de hacer parodias en las que personifican a La Loba y La Bichota mientras escribían frases como “verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

La familia de Tiktokers conocida como “Los Chicaneros” no perdieron un segundo para hacer su respectiva parodia de TQG y decidieron mostrar cómo habría sido la composición de la canción por parte de las artistas, poniéndole mucho alcohol, algunos fajos de billetes y mucho humor, que derrocharon padre e hijo con frases incendiarias que terminarían convirtiéndose en el coro que medio mundo ya está entonando.

“Shaki. Pero a la canción no podemos ponerle ‘Hasta que te pique el Anuel’, eso está muy largo”, dice la supuesta Bichota sobre el nombre de la canción, cuya respuesta de la supuesta Loba es: “¿Qué te parece algo corto? Como TQG”, logrando así el nombre oficial del tema, la quinta colaboración femenina que realiza la verdadera barranquillera.

La Bichota "chicanera" traduciendo la letra de la Shakira falsa. Foto: Tik Tok @los_chicaneros. - Foto: Foto: Tik Tok @los_chicaneros.

“Sapo malpa…, que no me has superado, cuál es la mandadera de mensajes”, dice la Shakira falsa cuando la Karol G de la parodia le pregunta por el coro de la canción, asunto que la supuesta paisa tiene que arreglar para que no suene tan directo y finalmente lo resume en: “bebé, qué fue, ¿no pues que muy tragadito?”.

Esta dinámica se repite en el transcurso del video, donde los dos actores van tomando licor y llenándose de dólares falsos mientras logran decantar las frases groseras e incendiarias que les sale de la herida de despecho a lo que ya se conoce de la canción, para luego terminar en la famosa frase: “mi amor, usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé”.

En la parodia también hay referencias de 200 copas, canción de Karol G, y bailes sensuales que se ven en el clip de Beautifull Liar y La tortura de Shakira, además de unas de las referencias más resonadas del anterior sencillo de la barranquillera, Music Session # 53, en la que se menciona a uno de los modelos más icónicos de la marca de automóviles Renault: el Twingo.

La Shakira "chicanera" inventando la letra de TQG. Foto: Tik Tok @los_chicaneros. - Foto: Foto: Tik Tok @los_chicaneros.

“Me encantó, súper originales ustedes como siempre”, “Karol lo redujo muy bien, las expresiones de Shakira”, “Me emociona la profundidad de la letra”, Posiblemente Shakira expresó así su dolor, que bueno que Karol ajustó la letra”, “¿Son fans o haters?, estoy confundido”, “que ellas confirmen que sí son”, “ya me voy porque ya viene mu Twingo, qué risa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la cuenta oficial de la familia en Tik Tok.

@los_chicaneros Karol G y Shakira escribiendo TQG . @karolg @shakira que canción tan 🔥 ♬ original sound - Los_chicaneros

Mientras tanto, la verdadera Karol G sí se tomó algunas de sus 200 copas en la fiesta de celebración del álbum en Miami, donde no solo tuvo la oportunidad de cantar sus nuevas canciones, sino que también bailó y disfrutó en muy buena compañía. Se trata del reguetonero paisa Feid, quien por fin se dejó ver junto a La Bichota, que sería su nueva novia, pues son demasiadas las referencias de amor que hace la también paisa en su disco revelando su nueva relación.