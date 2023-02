El video de las coincidencias entre Feid y Karol G, ¿confirman que son pareja?

Cada vez más ´La Bichota´, revela pistas sobre su posible romance con el también cantante Feid y todo por su nuevo álbum Mañana será bonito, en donde además hizo colaboraciones con Sean Paul, Maldy, Shakira y Carla Morrison.

Karol G la sigue sacando del estadio a tal punto de convertirse en una de las mujeres más influyentes y representativas internacionalmente. Su talento y estilo marcaron en la memoria del público, el cual ahora interpreta fielmente cada una de sus letras.

Lo cierto es que uno de los detalles que más interés causó en los fans de Karol G fue el supuesto romance que sostiene la paisa con Ferxxo, otro de los grandes representantes del reggaetón en Colombia.

Los seguidores de esta supuesta nueva pareja no logran escapar ni un solo momento, pues analizaron este álbum y se percataron de un punto que demostraría que sí existe un vínculo entre los cantantes.

Una de estas pistas es un recién video publicado por Karol G en la plataforma de TikTok, donde luce unas gafas y mueve sus caderas al ritmo de su nuevo sencillo musical, pero lo inesperado es que hace el mismo baile que Feid en uno de sus videos en medio de un concierto.

Otro dato curioso es que la paisa utilizó en una presentación de hace algunos días, una chaqueta color verde esmeralda y unas gafas blancas, mismas que utilizó Feid para unas fotos publicadas en su cuenta personal de Instagram en el mes de junio de 2022.

Además, cabe resaltar que ambos artistas del género urbano se siguen mutuamente en Instagram, y en una de las publicaciones de Karol G en la sección de ´Historias´, reveló que su canción favorita de su nuevo álbum es ´Tus Gafitas´.

La letra de esta canción habla de un gusto y una atracción, la cual va aumentando con el paso del tiempo y se hace evidente en los encuentros que tienen.

“Ey, te pienso cada una de mis noches (Ey) Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche. Las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven”, se escucha en la primera parte.

“Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, continúa.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las plataformas digitales, un usuario de Twitter aprovechó el auge que tomó este lanzamiento musical y mencionó una gráfica que acompañó una de las canciones. La persona hizo una captura de pantalla del videoclip visualizer del tema y enfatizó en un dibujo de unos lentes que hacía parte de la imagen promocional.

Según lo que se vio en un trino, los fans asociaron el tema Tus gafitas con Feid, debido a que es un accesorio característico en el look del artista urbano. La letra habla de un gusto y una atracción, la cual va aumentando con el paso del tiempo y se hace evidente en los encuentros que tienen.

La persona en redes sociales agregó la imagen y profundizó en los lentes de color verde que aparecían en el diseño, asegurando que esto probaría el posible romance entre ambos reguetoneros. Pese a que se mencionó en el pasado sobre esta supuesta relación, cada vez se evidencia más la cercanía entre ambos tras su colaboración en FRIKI.

“¿Por qué nadie habla de los lentes de Feid en el visualizar de Tus gafitas de Karol G?”, preguntó el usuario en el post.

Las reacciones de algunos fans se centraron en que ya se sabía esto, además de que lo estaban haciendo evidente con el paso del tiempo. Otros afirmaron que esta era la prueba con la que se habló de aquella amistad que dañaron y se convirtió en algo más sentimental.