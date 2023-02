¿Yailín lanzó una pulla contra Karol G en su nueva canción ‘Chikilio’?

Yailín La Más Viral tomó relevancia en el panorama de la farándula internacional, gracias a que se convirtió en la nueva pareja de Anueel AA, luego de que se separara de la colombiana Karol G; los tres, artistas del género urbano. Aunque el boricua, recientemente, anunció que está separado de la madre de su hija (a quien aún esperan).

Entre las curiosidades que se conocieron de las cantantes, la polémica se acrecentó todavía más, debido a que por aquel momento, Karol lucía una larga y abundante cabellera azul y a los conciertos de la dominicana, las niñas ya asistentes iban con pelucas de color azul, tanto así, que Yailín no permitió más cabellos azules entre el público que veía sus presentaciones.

Entre tanto, son muchas las críticas que recibe la centroamericana, debido a que cuando sale algún asunto relacionado con Karol G, ella también hace algún tipo de maroma para llamar la atención, tal como ocurrió con la canción que la paisa anunció en colaboración con Shakira para este 24 de febrero y la dominicana lanzó una canción en colaboración con Menor Queen, 2 días antes.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas Foto: fotograma, 2:45, Karol G, youtube - Foto: Video oficial TQG

El video de la canción de Yailín tiene lo que visualmente sería una pulla para Karol, luego de que cambiara su look al color rojo; pues su compañera de grabación, la Menor Queen, tiene una parte en la que luce ropa totalmente roja y una cabellera de ese mismo color, mientras va coreando versos totalmente sexuales: “Ahórcame, ha’ de to’, que yo contigo quiero un trío, si me vengo encima ‘e ti, la leche corre como un río”.

Sumado a ello, también habría una indirecta respecto al nacimiento de su hija, a quien llamarán Cattleya. Esto, porque en el clip la cantante sale con un coche lleno de dinero, lo que haría alusión, a que -aunque no estén juntos como pareja-, Anuel tendrá que mantener una relación con ella por ser la madre de su hija y es su deber responder económicamente por la menor.

Anuel AA y Yailin - Foto: Instagram @anuel

Asimismo, la canción lleva ese título, y habla de un trío, según lo explicó la Menor Queen en sus historias de Instagram, por una razón: “Para los que no saben qué significa Chikilio, chiki: es el chikichi** (una forma vulgar en la que las personas de República Dominicana se refieren al coito) y lío, porque es un lío por ser 3. Así que ya no es ‘trío’, ahora es chikilio”.

La cantante dominicana escribió un mensaje sin puntuación. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Anuel confirmó que ya no está con Yailín

Hay que decir que el boricua recientemente confirmó que la relación de pareja que sostenía con la dominicana había llegado a su fin. “Yailin es la madre de mi hija”, agregó, expresando un poco sobre todo lo que pasó con la artista en medio de su relación sentimental.

Anuel AA y Yailin tienen una hija - Foto tomada de Instagram @anuel - Foto: Instagram @anuel

“Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista puertorriqueño en un clip, donde apareció con un saco y unos lentes oscuros.

“Mira, siempre va a ser mi familia, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de primer momento que pasó, que la pisotearon, dijeron mil asquerosidades y porquerías, de todo, que decían y de todo, tratando de j*derla, de dañarle el nombre y a mí sin c*jones me tuvo nada de lo que dijeron”, mencionó.

Anuel AA no lo pensó dos veces y pidió el apoyo de todos los fanáticos para que sigan respetando y colaborando con el talento de la dominicana. El latino habló del corazón de Yailin, puntualizando en que era muy buena y nadie tenía que juzgarla sin conocerla.