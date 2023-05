Famoso medio confirma la relación que tienen Shakira y Lewis Hamilton tras ser captados en lujoso yate

Shakira, que lanzó oficialmente este jueves su nueva canción Acróstico, ha estado bastante activa desde que se mudó a Miami (Estados Unidos), y ha asistido a diferentes eventos públicos en la capital del sol, como el Gran Premio de Fórmula Uno, que se realizó el fin de semana pasado,

Igualmente, la artista colombiana se hizo viral en las diferentes redes sociales debido a que fue captada junto al piloto británico, Lewis Hamilton, cenando en un exclusivo restaurante. Asimismo, las dos celebridades fueron vistos paseando en un lujoso yate.

A la colombiana se le vio muy bien acompañada - Foto: GC Images

Shakira estuvo junto a Hamilton en Miami - Foto: GC Images

Las imágenes del siete veces campeón de la gran carpa del automovilismo y la barranquillera generaron todo tipo de especulaciones por parte de sus seguidores, los cuales se han mostrado ansiosos de verla con nueva pareja sentimental tras su separación de Gerard Piqué.

Ante estos rumores, el portal de entretenimiento TMZ, uno de los más reconocidos de Estados Unidos, reveló cuál es la verdadera relación que tiene Shakira y Hamilton. Además, precisó que el piloto fue el que invitó a la artista al Gran Premio de Miami.

“Fuentes cercanas a Shakira nos dicen que está bastante soltera. La cantante fue vista en un bote con amigos, incluido Hamilton, el miércoles pasado, pero nos dicen que no hay nada romántico allí, todo es amistoso”, precisó el informativo.

Ese mismo medio se refirió a la cercanía de la intérprete de Monotonía con el actor Tom Cruise, con quien se le vio bastante feliz durante la carrera de Fórmula Uno, y puntualizó que estuvieron juntos porque tienen un amigo en común.

Shakira y Lewis Hamilton son solo amigos - Foto: Tomadas de Instagram @shakira y @lewishamilton - Montaje: SEMANA

Shakira y Tome Cruise vieron juntos el GP de Miami - Foto: AFP

“Solo estuvo cerca de Cruise porque comparten un famoso amigo en común. Nuestras fuentes dicen que tanto Tom como Shakira fueron invitados al evento por el piloto del equipo Mercedes, quien, por supuesto, es el nombre más importante de ese deporte, por eso estuvieron juntos varias veces durante la carrera”, agregó.

Finalmente, concluyó: “En cuanto al informe de Page Six sobre que Tom le envió flores a Shakira, nuestra fuente no sabía si eso era legítimo o no, pero dijo que Shakira simplemente no está interesada en tener citas en este momento”.

El reportero Jordi Martín, que ha estado detrás de Shakira desde que se separó, también se pronunció esta semana con respecto a las especulaciones que empezaron a circular en las plataformas digitales sobre la cantante colombiana y Cruise.

De acuerdo con el español, la barranquillera y el norteamericano simplemente tienen una linda amistad, la cual empezó hace tiempo. Sin embargo, enfatizó que una íntima foto de las dos celebridades podría valer hasta un millón de dólares.

La artista está enfocada en su carrera musical - Foto: AFP

Shakira solo piensa en sacar adelante sus dos hijos - Foto: Tomada del instagram de Shakira

“El tema mundial durante estos días fue la imagen entre Shakira y Tom Cruise. La gente se pregunta si podría haber algo entre ellos y, la verdad, es que no. Yo digo que esa foto, que evidentemente es la más buscada, podría valer un millón de dólares. Tranquilamente es una exclusiva que se vendería en muchos países. Podría alcanzar cifras históricas”, sentenció el comunicador.

No cabe duda que los últimos meses para la artista han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres y afrontar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida al lado de sus hijos.