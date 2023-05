Aparecen nuevas fotos de Clara Chía “borracha y en mal estado” por las calles de Barcelona

En menos de un año, Clara Chía Martí ha pasado del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático enorme por su romance con Gerard Piqué. Incluso, se han divulgado en las últimas semanas varias postales de la joven junto al exfutbolista del Barcelona.

Sin embargo, este miércoles el programa Chisme No Like compartió un video donde aparece la relacionista pública pasada de tragos luego de asistir a una fiesta en Barcelona, dejando atrás la imagen de mujer tranquila que venía mostrando ante los medios de comunicación.

Clara Chía y Gerard Piqué son la pareja más mediática de España. - Foto: Europa Press via Getty Images

“Te vamos a mostrar lo loca que es Clara Chía. Estaba tomando alcohol, tirada en el piso y la pierna para arriba. Es la verdadera Clara Chía. Esta no es la que vemos con Piqué toda modosita. Esto es a lo que le tiene miedo Shakira. Todas sus amigas son buscahombres, borrachas, fiesteras”, indicó Javier Ceriani, presentador del espacio televisivo.

Estas imágenes generaron todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y Adriana Toval, creadora de contenidos costarricense, compartió nuevas fotos de la catalana pasada de copas.

La youtuber, quien fue la que compartió originalmente la grabación de Chía, aseguró que las postales fueron tomadas cuando Piqué se encontraba visitando a sus dos hijos, Milan y Sasha, en Miami (Estados Unidos).

“Clara Chía fue captada borracha y acostada en las calles, en muy mal estado. La hemos visto de fiesta y durmiendo en casa de unos amigos, mientras su pareja se encontraba de viaje. Ahora le conocemos esta nueva personalidad, con una botella de alcohol en la mano”, indicó inicialmente.

Clara Chía, tomada, por las calles de Barcelona. - Foto: YouTube: Adri Toval

La joven se ve que estaba pasada de copas. - Foto: YouTube: Adri Toval

Luego, añadió: “Desde un principio nos han querido vender a una Clara tímida, reservada, de buenas costumbres, proveniente de una familia millonaria y buena estudiante, que por cierto no la vemos que asista más a la universidad”.

La creadora de contenidos recalcó que estas imágenes no dejan muy bien parada a la relacionista pública, quien ha tratado de pasar desapercibida y manejar un bajo perfil frente al acoso de los paparazis.

Cabe mencionar que hace poco también se conocieron unas fotos de la catalana bastante contenta en una terraza. Sin embargo, estas provocaron una gran controversia en el país ibérico debido a que varios medios de entretenimiento aseguraron que estas fueron tomadas en la mansión donde vivía Shakira.

“Hablar de decencia o indecencia, teniendo en cuenta que Piqué, una vez se fue la colombiana, lo primero que hizo fue meter a Clara Chía para que se haga unas fotos en la casa de Shakira. Me parece bastante indecente de su parte”, afirmó la periodista Laura Fa.

La española ha causado revuelo en redes por esta imagen. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

El portal OKdiario, por su parte, señaló que las postales llegaron hasta el entorno de la barranquillera y aseguró que esta no ocultó su indignación con el exjugador del Barcelona, pues las consideró una provocación.

Además, enfatizó en que Shakira no quería seguir viviendo en la capital catalana y por eso se mudó lo más rápido posible a Miami. No obstante, indicó que la artista no estaría de acuerdo con que su expareja lleve a su novia a la casa donde compartieron tantos momentos juntos.

Shakira estaría molesta con Piqué por culpa de Clara Chía. - Foto: Twitter: @ClaGerFans/@nmas

“Las reacciones no se han hecho esperar. Esta noticia ha llegado a oídos de la artista, quien está cada vez más indignada. La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué use la casa a su antojo. La ex de Piqué ha descubierto que Clara se pasea por su casa con total libertad. Ha sido la provocación definitiva, pero tampoco puede hacer gran cosa”, concluyó.