Destapan nueva versión de las fotos de Clara Chía en casa de Shakira; detalles delatarían la verdad

Clara Chía y Gerard Piqué, pese a continuar con sus vidas en medio de todas las críticas, no lograron escapar de la prensa internacional y volvieron a quedar en el ojo del huracán por sus recientes apariciones en público. La pareja llamó la atención con sus viajes, los eventos en los que compartieron y las demostraciones afectivas que se dieron ante las miradas de los curiosos.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

A pesar de que los catalanes no prestaron mayor atención a las noticias sobre su intimidad, muchas personas continuaron al pendiente de las actitudes y publicaciones relacionadas con el exfutbolista y la relacionista. Varios usuarios se enfocaron en contenidos que se destaparon sobre el empresario y su novia, especialmente cuando se involucraba indirectamente a Shakira.

Días atrás, Clara Chía fue quien terminó como protagonista de distintas reacciones en las plataformas digitales, debido a una serie de fotos que se compartieron en espacios como Twitter. Una cuenta de fans fue la encargada de subir un par de imágenes donde se apreciaba a la mujer en una faceta más natural y tranquila, lejos del acoso de los paparazzis.

Clara Chía fue asechada por los reporteros a lo largo del último año. - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

Según se observó, la española estaba en una terraza, luciendo un gorro y un sueter tejido, mientras hacía muecas y miraba hacia la ciudad. El portal catalán El Nacional fue el encargado de asegurar que estas postales habían sido captadas en la casa de Shakira, donde vivió por casi 11 años, por lo que el alboroto se armó mucho más grande y llevó a la relacionista pública a cerrar sus cuentas de Instagram.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

Aunque el tema quedó atrás, todo tomó fuerza de nuevo, recientemente, debido a una molestia que se dio entre Piqué y Laura Fa, integrante de Las Mamarazzis. Las imágenes salieron a flote, luego de que la comunicadora se pronunciara con respecto a este detalle en el último episodio del pódcast que graba con Lorena Vásquez.

“Déjame decir que me parece de un mal estilo las declaraciones de Gerard, teniendo en cuenta la gente que perdió el trabajo. En ‘Sálvame’, principalmente, su tema no se ha tocado. Se dio la noticia que tocaba, pero se ha ignorado muchísimo porque para el programa no era relevante”, indicó inicialmente, luego de que el empresario catalán asegurara que le alegraba que el programa de entretenimiento se acabara.

Laura Fa se fue de frente contra Piqué - Foto: YouTube: El Periódico

Luego, sentenció e hizo referencia a las fotos de Clara Chía: “Hablar de decencia o indecencia, teniendo en cuenta que este señor, una vez se fue la colombiana, lo primero que hizo fue meter a Clara Chía para que se haga unas fotos en la casa de Shakira. Me parece bastante indecente de su parte”.

Una vez estas palabras tomaron vuelo en redes sociales, la comentada cuenta ClaGerFans salió en defensa de la joven de 24 años y arremetió contra Laura Fa, asegurando que toda esa información estaba errada. El perfil puntualizó en que lo que se estaba diciendo era mentira, pues el balcón de la postal no era igual al de Shakira.

Shakira saludando desde su balcón - Foto: Europa Press

Según se detalló, la verdad detrás de estas imágenes destaparía que Clara Chía no se fotografió en la casa que fue de la barranquillera, pues el lugar tenía objetos que no se observaban en otros contenidos donde salía la cantante. La cuenta no se guardó nada y señaló que la periodista española estaba ofendida por su “desempleo” al finalizar Sálvame pronto.

La cantante lució una particular prenda que llamó la atención. - Foto: Europa Press

“Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la ex casa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura__Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras”, escribió la cuenta.

Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la ex casa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura__Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/IiLd71RmR0 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 10, 2023

No obstante, este tema también fue comentado en El Circ, donde Marc Leirado, que estuvo haciendo guardia a las afueras de la casa de Shakira, desmintió que se tratara del mismo lugar, pues el balcón de la cantante tenía unos ventanales y no había muchas plantas que quedaran expuestas.

En aquel formato se dialogó sobre las vistas de ambos sitios, comparando y afirmando que no tenían nada en común, por lo que esa teoría se derrumbaría en lo absoluto.