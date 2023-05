Lina Tejeiro presumió la figura de su madre y la felicitó en su día: “Eres la mejor madre y abuela”

Este fin de semana los internautas conocieron a la gran mayoría de las madres, pues en Colombia se celebraba su día y centenares de personas compartieron en las redes sociales fotografías e imágenes de las mamás de cada uno e incluso las recordaban quienes ya no las tienen

Quién celebró la vida de su señora madre fue, entre otros, la reconocida actriz y modelo Lina tejeiro quien compartió un reel en su cuenta de Instagram en el que hay varias fotografías en las que aparece con su progenitora.

Mamá de Lina Tejeiro también es actriz - Instagram @vibianatejeiro - Foto: Instagram @vibianatejeiro

El video compartido no tenía ningún texto, pero la actriz lo ambientó con el tema Amor sincero de Mike Bahía. En especial el coro y la tercera y cuarta estrofa, en donde el artista le canta a la mamá.

“Por eso le pido a Dios que sea el que te acompañe, mi viejita linda, y que siempre te guarde. Que mientras vivas, nada te falte. Y que te dé salud, mi vieja. Pa’ que estés presente cuando mis canciones sean las que más suenen”, dice la canción.

Lina Tejeiro junto a su mamá celebraron el protagónico de la actriz en el séptimo arte - Foto: Pantallazos de video de la cuenta en Instagram: vibianatejeiro

“Y lo que me diste pueda devolverte. Te he necesitado todo el tiempo y siempre estuviste para mí. Tanto amor yo no me lo merezco. Gracias por hacerme tan feliz y cuidar de mí”, continúa diciendo el tema musical con el que Lina acompañó su video.

La familia de Lina Tejeiro, es encabezada por su mamá, Vibiana Tejeiro - Foto: Cortesía Vibiana Tejeiro

Asimismo, en la descripción, la nacida en Villavicencio escribió: “Feliz día mami @vibianatejeiro te amo 💕 Gracias por tu amor, gracias por darme todo lo que tenías y podías. Gracias por hacerme una mujer fuerte. 💕⭐️❤️‍🔥”.

Su mamá, por su parte, comentó el video que le hizo su hija: “Te amo hija mía!! Gracias por recordarme lo feliz que soy 💕. Te amo 💕 💕💕”.

Vale decir que en el video, la actriz recopiló varias fotografías junto a su señora madre, de los últimos años, en diferentes eventos y haciendo alguna mueca, ya que en varias historias se ha visto que la artista es divertida y disfruta mucho las bromas, no solo con su progenitora, sino con su mánager y su familia.

Vibiana, también fue homenajeada por sus hijos varones, el mayor y el menor, ya que, Lina es la del medio. Sus hijos también recolectaron varias imágenes de toda la vida en las que se ve a la madre de los tres hijos, cuando eran apenas unos niños.

Carolina Cruz y su mensaje en el Día de la Madre

De otro lado, Carolina Cruz, la presentadora y modelo, madre de Matías y Salvador, fue una de las que desde las primeras horas de la mañana envió mensajes y compartió fotografías con su señora madre.

La presentadora de Día a Día publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con sus dos pequeños y escribió: “Este par de hombres son mi VIDA ENTERA, mi mayor inspiración, despertar a su lado todos los días, verlos crecer sanos, felices y amorosos, me hace pensar que DIOS se pasó conmigo, que soy más que La Niña de sus ojos”.

“Todo, absolutamente todo ha válido (sic) la vida, no la pena por llegar a donde he llegado con ellos a mi lado. Me aplaudo, Me felicito y Me Abrazo porque soy la mejor mamá para ellos, no me cabe la menor duda. Feliz Día para todas las MAMÁS del mundo”, concluyó en su mensaje la modelo valluna.