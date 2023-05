“Dios se pasó conmigo”: Carolina Cruz celebró el Día de la Madre y envió mensajes

Este domingo Colombia celebró el Día de la Madre, por eso desde muy temprano miles de personas y personajes de la farándula, como actrices, modelos, presentadores y cantantes, compartieron imágenes con mensajes celebrando la vida de sus madres o recordándolas.

Carolina Cruz en día de las madres celebró la vida de sus hijos - Foto: instagram @lumaosofe

Carolina Cruz, la presentadora y modelo, madre de Matías y Salvador, fue una de las que desde las primeras horas de la mañana envió mensajes y compartió fotografías con su señora madre.

Sin embargo, al finalizar el día, la presentadora de Día a Día publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con sus dos pequeños y escribió: “Este par de hombres son mi VIDA ENTERA, mi mayor inspiración, despertar a su lado todos los días, verlos crecer sanos, felices y amorosos, me hace pensar que DIOS se pasó conmigo, que soy más que La Niña de sus ojos”.

“Todo, absolutamente todo ha válido (sic) la vida, no la pena por llegar a donde he llegado con ellos a mi lado. Me aplaudo, Me felicito y Me Abrazo porque soy la mejor mamá para ellos, no me cabe la menor duda. Feliz Día para todas las MAMÁS del mundo”, concluyó en su mensaje la modelo valluna.

Foto: Instagram @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

La madre de Carolina, Luz María Osorio, en su perfil de Instagram publicó una imagen de sus dos retoños, la presentadora y el empresario Iván Cruz, a quienes les dedicó unas palabras hermosas donde les expresa que está orgullosa de lo que son como personas y ama contar con su compañía en su vida.

“¡¡¡A Ellos les doy las GRACIAS SIEMPRE ❤️❤️🙏🙏, por hacerme la mamá más feliz y orgullosa!!! GRACIAS GRACIAS por haberme escogido como su MAMÁ, la labor más hermosa que tengo y que es por siempre y para siempre, LOS AMO HIJOS DE MI VIDA 😍”, fue el mensaje de doña Luz, que ya cuenta con varios centenares de likes y la respectiva respuesta de Carolina: “Te Amo Ma❤️”.

Quien también llegó a la publicación de la señora Osorio fue la colega de Carolina y también presentadora de Día a día, Carolina Soto, quien es muy cercana a la familia Cruz y conoce desde hace mucho tiempo tanto a la exreina como a sus padres, por eso no dudó un solo segundo en expresarle su amor a doña Luz, dejándole un comentario con las siguientes palabras: “Feliz día Luzmaaaaa❤️🙌”.

Luz María Osorio demuestra el amor que le tiene a sus hijos Carolina e Iván. Foto: Instagram @luzmaosofe. - Foto: Foto: Instagram @luzmaosofe.

Tres mensajes de Shakira en su canción ‘Acróstico’, para el Día de la Madre

De otro lado, el más reciente lanzamiento de Shakira se dio justo para el Día de la Madre en Colombia, ‘Acróstico’, lo cual, sin duda, no es casualidad, ya que en sus estrofas dedicadas a sus hijos, Milan y Sasha, la barranquillera les dejó varios versos contundentes para la vida de sus polluelos.

#1 “El amor no es una estafa”: El primer verso del sencillo, permite ver que el verdadero amor existe y nada lo puede superar. Los corazones rotos y heridas que pueden hallarse en el camino, nada tienen que ver con el amor, porque el amor no hiere.

#2 “Cuando es real, no se acaba”: El amor permanece, perdura. El amor que hay en el corazón de una madre, solo puede crecer desde que aparece, desde que un pequeño está en el vientre.

Shakira lanzó Acróstico e hizo llorar a más de uno - Foto: fotograma, 1.13 /1.56 / 2.24, Shakira - Acróstico (Official Lyric Video), Shakira, YouTube

#3 “Voy a ser fuerte solo para ti”: La música continúa, el piano toca las fibras del corazón. La letra muestra un panorama muy realista: Habrá tormentas que no se provocan, pero se deben afrontar, y la única opción que existe, es ser fuerte. “[...] Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti”, canta Shakira.