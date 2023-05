Juanes y Andrés Cepeda: Fonseca sorprendió en su concierto, los asistentes no pararon de gritar emocionados

En las últimas dos noches, el afamado cantante de pop, Fonseca, se presentó en el Movistar Arena, que tenía llenos de aficionados sus tres niveles.

En la primera noche se mostró muy cercano con los asistentes, pues incluso en un momento del evento apareció entre el público, llevándose varios aplausos y elogios. Sin embargo, la segunda noche el bogotano hizo lo impensable, pues Fonseca logró reunir en el mismo escenario a Juanes y Andrés Cepeda quienes lo acompañaron en la interpretación del éxito ‘Paraíso Travel’.

El público no cabía de la dicha y los gritos se escucharon de manera prolongada. De acuerdo con las imágenes que han circulado en internet y que han posteado los internautas que asistieron al evento, el paisa fue recibido con una ovación. Es un hito en la historia musical que los tres artistas hayan estado juntos en el mismo escenario.

Juanes y Andrés Cepeda: Fonseca sorprendió en su concierto a los asistentes - Foto: Andrés Alvarado

Asimismo, interpretaron canciones del antioqueño y de los dos bogotanos como Me enamora y Desesperado de Andrés Cepeda. Juanes, en su cuenta de Instagram, compartió algunas imágenes del momento en que se presentó ante el público capitalino, y escribió: “Gracias compadre por esta gran invitación ❤️‍🔥 Los amo Bogotá 🇨🇴”.

3 grandes: Fonseca, Cepeda y Juanes pic.twitter.com/tbnkOA4an5 — U (@uchismontr) May 14, 2023

Por su parte, el otro bogotano invitado al concierto de Fonseca, Andrés Cepeda, en una publicación, también le agradeció a su paisano, y compartió varios de los momentos más épicos del evento, como cuando Juanes lo abrazó: “¡Gracias compradre por invitarnos anoche a ser parte del #ViajantesTour! Qué momento tan especial al sentir”.

Juanes y Andrés Cepeda: Fonseca cantaron en el Movistar Arena - Foto: Andrés Alvarado

De igual manera, los artistas utilizaron mucho la frase ‘La Fuerza’, lo que daría a entender que estarían trabajando en un nuevo sencillo titulado de esta manera, en el que colaborarían los tres, que son considerados por el público colombiano como unos de los cantantes más importantes, pues, aunque pasan los años, su música y sus voces siguen vigentes.

En la primera noche del ‘Viajante Tour’ de Fonseca, el bogotano invitó a Santiago Cruz, quien le dejó un emotivo mensaje: “He recibido el regalo de cantar junto a @fonsecamusic muchas veces, desde hace muchos años. Soñamos juntos todo lo que él ha vivido, y seguimos soñando. Anoche volví a recibir ese regalo en el @movistararenaco en la 1ra de sus 2 noches Sold Out en Bogotá, porque si hay profetas en su tierra, ese es Juan Fernando”.

Fonseca en concierto sorprendió - Foto: ig @camilobaezphoto -Camilo Báez

“Pero el regalo que no me esperaba recibir anoche fue el de sus palabras de presentación ante su público, que me agarraron un poco con la guardia baja detrás del escenario, ante la emoción de volver a cantar a su lado, y repleto de ansiedad por no equivocarme y estar a la altura de él y de su noche”, continuó diciendo.

“Querido amigo, esas palabras me hicieron emocionar y, todavía a esta hora, editando este post, me llenan los ojos de lágrimas de orgullo y nostalgia. Lo quiero mucho, Visionario adorado. Gracias por su cariño, por su amistad, y por su apoyo siempre. ¡A romperla hoy, como siempre lo sabe hacer!”, concluyó el ibaguereño sobre su amigo, Fonseca.

Hay que decir que en las dos noches, hubo diferentes momentos y matices que vivieron los más de 14.000 asistentes al show. Hubo vallenato, tropipop, pop, ranchera con mariachi incluido y un poco de rock.

En la primera noche, al llegar, en algunas sillas había una rosa, por lo que algunas personas se sorprendieron gratamente y se apoderaron de las flores. En medio del concierto empezó a rodar un clip en el que se veía a una floricultora arreglando, precisamente, el presente.

Acto seguido el cantante interpretó su reconocido éxito musical ‘Te mando flores’ y les dejó un emotivo mensaje a todas las madres, ya que, precisamente este fin de semana en Colombia se celebra el Día de la Madre, por lo que fue común encontrar entre el público, además de parejas y algunas familias, hijos acompañados de sus madres celebrando sus vidas y su determinante rol en la historia de cada persona.